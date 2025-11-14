Cách xử lý máy giặt đang giặt thì bị mất nước
GĐXH - Máy giặt đang giặt bị cúp nước là vấn đề bình thường mà rất nhiều người dùng vẫn hay gặp phải. Ngoài việc sự cố này sẽ làm gián đoạn quá trình làm sạch quần áo của bạn thì nó không ảnh hưởng quá nhiều đến máy giặt.
Nguyên nhân
Lưới lọc ở van cấp nước bị tắc nghẽn: Trước khi đi vào máy giặt thì luồng nước phải đi qua lưới lọc. Lâu ngày nếu lưới lọc này không được vệ sinh sẽ tích cặn khiến nước không thể chảy vào lồng giặt.
Van cảm biến nước bị hỏng: Bộ phận này có nhiệm vụ điều khiển lượng nước vào máy giặt. Khi van bị hỏng sẽ không mở ra để nguồn nước đi vào máy.
Áp suất nước yếu: Nguồn nước có áp lực quá yếu sẽ kéo dài thời gian cấp đủ nước cho máy giặt. Khi đó máy giặt cũng sẽ báo lỗi và tạm dừng hoạt động.
Ống cấp nước bị gập, kẹt: Ống cấp nước bị hư hỏng sẽ gây cản trở dòng chảy của nước.
Máy giặt đang giặt bị cúp nước có gặp vấn đề gì không?
Thực tế, máy giặt đã được thiết lập để khi có đủ nước thì mới quay và tiến hành các bước tiếp theo. Nếu trong quá trình nhào trộn quần áo mà không có đủ nước cấp vào thì máy sẽ tự tạm ngưng hoạt động. Thậm chí nếu nước cấp vào quá lâu thì máy cũng sẽ tự tạm dừng.
Vậy nên máy giặt đang giặt bị cúp nước thì cũng không có vấn đề gì cả. Khi nào đủ nước thì máy vẫn sẽ hoạt động như bình thường.
Khi có nước trở lại phải xử lý như thế nào?
Hiện nay, có nhiều mẫu máy giặt khi nguồn nước cấp vào bị gián đoạn sẽ lập tức hiện mã lỗi để người dùng nhận biết. Khi nguồn nước được khôi phục thì bạn chỉ cần ấn vào nút tiếp tục hoạt động hoặc bật lại máy là được.
Quan trọng là bạn nên khắc phục sự cố về nguồn nước nhanh chóng để tránh kéo dài thời gian giặt quá lâu.
Cách khắc phục sự cố nguồn nước vào máy giặt
Vệ sinh lưới lọc van cấp nước: Khi vệ sinh máy giặt bạn cũng nên làm sạch luôn cho phần lưới lọc này để đảm bảo nước chảy thông suốt.
Kiểm tra van cảm biến nước: Nếu van bị hỏng bạn nên liên hệ với hãng để kỹ thuật viên đến sửa chữa hoặc thay thế mới.
Sử dụng thêm bơm: Nếu nguồn nước quá yếu, bạn nên cân nhắc sử dụng thêm bơm tăng áp để nguồn nước được duy trì ổn định.
Kiểm tra ống cấp nước: Nếu nhận thấy ống cấp nước bị gãy khúc, nứt vỡ thì nên sửa chữa hoặc thay thế mới ngay.
Kiêng kỵ khi thỉnh đặt Phượng Hoàng phong thủyỞ - 2 giờ trước
GĐXH - Được xem là vua của các loài chim, Phượng Hoàng là hình tượng xuất hiện trong rất nhiều điển tích, thần thoại và mô típ trong ở nhiều nền văn hóa trên thế giới.
Điều cấm kỵ khi đặt bàn thờ Thổ Công cần biết để không phạm đại kỵỞ - 3 giờ trước
GĐXH - Đặt bàn thờ Thổ Công đúng cách không chỉ thể hiện sự kính trọng đối với thần linh, mà còn giúp cho gia đình bạn luôn được che chở và bảo vệ.
