Bé trai 13 tuổi tử vong sau khi ăn mì ăn liền sống: Chỉ nên ăn mì gói thường xuyên khi biết điều này!
GĐXH - Khoảng nửa giờ sau khi ăn liền 3 gói mì ăn liền sống, trẻ xuất hiện các triệu chứng như đau bụng dữ dội, toát mồ hôi và nôn mửa rồi qua đời.
Bé 13 tuổi tử vong sau khi ăn liền lúc 3 gói mì ăn liền sống
Ở giới trẻ hiện nay, việc ăn mì tôm sống (hay còn gọi là mỳ ăn liền, mì gói) không phải chuyện hiếm. Trào lưu “Ăn mì sống” (Eat Ramen Raw Challenge) đã thu hút hàng triệu lượt xem trên TikTok và nhiều nền tảng, biến mì tôm sống thành món ăn vặt phổ biến. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo thói quen này tiềm ẩn nhiều rủi ro, từ mất nước nghiêm trọng đến tắc ruột, thậm chí dẫn đến tử vong.
Điển hình vừa qua, một sự việc đau lòng vừa xảy ra tại Cairo (Ai Cập) khi một bé trai 13 tuổi bất ngờ tử vong sau khi ăn liền 3 gói mì sống.
Sau khi ăn, cậu bé bắt đầu cảm thấy khó chịu khoảng nửa giờ sau khi ăn mì sống. Sau đó, trẻ xuất hiện các triệu chứng như đau bụng dữ dội, toát mồ hôi và nôn mửa rồi qua đời.
Sau khi điều tra, cơ quan chức năng kết luận: Kiểm nghiệm sản phẩm cùng với khám nghiệm tử thi khẳng định bệnh nhi không bị đầu độc. Nguyên nhân tử vong được cho là tắc nghẽn đường tiêu hóa hoặc rối loạn ruột cấp tính, xuất phát từ việc ăn một lượng lớn mì sống trong thời gian ngắn.
Trong nhiều năm qua, trên các nền tảng mạng xã hội, “thử thách ăn mì sống” từng gây sốt, thu hút hàng triệu lượt xem. Nhiều người coi đây là một món ăn vặt nhanh gọn, giòn rụm, thậm chí có hương vị hấp dẫn khi rắc gói gia vị đi kèm.
Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng nhiều lần cảnh báo nguy cơ của hành động trên. Ăn mì sống có thể gây mất nước nghiêm trọng và tắc nghẽn đường ruột.
Điều gì xảy ra nếu bạn ăn quá nhiều mì tôm sống?
Nóng trong người
Đa phần các sản phẩm mì ăn liền thường có độ dai và giòn do được chiên trong dầu ăn ở nhiệt độ cao. Do đó, khi ăn mì xong bạn thường có cảm giác háo nước, khô miệng. Ăn mì tôm thường xuyên dễ khiến bạn nóng trong người, nổi mụn, nhiệt miệng.
Tăng nguy cơ đột quỵ, tim mạch, huyết áp
Trong mì tôm có từ 15 – 20% chất béo shotrerining. Chất này chủ yếu ở dạng axit béo nó nên khó tiêu hoá. Thêm vào đó, mì tôm còn có chất béo dạng trans fat có khả năng làm tăng cholesterol xấu trong máu, từ đó làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đột quỵ, xơ vữa động mạch, cao huyết áp.
Đầy hơi, đau dạ dày
Sử dụng một món ăn được chiên dầu ở nhiệt độ cao có thể khiến bạn bị đầy hơi. Đặc biệt, mì ăn liền còn chứa nhiều chất phụ gia và hương liệu. Những chất này không chỉ khiến vị giác giảm sút mà còn tạo áp lực cho dạ dày và toàn hệ tiêu hoá. Do đó, ăn nhiều mì tôm sống hoặc chín đều gây đau dạ dày, rối loạn chức năng tiêu hoá.
Gây béo phì
Một trong những tác hại của mì tôm sống mà hầu như ai cũng biết là khiến cơ thể tăng cân không kiểm soát. Lý do là bởi mì tôm chứa rất ít dưỡng chất song vẫn không cung cấp đủ calo cần thiết cho cơ thể hoạt động, khiến bạn vẫn phải ăn thêm các thực phẩm bổ sung dù đã có cảm giác no. Vô tình, bạn đã nạp vào cơ thể quá nhiều chất béo và carbohydrate, làm tăng nguy cơ tăng cân không kiểm soát, béo phì và các chứng bệnh liên quan.
Gây sỏi thận
Mì ăn liền được ướp một lượng muối lớn nên khi ăn thực phẩm này, bạn đã vô tình tăng thêm gánh nặng cho hệ tim mạch và thận, thậm chí lâu dài có thể gây sỏi thận. Đồng thời, trong mì tôm cũng chứa phosphate, một chất làm tăng cảm giác ngon miệng nhưng lại dễ gây loãng xương, yếu răng.
