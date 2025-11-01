Món ngon ngày lạnh: Cách làm món ngon với thịt bò ngon thơm ngon như nhà hàng vừa ấm bụng vừa bổ dưỡng

Thử ngay cách làm món ngon dân dã thơm nức mũi, giòn sần sật từ một bộ phận của lợn giá siêu rẻ GĐXH - Bạn hãy thử ngay cách làm món ngon với bộ phận từ lợn vừa ngon vừa bổ dưỡng cho ngày lạnh dưới đây. Các món ngon này sẽ khiến ai thử một lần cũng khó quên vì hương vị hấp dẫn và giòn sần sật, “đưa cơm”.

Trong những ngày thời tiết chuyển lạnh, một đĩa bò sốt tiêu đen nóng hổi, thơm lừng hương bơ tỏi và cay nhẹ vị tiêu chắc chắn sẽ khiến bữa cơm gia đình thêm hấp dẫn và ấm cúng.

Nguyên liệu làm bò sốt tiêu đen:

+ 300 gr thịt bò

+ 10 gr hạt tiêu

+ 1 củ tỏi

+ 1 quả ớt chuông

+ Rau mùi

+ Bơ, dầu ăn, bột sốt demi-glace

+ Gia vị: Dầu hào, xì dầu, hạt nêm

+ Bánh bao chay ăn kèm

Cách làm bò sốt tiêu đen:

Bước 1 sơ chế:

Thịt bò lọc bỏ gân, rửa sạch, thái ngang thớ bản to chút khoảng 0,3cm. Dùng búa dần đập để thịt mềm và thấm gia vị, sau đó cắt miếng vừa ăn.

Tỏi giã nhỏ; hạt tiêu rang thơm, giã dập; ớt chuông rửa sạch, cắt miếng vừa ăn; Rau mùi rửa sạch, thái khúc. Pha nước sốt tiêu đen gồm: 2 thìa canh dầu hào, 2 thìa canh xì dầu, 1 thìa cà phê hạt nêm khuấy đều cho tan.

Các nguyên liệu chuẩn bị sẵn

Bước 2 tẩm ướp:

Thịt bò đem ướp cùng 1 thìa cà phê dầu hào, 1 thìa cà phê xì dầu, 1 thìa cà phê dầu ăn, 1/2 thìa cà phê bột năng, 1/2 thìa cà phê đường, 1/2 thìa cà phê hạt nêm và nước cốt tỏi. Trộn đều và để khoảng 15 phút cho ngấm gia vị.

Thịt bò nên ướp trước khi xào sẽ ngấm gia vị, ngon hơn

Bước 3 chế biến bánh bao chiên:

Cho dầu vào chảo, đun nóng rồi cho bánh bao chay vào chiên vàng giòn đều các mặt, gắp ra để giấy thấm dầu.

Bước 4:

Khi dầu nóng già, chia thịt bò thành các mẻ nhỏ, cho vào xào nhanh. Khi thịt chín tái khoảng 70%, vớt ra ngay để giữ độ mềm và vị ngọt tự nhiên. Cho chút bơ vào chảo, đun chảy rồi phi thơm tỏi và hạt tiêu. Thêm 1 chén nước, khuấy đều, rồi trút phần nước sốt đã pha vào đảo đến khi hơi sánh lại. Cuối cùng, cho thịt bò vào đảo đều để nước sốt bám đều các mặt.

Múc ra đĩa, trang trí thêm rau mùi lên trên và thưởng thức khi còn nóng.

Món thịt bò sốt tiêu đen là một món ngon ngày lạnh vừa dễ làm vữa bổ dưỡng

Món bò sốt tiêu đen hoàn thiện có màu nâu bóng, nước sốt sánh nhẹ, mùi thơm của tiêu. Miếng thịt bò mềm, đậm vị hòa quyện cùng nước sốt cay nhẹ, mặn ngọt hài hòa. Món ăn này ăn kèm bánh bao chiên giòn rụm hoặc cơm trắng đều ngon, đặc biệt thích hợp cho những ngày trời lạnh vừa bổ dưỡng vừa giúp ấm bụng.

Món ngon bò sốt tiêu đen

Mẹo nhỏ để món ăn ngon như nhà hàng

+ Chọn thăn bò hoặc bắp hoa sẽ giúp thịt mềm và ngọt hơn.

+ Khi chiên bò, không nên đảo quá lâu vì thịt sẽ bị dai.

+ Có thể thêm chút hành tây, hoặc măng tây xào cùng để món ăn thêm màu sắc và dinh dưỡng.

