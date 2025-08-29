Mới nhất
Bé trai 13 tuổi tử vong sau khi ăn mì ăn liền sống: Chỉ nên ăn mì gói thường xuyên khi biết điều này!

Thứ sáu, 07:07 29/08/2025 | Bệnh thường gặp
GĐXH - Khoảng nửa giờ sau khi ăn liền 3 gói mì ăn liền sống, trẻ xuất hiện các triệu chứng như đau bụng dữ dội, toát mồ hôi và nôn mửa rồi qua đời.

Bé 13 tuổi tử vong sau khi ăn liền lúc 3 gói mì ăn liền sống

Ở giới trẻ hiện nay, việc ăn mì tôm sống (hay còn gọi là mỳ ăn liền, mì gói)  không phải chuyện hiếm. Trào lưu “Ăn mì sống” (Eat Ramen Raw Challenge) đã thu hút hàng triệu lượt xem trên TikTok và nhiều nền tảng, biến mì tôm sống thành món ăn vặt phổ biến. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo thói quen này tiềm ẩn nhiều rủi ro, từ mất nước nghiêm trọng đến tắc ruột, thậm chí dẫn đến tử vong.

Điển hình vừa qua, một sự việc đau lòng vừa xảy ra tại Cairo (Ai Cập) khi một bé trai 13 tuổi bất ngờ tử vong sau khi ăn liền 3 gói mì sống.

Sau khi ăn, cậu bé bắt đầu cảm thấy khó chịu khoảng nửa giờ sau khi ăn mì sống. Sau đó, trẻ xuất hiện các triệu chứng như đau bụng dữ dội, toát mồ hôi và nôn mửa rồi qua đời.

Bé trai 13 tuổi tử vong sau khi ăn mì ăn liền sống: Nên ăn theo cách này để an toàn cho sức khỏe - Ảnh 1.

Sau khi điều tra, cơ quan chức năng kết luận: Kiểm nghiệm sản phẩm cùng với khám nghiệm tử thi khẳng định bệnh nhi không bị đầu độc. Nguyên nhân tử vong được cho là tắc nghẽn đường tiêu hóa hoặc rối loạn ruột cấp tính, xuất phát từ việc ăn một lượng lớn mì sống trong thời gian ngắn.

Trong nhiều năm qua, trên các nền tảng mạng xã hội, “thử thách ăn mì sống” từng gây sốt, thu hút hàng triệu lượt xem. Nhiều người coi đây là một món ăn vặt nhanh gọn, giòn rụm, thậm chí có hương vị hấp dẫn khi rắc gói gia vị đi kèm.

Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng nhiều lần cảnh báo nguy cơ của hành động trên. Ăn mì sống có thể gây mất nước nghiêm trọng và tắc nghẽn đường ruột.

Điều gì xảy ra nếu bạn ăn quá nhiều mì tôm sống?

Nóng trong người

Đa phần các sản phẩm mì ăn liền thường có độ dai và giòn do được chiên trong dầu ăn ở nhiệt độ cao. Do đó, khi ăn mì xong bạn thường có cảm giác háo nước, khô miệng. Ăn mì tôm thường xuyên dễ khiến bạn nóng trong người, nổi mụn, nhiệt miệng.

Tăng nguy cơ đột quỵ, tim mạch, huyết áp

Trong mì tôm có từ 15 – 20% chất béo shotrerining. Chất này chủ yếu ở dạng axit béo nó nên khó tiêu hoá. Thêm vào đó, mì tôm còn có chất béo dạng trans fat có khả năng làm tăng cholesterol xấu trong máu, từ đó làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đột quỵ, xơ vữa động mạch, cao huyết áp.

Bé trai 13 tuổi tử vong sau khi ăn mì ăn liền sống: Nên ăn theo cách này để an toàn cho sức khỏe - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Đầy hơi, đau dạ dày

Sử dụng một món ăn được chiên dầu ở nhiệt độ cao có thể khiến bạn bị đầy hơi. Đặc biệt, mì ăn liền còn chứa nhiều chất phụ gia và hương liệu. Những chất này không chỉ khiến vị giác giảm sút mà còn tạo áp lực cho dạ dày và toàn hệ tiêu hoá. Do đó, ăn nhiều mì tôm sống hoặc chín đều gây đau dạ dày, rối loạn chức năng tiêu hoá.

Gây béo phì

Một trong những tác hại của mì tôm sống mà hầu như ai cũng biết là khiến cơ thể tăng cân không kiểm soát. Lý do là bởi mì tôm chứa rất ít dưỡng chất song vẫn không cung cấp đủ calo cần thiết cho cơ thể hoạt động, khiến bạn vẫn phải ăn thêm các thực phẩm bổ sung dù đã có cảm giác no. Vô tình, bạn đã nạp vào cơ thể quá nhiều chất béo và carbohydrate, làm tăng nguy cơ tăng cân không kiểm soát, béo phì và các chứng bệnh liên quan.

Gây sỏi thận

Mì ăn liền được ướp một lượng muối lớn nên khi ăn thực phẩm này, bạn đã vô tình tăng thêm gánh nặng cho hệ tim mạch và thận, thậm chí lâu dài có thể gây sỏi thận. Đồng thời, trong mì tôm cũng chứa phosphate, một chất làm tăng cảm giác ngon miệng nhưng lại dễ gây loãng xương, yếu răng.

Tăng nguy cơ ung thư

Đây là một trong những tác hại lớn của việc ăn mì tôm sống. Lý do là bởi trong quá trình sản xuất mì ăn liền, để tăng hương vị và kéo dài thời hạn bảo quản, người ta thường cho thêm nhiều chất phụ gia (trong đó có phosphate), chất bảo quản, chất chống oxy hoá,... Khi ăn mì tôm, chúng tích tụ lâu trong cơ thể, có thể dẫn tới ung thư.

Cách chế biến mì tôm an toàn nhất cho sức khỏe

Bé trai 13 tuổi tử vong sau khi ăn mì ăn liền sống: Nên ăn theo cách này để an toàn cho sức khỏe - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Nếu bạn quá bận rộn, thỉnh thoảng dùng 1 gói mì thay thế cho bữa ăn chính thì đó là sự lựa chọn tiện lợi và nhanh chóng. Tuy nhiên, hãy nhớ không nên thay thế mì gói cho các bữa ăn thông thường đầy đủ dinh dưỡng.

Trong trường hợp nếu ăn mì tôm, bạn có thể chế biến theo cách sau:

- Chần mì qua nước sôi và đổ đi lần nước đầu.

- Chỉ cho 1/2 gói gia vị thay vì toàn bộ gói.

- Thêm các loại rau củ để bổ sung chất xơ rất quan trọng là thứ mà mì gói hầu như không có, đồng thời làm tăng hàm lượng vitamin và khoáng chất.

- Bạn có thể thêm khoảng 30g chất đạm như: thịt lợn, thịt gà, thịt bò hoặc tôm để tăng thêm dưỡng chất.  

Sau tuổi 50, ăn sáng bằng mì tôm có tốt không? Bác sĩ: Người trung niên dù đói đến mấy cũng nên tránh xa 3 món nàySau tuổi 50, ăn sáng bằng mì tôm có tốt không? Bác sĩ: Người trung niên dù đói đến mấy cũng nên tránh xa 3 món này

Nhiều người lo lắng gan và thận ở tuổi trung niên sẽ suy yếu dẫn tới chức năng chuyển hóa - bài tiết không hoạt động tốt, ăn nhiều mì tôm sẽ dẫn đến tăng cholesterol trong cơ thể, gây rối loạn lipid máu. Vậy thực tế ra sao?

M.H (th)