Tăng nguy cơ ung thư
Đây là một trong những tác hại lớn của việc ăn mì tôm sống. Lý do là bởi trong quá trình sản xuất mì ăn liền, để tăng hương vị và kéo dài thời hạn bảo quản, người ta thường cho thêm nhiều chất phụ gia (trong đó có phosphate), chất bảo quản, chất chống oxy hoá,... Khi ăn mì tôm, chúng tích tụ lâu trong cơ thể, có thể dẫn tới ung thư.
Cách chế biến mì tôm an toàn nhất cho sức khỏe
Nếu bạn quá bận rộn, thỉnh thoảng dùng 1 gói mì thay thế cho bữa ăn chính thì đó là sự lựa chọn tiện lợi và nhanh chóng. Tuy nhiên, hãy nhớ không nên thay thế mì gói cho các bữa ăn thông thường đầy đủ dinh dưỡng.
Trong trường hợp nếu ăn mì tôm, bạn có thể chế biến theo cách sau:
- Chần mì qua nước sôi và đổ đi lần nước đầu.
- Chỉ cho 1/2 gói gia vị thay vì toàn bộ gói.
- Thêm các loại rau củ để bổ sung chất xơ rất quan trọng là thứ mà mì gói hầu như không có, đồng thời làm tăng hàm lượng vitamin và khoáng chất.
- Bạn có thể thêm khoảng 30g chất đạm như: thịt lợn, thịt gà, thịt bò hoặc tôm để tăng thêm dưỡng chất.
TikToker nổi tiếng khiến cộng đồng mạng xót xa khi tiết lộ mắc bệnh viêm mao mạch hoại tử hiếm gặpBệnh thường gặp - 17 giờ trước
GĐXH - TikToker Tina Thảo Thi bật mí cuộc chiến với viêm mao mạch hoại tử, căn bệnh hiếm khiến anh nhiều lần không thể đi lại.
Gan nhiễm mỡ không tự nhiên mà có – thủ phạm chính nằm ở 8 thói quen ăn uống nàyBệnh thường gặp - 21 giờ trước
GĐXH - Thực phẩm nhiều dầu mỡ, uống rượu bia hay ăn quá ngọt… chính là những thói quen âm thầm khiến gan nhiễm mỡ ngày càng trầm trọng.
6 thói quen buổi sáng khiến tim ‘kêu cứu’ – bạn có đang mắc phải?Bệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Ăn sáng nhiều dầu mỡ, căng thẳng, thức khuya dậy muộn… chính là kẻ thù âm thầm khiến nguy cơ bệnh tim ngày càng cao.
Nghịch cát, bé 4 tuổi bị nhiễm sán từ vết xước nhỏ ở kẽ ngón tayBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Sau khi nghịch cát bé có sứt nhẹ kẽ ngón tay. Chỉ vài ngày sau, những "con đường ngoằn ngoèo" kỳ lạ xuất hiện trên lòng bàn tay.
Bác sĩ ngỡ ngàng bóc tách 19 u xơ trong tử cung người phụ nữ 32 tuổiBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Người phụ nữ bị u xơ chiếm gần hết khoang tử cung bệnh nhập viện trong tình trạng đau tức vùng bụng dưới, rong kinh kéo dài, cơ thể mệt mỏi...
Người đàn ông bất ngờ đột quỵ khi đi du lịch thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phảiBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Người đàn ông đột quỵ trong lúc đi du lịch từng có tiền sử tăng huyết áp và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD) nhưng... không điều trị.
Người phụ nữ tổn thương não từ ổ viêm phụ khoaBệnh thường gặp - 1 ngày trước
Đau đầu kéo dài một tuần, kèm choáng váng khi thay đổi tư thế, chị L. được chẩn đoán tổn thương hiếm gặp ở não do nhiễm trùng từ ổ viêm phụ khoa.
Cụ bà U90 bị suy thận giai đoạn cuối: Hồi phục chức năng thận sau 3 tháng nhờ tuân thủ điều nàyBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - "Tôi nghĩ thầm, bệnh suy thận giai đoạn cuối nếu phải chạy thận, chắc mình nên "đi" thôi, chứ sống chỉ làm tội con cái...", bà Trúc chia sẻ.
Viêm gan B – Căn bệnh âm thầm nhưng có thể cướp đi mạng sống nếu bạn chủ quanBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Nhiều người mang virus viêm gan B mà không hề biết. Chỉ một phút lơ là, bạn có thể đánh mất cơ hội bảo vệ lá gan duy nhất của mình.
Tăng huyết áp do lối sống: Phát bệnh từ những thói quen tưởng vô hạiBệnh thường gặp - 3 ngày trước
GĐXH - Tăng huyết áp do lối sống hoàn toàn có thể phòng tránh và kiểm soát, nếu mỗi người hiểu rõ thói quen nào đang “nuôi” bệnh trong cơ thể mình mỗi ngày.
6 thói quen buổi tối đang âm thầm phá hủy lá gan của bạn, ai cũng mắc ít nhất mộtBệnh thường gặp
GĐXH - Gan là cơ quan thải độc quan trọng, nhưng chỉ vài thói quen xấu buổi tối cũng đủ khiến nó quá tải và suy yếu nhanh chóng.