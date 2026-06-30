Mẹo khắc phục tình trạng nồi cơm cao tần nấu cơm nhanh thiu tại nhà

Nguyên nhân nồi cơm cao tần nấu cơm nhanh bị thiu

Nồi cơm điện cao tần sử dụng công nghệ IH cảm ứng từ đun nấu không tiếp xúc, không qua mâm nhiệt mà làm nóng trực tiếp, mang đến món cơm ngon mà lại bảo toàn dưỡng chất trong gạo.

Tuy nhiên, không ít người gặp phải tình trạng nấu cơm bằng nồi cao tần nhanh bị thiu, đặc biệt là vào những ngày mùa hè nắng nóng mà không biết tại sao, dưới đây là một số nguyên nhân phổ biến.

Lòng nồi cơm chưa được vệ sinh

Một trong những lý do khiến cơm nấu bằng nồi cao tần nhanh bị thiu đến từ chính thói quen sai lầm của nhiều người dùng. Lòng nồi cơm là bộ phận tiếp xúc trực tiếp để đựng gạo khi nấu trong nồi cao tần.

Một trong những lý do khiến cơm nấu bằng nồi cao tần nhanh bị thiu đến từ chính thói quen sai lầm của nhiều người dùng.

Sau lần sử dụng trước, phần cơm cũ còn sót lại chưa được làm sạch là nguyên nhân khiến cho cơm có mùi khó chịu khi nấu chín ở lần tiếp theo. Bên cạnh đó, việc vệ sinh lòng nồi cơm điện không đúng cách cũng khiến cho cơm được đựng trong nồi dễ bị thiu và hư hỏng hơn.

Nắp nồi cơm bị bẩn

Nắp nồi cơm điện là bộ phận được ít được chú ý vệ sinh, đặc biệt là đối với những loại nồi cơm điện nắp gài.

Nếu không thường xuyên lau chùi sạch sẽ nắp nồi thì hơi nước và cặn bẩn dính trên nắp sẽ rơi xuống trong quá trình cơm được nấu chín. Từ đó dẫn đến nồi cơm cao tần nấu cơm bị thiu nhanh hơn, không bảo quản được lâu.

Đậy nồi cơm kín

Nồi cơm điện cao tần được thiết kế khá kín để giữ hơi tốt hơn, giúp nấu cơm chín nhanh, chín đều hơn. Đối với cơm đã được nấu chín trong nồi cao tần, nếu bạn cắm điện và chuyển sang chế độ giữ ấm có thể bảo quản cơm nóng lên đến 24 giờ.

Trong mùa hè nóng bức, nhiệt độ cao càng trở thành môi trường lý tưởng để vi khuẩn hình thành, sinh sôi, làm hỏng cơm nhanh chóng.

Tuy nhiên, nếu không cắm điện và đậy nắp nồi kín trong thời gian dài, cơm chắc chắn sẽ rất nhanh thiu. Đặc biệt trong mùa hè nóng bức, nhiệt độ cao càng trở thành môi trường lý tưởng để vi khuẩn hình thành, sinh sôi, làm hỏng cơm nhanh chóng.

Do loại gạo bạn đang sử dụng

Những loại gạo khi nấu chín cho thành phẩm là hạt cơm dẻo, mềm ngon thường dễ bị thiu hơn các loại gạo khác, do chúng có độ nở tốt hơn, tích trữ nhiều nước và dễ bị chảy nước trong nhiệt độ cao của mùa nóng.

Vì vậy, nếu gặp tình trạng nồi cơm điện cao tần nấu cơm bị thiu thường xuyên, rất có thể nguyên nhân đến từ loại gạo gia đình bạn đang dùng.

Cách sửa lỗi nồi cơm cao tần nấu cơm bị thiu

Bạn hãy chú ý vệ sinh nồi cơm điện cao tần sau mỗi lần sử dụng. Loại bỏ phần cơm thừa rồi làm sạch lòng nồi trước khi dùng để nấu cơm. Sử dụng khăn mềm ẩm lau chùi phần nắp nồi cơm điện để làm sạch hơi nước và cặn cơm.

Không nên đậy kín cơm thừa bên trong nồi cơm cao tần mà hãy cho vào hộp kín, bảo quản cơm trong tủ lạnh để tránh bị thiu.

Đổi loại gạo khác nếu phát hiện loại gạo đang sử dụng khi nấu chín nhanh bị thiu. Trước khi nấu cơm bằng nồi cao tần, bạn hãy vo gạo kỹ, tráng qua nhiều lần nước cho sạch, đặc biệt là gạo cũ để lâu ngày. Tốt nhất nên vo gạo với rá chuyên dụng, xóc gạo rồi để cho ráo nước bớt mới cho vào nồi cơm cao tần nấu.

Một mẹo nhỏ khi nấu cơm giúp cơm lâu bị thiu hơn, đó là chị em có thể cho một chút giấm ăn hoặc muối vào nồi cơm, tăng khả năng chống nhiễm khuẩn của cơm. Khi cơm chín, hãy dùng đũa, thìa đánh tơi trước khi lấy cơm thưởng thức.

Không nên đậy kín cơm thừa bên trong nồi cơm cao tần mà hãy cho vào hộp kín, bảo quản cơm trong tủ lạnh để tránh bị thiu.

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