Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Cách xử lý máy giặt đang giặt thì bị mất nước

Thứ sáu, 13:39 14/11/2025 |
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Máy giặt đang giặt bị cúp nước là vấn đề bình thường mà rất nhiều người dùng vẫn hay gặp phải. Ngoài việc sự cố này sẽ làm gián đoạn quá trình làm sạch quần áo của bạn thì nó không ảnh hưởng quá nhiều đến máy giặt.

Nguyên nhân

Lưới lọc ở van cấp nước bị tắc nghẽn: Trước khi đi vào máy giặt thì luồng nước phải đi qua lưới lọc. Lâu ngày nếu lưới lọc này không được vệ sinh sẽ tích cặn khiến nước không thể chảy vào lồng giặt.

Van cảm biến nước bị hỏng: Bộ phận này có nhiệm vụ điều khiển lượng nước vào máy giặt. Khi van bị hỏng sẽ không mở ra để nguồn nước đi vào máy.

Cách xử lý máy giặt đang giặt thì bị mất nước - Ảnh 1.

Máy giặt đang giặt bị cúp nước là vấn đề bình thường mà rất nhiều người dùng vẫn hay gặp phải.

Áp suất nước yếu: Nguồn nước có áp lực quá yếu sẽ kéo dài thời gian cấp đủ nước cho máy giặt. Khi đó máy giặt cũng sẽ báo lỗi và tạm dừng hoạt động.

Ống cấp nước bị gập, kẹt: Ống cấp nước bị hư hỏng sẽ gây cản trở dòng chảy của nước.

Máy giặt đang giặt bị cúp nước có gặp vấn đề gì không?

Thực tế, máy giặt đã được thiết lập để khi có đủ nước thì mới quay và tiến hành các bước tiếp theo. Nếu trong quá trình nhào trộn quần áo mà không có đủ nước cấp vào thì máy sẽ tự tạm ngưng hoạt động. Thậm chí nếu nước cấp vào quá lâu thì máy cũng sẽ tự tạm dừng.

Cách xử lý máy giặt đang giặt thì bị mất nước - Ảnh 2.

Nếu trong quá trình nhào trộn quần áo mà không có đủ nước cấp vào thì máy sẽ tự tạm ngưng hoạt động.

Vậy nên máy giặt đang giặt bị cúp nước thì cũng không có vấn đề gì cả. Khi nào đủ nước thì máy vẫn sẽ hoạt động như bình thường.

Khi có nước trở lại phải xử lý như thế nào?

Hiện nay, có nhiều mẫu máy giặt khi nguồn nước cấp vào bị gián đoạn sẽ lập tức hiện mã lỗi để người dùng nhận biết. Khi nguồn nước được khôi phục thì bạn chỉ cần ấn vào nút tiếp tục hoạt động hoặc bật lại máy là được. 

Quan trọng là bạn nên khắc phục sự cố về nguồn nước nhanh chóng để tránh kéo dài thời gian giặt quá lâu.

Cách khắc phục sự cố nguồn nước vào máy giặt

Vệ sinh lưới lọc van cấp nước: Khi vệ sinh máy giặt bạn cũng nên làm sạch luôn cho phần lưới lọc này để đảm bảo nước chảy thông suốt.

Cách xử lý máy giặt đang giặt thì bị mất nước - Ảnh 3.

Khi vệ sinh máy giặt bạn cũng nên làm sạch luôn cho phần lưới lọc này để đảm bảo nước chảy thông suốt.

Kiểm tra van cảm biến nước: Nếu van bị hỏng bạn nên liên hệ với hãng để kỹ thuật viên đến sửa chữa hoặc thay thế mới.

Sử dụng thêm bơm: Nếu nguồn nước quá yếu, bạn nên cân nhắc sử dụng thêm bơm tăng áp để nguồn nước được duy trì ổn định.

Kiểm tra ống cấp nước: Nếu nhận thấy ống cấp nước bị gãy khúc, nứt vỡ thì nên sửa chữa hoặc thay thế mới ngay.

Cách xử lý máy giặt đang giặt thì bị mất nước - Ảnh 4.Bất ngờ đặt máy rửa bát theo phong thủy giúp thu hút tài lộc và hạnh phúc

GĐXH - Trong bài viết này sẽ chia sẻ một số nguyên tắc quan trọng để bạn sắp xếp máy rửa bát theo phong thủy, nhằm mang lại tài lộc và niềm vui cho gia đình.

