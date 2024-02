Mẹo chống say tàu xe hiệu quả không cần dùng thuốc trong dịp Tết Nguyên đán

Loại rau mùa đông nên ăn để thải độc ruột, ổn định huyết áp và phòng bệnh viêm đường hô hấp GĐXH - Hàm lượng albumin trong rau cần ta có tác dụng giúp giải độc và thanh lọc cơ thể hiệu quả. Rau cần cũng đặc biệt có tác dụng trong giảm ho, chống viêm, long đờm... thích hợp dùng trong mùa đông lạnh.

Nhiều người ám ảnh mỗi khi đi xe buýt, taxi, xe đò, tàu lửa… do bị say xe. Khi bị say xe, bạn sẽ có cảm giác mệt mỏi, khó chịu, đổ mồ hôi lạnh, chán ăn, buồn nôn, nôn mửa, đau đầu, chóng mặt...

Ảnh minh họa

Thực chất, chứng say tàu xe là một rối loạn phổ biến xảy ra khi chuyển động cảm nhận trong tai, chuyển động cảm nhận ở mắt và cảm nhận ở cơ bắp xung đột với nhau. Nguyên nhân là từ những chuyển động lặp đi lặp lại từ xe cộ hoặc bất kỳ chuyển động nào tác động đến phần tai trong.

Vậy nên trước khi bắt đầu chuyến đi, bạn có thể áp dụng các cách chống say xe sau đây để đảm bảo sức khỏe tốt hơn:

3 không giúp hạn chế say tàu xe

Không lướt điện thoại

Tránh lướt điện thoại trên xe, vì điều này gây ra sự "lệch pha" giữa những gì chúng ta đang thấy và những gì chúng ta đang cảm nhận, mà hãy nhìn ra ngoài cửa sổ. Điều này có thể giúp giảm cảm giác buồn nôn vì những gì đập vào mắt sẽ trùng khớp với thông tin cân bằng ở tai trong.

Không để bụng đói

Theo các chuyên gia, bất kỳ ai có tiền sử say tàu xen hay không thì trước khi lên xe không được để bụng đói mà phải ăn một lượng vừa phải. Tuyệt đối không sử dụng đồ uống có ga và một số chất kích thích đầy hơi như: đồ nếp, đậu tương, lạc… những thực phẩm giàu chất béo, những thực phẩm nặng mùi vì chúng sẽ khiến cho bạn dễ bị ghê cổ và buồn nôn.

Không hoạt động nhiều

Nhiều người có thói quen ngồi ở ghế trước nhưng quay mặt ra sau nói chuyện, thói quen này có thể khiến tình trạng say xe thêm nặng. Hãy cố gắng nhìn ra xa hoặc về phía chân trời, đảo mắt nhiều chứ không tập trung một điểm. Đặc biệt, bạn không nên quan sát, tiếp xúc với những người đang bị say xe hoặc nghe người khác nói về chứng say xe, bởi sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của bạn. Nếu có thể, hay cố gắng ngủ một giấc trên xe.

Ảnh minh họa

3 thực phẩm làm giảm chứng say tàu xe hiệu quả

Nên ăn bánh mỳ chữa say xe

Ăn bánh mì và ngửi bánh mỳ là cách trị say tàu xe đơn giản và hiệu quả. Khi ăn bánh mì, tuyến tụy sẽ tiết ra trypsin. Men này trao đổi chất với axit amin trong bánh mì có tác dụng trấn tĩnh thần kinh.

Ngoài ra, ngửi một mẩu bánh mỳ có thể giúp giảm bớt mùi tàu xe, giảm cảm giác say xe. Đó là lý do vì sao ở các bến xe rất hay bán bánh mỳ.

Vỏ cam, quýt chữa say xe

Cách chống say xe bằng vỏ cam, quýt được khá nhiều người áp dụng bởi nó khá đơn giản. Trước khi lên xe khoảng 1 tiếng, lấy 1 quả quýt hoặc quả cam bóc vỏ, sau đó dùng vỏ quýt đặt vào giữa hai lỗ mũi để mùi quýt át hết tất cả các mùi trên xe. Khi vỏ quýt hết mùi thì tiếp tục lấy tay nặn cho bắn ra những tinh dầu có kèm theo mùi thơm, có thể hít 10 lần như vậy.

Gừng tươi chữa say xe

Gừng tươi là thứ chống say xe hiệu quả và không gây các tác dụng phụ. Bạn có thể cắt một lát gừng tươi cầm trên tay, lúc ngồi trên xe ô tô đặt ở dưới lỗ mũi để cho mùi vị hăng, cay bay vào trong mũi.

Nếu những ai không sử dụng được trà gừng sống thì có thể dùng kẹo gừng ngậm vì trong kẹo gừng có chất ngọt sẽ giúp người đi xe ô tô tăng cường tuần hoàn não bớt chóng mặt, đau đầu.

Sau tàu xe khi nào cần gặp bác sĩ?

Say xe thường không gây vấn đề nghiêm trọng đến sức khỏe. Thông thường sau khi nôn, xuống xe bạn tắm rửa, nghỉ ngơi sẽ hồi phục lại sức khỏe. Hiếm khi có người bị nôn mửa không thể ngừng.

Tuy nhiên một số trường hợp buồn nôn thường xuyên hoặc nôn mạn tính, dai dẳng khiến cơ thể mất nước, hạ huyết áp... Ngay lúc đó, người bệnh cần đến cơ sở y tế gần nhất để được điều trị kịp thời.