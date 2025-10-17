Loại thịt là thuốc bổ tự nhiên giúp bổ thận, chống già hiệu quả, đem làm ngay hai món siêu dễ làm này
GĐXH - Không chỉ là món ngon quen thuộc trong bữa cơm Việt, loại thịt này còn được xem là thuốc bổ tự nhiên, dưỡng thận và làm chậm quá trình lão hóa nếu ăn đều đặn mỗi tuần.
Ăn thịt lươn giúp bổ thận, tốt cho xương
Theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng, trong y học cổ truyền, lươn được cho là có tác dụng nuôi dưỡng gan và thận rất tốt. Ăn thịt lươn còn giúp bổ máu, làm dịu thần kinh, tăng cường chức năng lá lách.
Hàm lượng protein cao cấp trong lươn đặc biệt cao, 100gr lươn chứa khoảng 18gr protein chất lượng cao. Lươn chứa các khoáng chất như canxi, sắt và kẽm, có lợi cho sức khỏe của xương, răng và máu. Các vitamin A, B, E…có tác dụng cải thiện miện dịch, chống oxi hóa.
Món ngon với lươn
Lươn cuộn thịt hấp
Món lươn cuộn thịt hấp giàu dinh dưỡng mà cách chế biến đơn giản.
Nguyên liệu làm lươn cuộn thịt hấp:
+ 200gr lươn làm sạch
+ 100gr thịt xay nhuyên
+ 30gr cà rốt,
+ Mộc nhĩ, hành lá
+ 10gr miến gạo
+ Gia vị: dầu hào, hạt nêm, tiêu, mì chính.
Cách làm lươn cuộn thịt hấp:
Bước 1: Lươn mua về làm sạch, rửa cùng nước muối và chút dấm cho bớt tanh, để ráo nước, cắt mỗi con thành 3 khúc có chiều dài khoảng 8cm. Sau đó, ướp lươn cùng chút hành tăm băm nhỏ, 1 ít tiêu và 1/2 thìa cà phê hạt nêm để ngấm gia vị.
Mộc nhĩ, cà rốt, hành lá, miến gạo rửa sạch và băm nhỏ, rồi trộn tất cả cùng thịt xay. Cho 1 ít hạt nêm, dầu hào, tiêu, mì chính vào trộn đều và ướp trong 15 phút.
Bước 2: Đun sôi một ít nước, thả lá hành vào khoảng 30 giây rồi tắt bếp. Vớt lá hành ra để nguội.
Lươn hầm bí đao
Nguyên liệu làm lươn hầm bí đao:
+ 350g lươn
+ 200g bí đao
+ 3-5 tép tỏi
+ 1 thìa canh rượu nấu ăn
+ Gừng, hành lá
+ Gia vị: muối, bột tiêu, mì chính
Cách làm món lươn hầm bí đao:
Bước 1: Lươn rửa sạch, dùng muối bóp để loại bỏ tạp chất và giảm mùi tanh. Cắt lươn thành khúc dài khoảng 5cm, cho thêm chút muối, bột tiêu và rượu nấu ăn, trộn đều và ướp khoảng 30 phút cho ngấm. Trong khi đợi, đem bí đao gọt vỏ, rửa sạch và cắt miếng vừa ăn, để riêng.
Bước 2: Lươn ướp xong đem chiên cùng với vài tép tỏi đến khi vàng đều hai mặt. Sau đó, cho lươn đã chiên vào nồi, thêm lượng nước sôi vừa phải, chút tiêu, gừng, đậy nắp nồi lại và bắt đầu đun với lửa lớn cho sôi.
Bước 3: Sau khi đun sôi khoảng 20 phút, bạn cho bí đao vào nồi và tiếp tục đun nhỏ lửa trong 10 phút là được. Khi múc ra bát, rắc thêm kỳ tử, hành lá đã cắt nhỏ để tăng hương vị thơm ngon cho món ăn.
Món lươn hầm bí đao chế biến đơn giản, thịt lươn mềm ngọt, kết hợp với bí đao thanh mát, rất hợp vị. Lươn giàu protein, vitamin và khoáng chất giúp bổ thận, tăng cường sức khỏe xương khớp; bí đao tính mát giúp thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm là sự kết hợp hài hòa, bổ dưỡng cho cả gia đình.