Huyền Trang (T/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Các nguyên tắc quan trọng trước khi lắp hệ thống camera giám sát tại nhà

Các nguyên tắc quan trọng trước khi lắp hệ thống camera giám sát tại nhà

Lý do nên thiết kế cửa sổ bếp hợp phong thủy

Lý do nên thiết kế cửa sổ bếp hợp phong thủy

Sau vụ clip người đàn ông 'thân mật' với phụ nữ trong phòng làm việc: Khi nào nên lắp camera ngụy trang trong phòng?

Sau vụ clip người đàn ông 'thân mật' với phụ nữ trong phòng làm việc: Khi nào nên lắp camera ngụy trang trong phòng?

Cách đơn giản dọn nhà mùa nồm ẩm để không gian luôn khô thoáng

Cách đơn giản dọn nhà mùa nồm ẩm để không gian luôn khô thoáng

Những lưu ý phong thủy khi nhà có 2 bếp

Những lưu ý phong thủy khi nhà có 2 bếp

Cùng chuyên mục

Kiêng kỵ khi thỉnh đặt Phượng Hoàng phong thủy

Kiêng kỵ khi thỉnh đặt Phượng Hoàng phong thủy

- 2 giờ trước

GĐXH - Được xem là vua của các loài chim, Phượng Hoàng là hình tượng xuất hiện trong rất nhiều điển tích, thần thoại và mô típ trong ở nhiều nền văn hóa trên thế giới.

Điều cấm kỵ khi đặt bàn thờ Thổ Công cần biết để không phạm đại kỵ

Điều cấm kỵ khi đặt bàn thờ Thổ Công cần biết để không phạm đại kỵ

- 3 giờ trước

GĐXH - Đặt bàn thờ Thổ Công đúng cách không chỉ thể hiện sự kính trọng đối với thần linh, mà còn giúp cho gia đình bạn luôn được che chở và bảo vệ.

Đeo đá Dzi 1 mắt giúp 3 con giáp Ngọ, Mùi, Thân gia tăng phúc khí, xua đuổi tà khí

Đeo đá Dzi 1 mắt giúp 3 con giáp Ngọ, Mùi, Thân gia tăng phúc khí, xua đuổi tà khí

- 19 giờ trước

GĐXH - Trong phong thủy, với hình dáng đặc trưng cùng hoa văn mang năng lượng tâm linh, Dzi 1 mắt không chỉ là vật phẩm phong thủy hộ thân mà còn là pháp khí cát tường, hỗ trợ gia chủ trong tài lộc, phúc khí và an lạc nội tâm.

Những lưu ý phong thủy khi nhà có 2 bếp

Những lưu ý phong thủy khi nhà có 2 bếp

- 23 giờ trước

GĐXH - Thông thường nhà chỉ có một 1 bếp, tuy nhiên vì một lý do nào đó mà nhiều gia chủ thiết kế 2 bếp. Vậy phong thủy nhà có 2 bếp có ảnh hưởng đến tài lộc và sức khỏe của gia chủ không? Hãy đọc bài viết sau.

Bị chỉ trích vì phát ngôn 'kém duyên' liên quan G-Dragon, Bằng Kiều phải lên tiếng xin lỗi, ca sĩ hiện sống trong cơ ngơi ra sao?

Bị chỉ trích vì phát ngôn 'kém duyên' liên quan G-Dragon, Bằng Kiều phải lên tiếng xin lỗi, ca sĩ hiện sống trong cơ ngơi ra sao?

- 1 ngày trước

GĐXH - Hiện anh chủ yếu sống cùng bạn gái trong nước, cả hai có con trai bốn tuổi. Bằng Kiều có nhiều bất động sản tại Việt Nam và nước ngoài.

Bất ngờ đặt máy rửa bát theo phong thủy giúp thu hút tài lộc và hạnh phúc

Bất ngờ đặt máy rửa bát theo phong thủy giúp thu hút tài lộc và hạnh phúc

- 1 ngày trước

GĐXH - Trong bài viết này sẽ chia sẻ một số nguyên tắc quan trọng để bạn sắp xếp máy rửa bát theo phong thủy, nhằm mang lại tài lộc và niềm vui cho gia đình.

