Mẹo tiết kiệm điện khi cắm nồi cơm điện qua đêm
GĐXH - Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chế độ ủ của nồi cơm điện, công suất tiêu thụ điện năng của nồi cơm điện ở chế độ này và cách tiết kiệm điện khi sử dụng nồi cơm điện qua đêm.
Chế độ ủ của nồi cơm điện là gì?
Chế độ ủ của nồi cơm điện là chế độ giữ ấm cơm sau khi cơm đã chín. Khi nồi cơm điện ở chế độ ủ, nồi sẽ không tiếp tục nấu cơm, mà chỉ duy trì nhiệt độ trong nồi ở mức khoảng 70-80 độ C để cơm không bị nguội và khô.
Cắm nồi cơm điện qua đêm ở chế độ ủ có tốn điện không?
Khi cắm nồi cơm điện ở chế độ ủ, nồi vẫn tiêu tốn điện năng để duy trì nhiệt độ trong nồi. Mức độ tiêu thụ điện năng của nồi cơm điện ở chế độ ủ phụ thuộc vào công suất của nồi.
Cách tiết kiệm điện khi cắm nồi cơm điện qua đêm
Cắm nồi cơm điện qua đêm ở chế độ ủ có tốn điện năng. Để tiết kiệm điện khi cắm nồi cơm điện qua đêm, bạn có thể áp dụng một số cách sau: Sử dụng nồi cơm điện có công suất thấp. Chỉ cắm nồi cơm điện khi cần thiết. Nếu không sử dụng nồi cơm điện trong thời gian dài, bạn nên rút phích cắm ra.
Lưu ý khi sử dụng nồi cơm điện để tiết kiệm điện
Ngoài việc cắm nồi cơm điện qua đêm ở chế độ ủ, việc nấu cơm quá nhiều cũng là một nguyên nhân khiến bạn tốn nhiều điện năng. Vì vậy, bạn nên cân nhắc số lượng người ăn để nấu cơm vừa đủ, tránh lãng phí.
Nếu bạn muốn tiết kiệm điện hơn nữa, bạn có thể sử dụng nồi cơm điện có chức năng giữ ấm tự động. Nồi cơm điện này sẽ tự động chuyển sang chế độ ủ khi cơm chín và sẽ tự động tắt khi cơm nguội. Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm điện năng hiệu quả hơn.
Sử dụng nồi cơm điện kích thước vừa phải: Nồi cơm điện có kích thước lớn thường tiêu tốn nhiều điện hơn. Vì vậy, bạn nên chọn nồi cơm điện với kích thước vừa phải để tiết kiệm điện năng.
Sử dụng nồi cơm điện vào khung giờ điện giá rẻ: Trong một số khu vực, điện có giá khác nhau vào các khung giờ khác nhau trong ngày. Vì vậy, bạn có thể sử dụng nồi cơm điện vào các khung giờ điện giá rẻ để tiết kiệm chi phí điện. Theo đó, sử dụng điện vào giờ thấp điểm sẽ tiết kiệm được tiền điện nhất.
Các mức giờ dùng điện
Giờ bình thường: Từ thứ 2 - thứ 7 gồm các khung giờ: Từ 04h00 - 9h30, 11h30 - 17h00, 20h00 - 22h00; Chủ nhật: Từ 04h00 - 22h00.
Giờ cao điểm: Từ thứ 2 - thứ 7 gồm các khung giờ: Từ 09h30 - 11h30, 17h00 - 20h00; Chủ nhật: không có giờ cao điểm.
Giờ thấp điểm: Tất cả các ngày trong tuần từ 22h00 - 04h00 sáng hôm sau.
Khách hàng sử dụng điện có thể tra cứu mức độ sử dụng điện qua website chăm sóc khách hàng của 5 tổng công ty điện lực:
Tổng công ty Điện lực miền Bắc: http://cskh.npc.com.vn/
Tổng công ty Điện lực miền Trung: http://cskh.cpc.vn/
Tổng công ty Điện lực miền Nam: http://cskh.evnspc.vn
Tổng công ty Điện lực TP.Hà Nội: http://cskh.evnhanoi.com.vn
Tổng công ty Điện lực TP.HCM: http://cskh.hcmpc.vn