Đeo đá Dzi 1 mắt giúp 3 con giáp Ngọ, Mùi, Thân gia tăng phúc khí, xua đuổi tà khíỞ - 19 giờ trước
GĐXH - Trong phong thủy, với hình dáng đặc trưng cùng hoa văn mang năng lượng tâm linh, Dzi 1 mắt không chỉ là vật phẩm phong thủy hộ thân mà còn là pháp khí cát tường, hỗ trợ gia chủ trong tài lộc, phúc khí và an lạc nội tâm.
Những lưu ý phong thủy khi nhà có 2 bếpỞ - 23 giờ trước
GĐXH - Thông thường nhà chỉ có một 1 bếp, tuy nhiên vì một lý do nào đó mà nhiều gia chủ thiết kế 2 bếp. Vậy phong thủy nhà có 2 bếp có ảnh hưởng đến tài lộc và sức khỏe của gia chủ không? Hãy đọc bài viết sau.
Bị chỉ trích vì phát ngôn 'kém duyên' liên quan G-Dragon, Bằng Kiều phải lên tiếng xin lỗi, ca sĩ hiện sống trong cơ ngơi ra sao?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Hiện anh chủ yếu sống cùng bạn gái trong nước, cả hai có con trai bốn tuổi. Bằng Kiều có nhiều bất động sản tại Việt Nam và nước ngoài.
Bất ngờ đặt máy rửa bát theo phong thủy giúp thu hút tài lộc và hạnh phúcỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Trong bài viết này sẽ chia sẻ một số nguyên tắc quan trọng để bạn sắp xếp máy rửa bát theo phong thủy, nhằm mang lại tài lộc và niềm vui cho gia đình.
Các nguyên tắc quan trọng trước khi lắp hệ thống camera giám sát tại nhàỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Trong bối cảnh pháp lý ngày càng siết chặt về quyền cá nhân, người dùng cần hiểu rõ các nguyên tắc quan trọng trước khi triển khai hệ thống giám sát tại nhà.
Chơi chậu gừng phong thủy trong nhà: 5 điều cần biết khi trồng giúp bạn đón được vận tốt trước TếtỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Cốc gừng phong thủy không phải vật thần kỳ, nhưng một cốc gừng nhỏ trên bàn làm việc, bàn học có thể mang lại sinh khí, tài lộc... Nhưng đặt sai cách lại thành vật "hao năng lượng", khí nghịch, vận suy. Sau đây là cách dễ nhất nuôi dưỡng năng lượng tích cực cho người trồng cốc gừng nhỏ.
Cây cảnh phong thủy nhà giàu ưa chuộng trồng trước cửa nhà: Vừa đẹp, vừa dùng uống trà tốt cho sức khỏeỞ - 1 ngày trước
GĐXH – Đây là cây cảnh phong thủy hội tụ đủ hương – sắc – công năng, được giới nhà giàu ưa chuộng trồng trước cửa nhà. Hoa của cây còn được dùng uống trà vừa ngon miệng vừa tốt cho sức khỏe.
Lý do nên thiết kế cửa sổ bếp hợp phong thủyỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Việc thiết kế cửa sổ bếp hợp phong thủy mang đến cho gia chủ nhiều vượng khí, may mắn và thu hút tài lộc. Đôi khi các chi tiết nhỏ lại thể hiện nhiều ý nghĩa to lớn.
Cây cảnh phong thủy nhà giàu ưa chuộng trồng trước cửa nhà: Vừa đẹp, vừa dùng uống trà tốt cho sức khỏeỞ
GĐXH – Đây là cây cảnh phong thủy hội tụ đủ hương – sắc – công năng, được giới nhà giàu ưa chuộng trồng trước cửa nhà. Hoa của cây còn được dùng uống trà vừa ngon miệng vừa tốt cho sức khỏe.