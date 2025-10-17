Loại thịt là thuốc bổ tự nhiên giúp bổ thận, chống già hiệu quả, đem làm ngay hai món siêu dễ làm này

Thử ngay cách làm món ngon rẻ bèo từ bì lợn, giàu collagen giúp da không nứt nẻ trong trời thu hanh GĐXH – Bì lợn mang lại giá trị dinh dưỡng cao, đặc biệt được ưa chuộng trong các chế độ ăn giúp làm đẹp. Dưới đây mách bạn thử ngay cách làm món ngon rẻ bèo, giàu collagen giúp da không nứt nẻ trong trời thu hanh từ nguyên liệu bì lợn.

Ăn thịt lươn giúp bổ thận, tốt cho xương

Theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng, trong y học cổ truyền, lươn được cho là có tác dụng nuôi dưỡng gan và thận rất tốt. Ăn thịt lươn còn giúp bổ máu, làm dịu thần kinh, tăng cường chức năng lá lách.

Hàm lượng protein cao cấp trong lươn đặc biệt cao, 100gr lươn chứa khoảng 18gr protein chất lượng cao. Lươn chứa các khoáng chất như canxi, sắt và kẽm, có lợi cho sức khỏe của xương, răng và máu. Các vitamin A, B, E…có tác dụng cải thiện miện dịch, chống oxi hóa.

Món ngon với lươn

Lươn cuộn thịt hấp

Món lươn cuộn thịt hấp giàu dinh dưỡng mà cách chế biến đơn giản.

Nguyên liệu làm lươn cuộn thịt hấp:

+ 200gr lươn làm sạch

+ 100gr thịt xay nhuyên

+ 30gr cà rốt,

+ Mộc nhĩ, hành lá

+ 10gr miến gạo

+ Gia vị: dầu hào, hạt nêm, tiêu, mì chính.

Nguyên liệu chuẩn bị làm lươn cuộn thịt hấp. Ảnh: Thủy Linh

Cách làm lươn cuộn thịt hấp:

Bước 1: Lươn mua về làm sạch, rửa cùng nước muối và chút dấm cho bớt tanh, để ráo nước, cắt mỗi con thành 3 khúc có chiều dài khoảng 8cm. Sau đó, ướp lươn cùng chút hành tăm băm nhỏ, 1 ít tiêu và 1/2 thìa cà phê hạt nêm để ngấm gia vị.

Mộc nhĩ, cà rốt, hành lá, miến gạo rửa sạch và băm nhỏ, rồi trộn tất cả cùng thịt xay. Cho 1 ít hạt nêm, dầu hào, tiêu, mì chính vào trộn đều và ướp trong 15 phút.

Bước 2: Đun sôi một ít nước, thả lá hành vào khoảng 30 giây rồi tắt bếp. Vớt lá hành ra để nguội.

Cuộn hỗn hợp thịt vào miếng lươn đã cắt, dùng lá hành buộc lại để cố định. Ảnh: Thùy Linh

Sau khi cuộn xong, cho lươn vào đĩa rồi đặt vào nồi hấp. Khi nước sôi, hạ lửa vừa và hấp trong 10 phút là chín. Ảnh: Thùy Linh

Lươn hầm bí đao

Nguyên liệu làm lươn hầm bí đao:

+ 350g lươn

+ 200g bí đao

+ 3-5 tép tỏi

+ 1 thìa canh rượu nấu ăn

+ Gừng, hành lá

+ Gia vị: muối, bột tiêu, mì chính

Cách làm món lươn hầm bí đao:

Bước 1: Lươn rửa sạch, dùng muối bóp để loại bỏ tạp chất và giảm mùi tanh. Cắt lươn thành khúc dài khoảng 5cm, cho thêm chút muối, bột tiêu và rượu nấu ăn, trộn đều và ướp khoảng 30 phút cho ngấm. Trong khi đợi, đem bí đao gọt vỏ, rửa sạch và cắt miếng vừa ăn, để riêng.

Bước 2: Lươn ướp xong đem chiên cùng với vài tép tỏi đến khi vàng đều hai mặt. Sau đó, cho lươn đã chiên vào nồi, thêm lượng nước sôi vừa phải, chút tiêu, gừng, đậy nắp nồi lại và bắt đầu đun với lửa lớn cho sôi.

Bước 3: Sau khi đun sôi khoảng 20 phút, bạn cho bí đao vào nồi và tiếp tục đun nhỏ lửa trong 10 phút là được. Khi múc ra bát, rắc thêm kỳ tử, hành lá đã cắt nhỏ để tăng hương vị thơm ngon cho món ăn.

Món lươn hầm bí đao chế biến đơn giản, thịt lươn mềm ngọt, kết hợp với bí đao thanh mát, rất hợp vị. Lươn giàu protein, vitamin và khoáng chất giúp bổ thận, tăng cường sức khỏe xương khớp; bí đao tính mát giúp thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm là sự kết hợp hài hòa, bổ dưỡng cho cả gia đình.

Bộ phận ở con lợn giá siêu rẻ, thậm chí còn được cho không, nhưng lại giàu dưỡng chất, nhiều collagen, tốt cho xương khớp GĐXH – Đây là bộ phận của con lợn có giá rất rẻ, thậm chí nhiều nơi còn “cho không” khi khách xin thêm. Ít ai biết, nó lại chứa nguồn collagen tự nhiên dồi dào, rất tốt cho xương khớp, làn da khi được chế biến những món ngon dưới đây.