Các nguyên tắc quan trọng trước khi lắp hệ thống camera giám sát tại nhà

Các nguyên tắc quan trọng trước khi lắp hệ thống camera giám sát tại nhà

- 1 ngày trước

GĐXH - Trong bối cảnh pháp lý ngày càng siết chặt về quyền cá nhân, người dùng cần hiểu rõ các nguyên tắc quan trọng trước khi triển khai hệ thống giám sát tại nhà.

Chơi chậu gừng phong thủy trong nhà: 5 điều cần biết khi trồng giúp bạn đón được vận tốt trước Tết

Chơi chậu gừng phong thủy trong nhà: 5 điều cần biết khi trồng giúp bạn đón được vận tốt trước Tết

- 1 ngày trước

GĐXH - Cốc gừng phong thủy không phải vật thần kỳ, nhưng một cốc gừng nhỏ trên bàn làm việc, bàn học có thể mang lại sinh khí, tài lộc... Nhưng đặt sai cách lại thành vật "hao năng lượng", khí nghịch, vận suy. Sau đây là cách dễ nhất nuôi dưỡng năng lượng tích cực cho người trồng cốc gừng nhỏ.

Cây cảnh phong thủy nhà giàu ưa chuộng trồng trước cửa nhà: Vừa đẹp, vừa dùng uống trà tốt cho sức khỏe

Cây cảnh phong thủy nhà giàu ưa chuộng trồng trước cửa nhà: Vừa đẹp, vừa dùng uống trà tốt cho sức khỏe

- 1 ngày trước

GĐXH – Đây là cây cảnh phong thủy hội tụ đủ hương – sắc – công năng, được giới nhà giàu ưa chuộng trồng trước cửa nhà. Hoa của cây còn được dùng uống trà vừa ngon miệng vừa tốt cho sức khỏe.

Lý do nên thiết kế cửa sổ bếp hợp phong thủy

Lý do nên thiết kế cửa sổ bếp hợp phong thủy

- 1 ngày trước

GĐXH - Việc thiết kế cửa sổ bếp hợp phong thủy mang đến cho gia chủ nhiều vượng khí, may mắn và thu hút tài lộc. Đôi khi các chi tiết nhỏ lại thể hiện nhiều ý nghĩa to lớn.

Xem nhiều

Cây cảnh phong thủy nhà giàu ưa chuộng trồng trước cửa nhà: Vừa đẹp, vừa dùng uống trà tốt cho sức khỏe

Cây cảnh phong thủy nhà giàu ưa chuộng trồng trước cửa nhà: Vừa đẹp, vừa dùng uống trà tốt cho sức khỏe

GĐXH – Đây là cây cảnh phong thủy hội tụ đủ hương – sắc – công năng, được giới nhà giàu ưa chuộng trồng trước cửa nhà. Hoa của cây còn được dùng uống trà vừa ngon miệng vừa tốt cho sức khỏe.

Ngắm loạt biệt thự đẹp sang của nữ nghệ sĩ là 'đại gia đất mỏ', từng gây sốt khi kết hôn ở tuổi 45

Ngắm loạt biệt thự đẹp sang của nữ nghệ sĩ là 'đại gia đất mỏ', từng gây sốt khi kết hôn ở tuổi 45

Không gian sống
Chơi chậu gừng phong thủy trong nhà: 5 điều cần biết khi trồng giúp bạn đón được vận tốt trước Tết

Chơi chậu gừng phong thủy trong nhà: 5 điều cần biết khi trồng giúp bạn đón được vận tốt trước Tết

Nhà giàu thích loại cây cảnh trồng trước nhà này để đón tài lộc, con cháu không giàu sang cũng hiển đạt

Nhà giàu thích loại cây cảnh trồng trước nhà này để đón tài lộc, con cháu không giàu sang cũng hiển đạt

Phong thủy phòng ngủ giúp vợ chồng hạnh phúc, công việc làm ăn thuận lợi, phát triển

Phong thủy phòng ngủ giúp vợ chồng hạnh phúc, công việc làm ăn thuận lợi, phát triển

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top