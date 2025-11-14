Cách xử lý máy giặt đang giặt thì bị mất nước

Nguyên nhân

Lưới lọc ở van cấp nước bị tắc nghẽn: Trước khi đi vào máy giặt thì luồng nước phải đi qua lưới lọc. Lâu ngày nếu lưới lọc này không được vệ sinh sẽ tích cặn khiến nước không thể chảy vào lồng giặt.

Van cảm biến nước bị hỏng: Bộ phận này có nhiệm vụ điều khiển lượng nước vào máy giặt. Khi van bị hỏng sẽ không mở ra để nguồn nước đi vào máy.

Máy giặt đang giặt bị cúp nước là vấn đề bình thường mà rất nhiều người dùng vẫn hay gặp phải.

Áp suất nước yếu: Nguồn nước có áp lực quá yếu sẽ kéo dài thời gian cấp đủ nước cho máy giặt. Khi đó máy giặt cũng sẽ báo lỗi và tạm dừng hoạt động.

Ống cấp nước bị gập, kẹt: Ống cấp nước bị hư hỏng sẽ gây cản trở dòng chảy của nước.

Máy giặt đang giặt bị cúp nước có gặp vấn đề gì không?

Thực tế, máy giặt đã được thiết lập để khi có đủ nước thì mới quay và tiến hành các bước tiếp theo. Nếu trong quá trình nhào trộn quần áo mà không có đủ nước cấp vào thì máy sẽ tự tạm ngưng hoạt động. Thậm chí nếu nước cấp vào quá lâu thì máy cũng sẽ tự tạm dừng.

Vậy nên máy giặt đang giặt bị cúp nước thì cũng không có vấn đề gì cả. Khi nào đủ nước thì máy vẫn sẽ hoạt động như bình thường.

Khi có nước trở lại phải xử lý như thế nào?

Hiện nay, có nhiều mẫu máy giặt khi nguồn nước cấp vào bị gián đoạn sẽ lập tức hiện mã lỗi để người dùng nhận biết. Khi nguồn nước được khôi phục thì bạn chỉ cần ấn vào nút tiếp tục hoạt động hoặc bật lại máy là được.

Quan trọng là bạn nên khắc phục sự cố về nguồn nước nhanh chóng để tránh kéo dài thời gian giặt quá lâu.

Cách khắc phục sự cố nguồn nước vào máy giặt

Vệ sinh lưới lọc van cấp nước: Khi vệ sinh máy giặt bạn cũng nên làm sạch luôn cho phần lưới lọc này để đảm bảo nước chảy thông suốt.

Kiểm tra van cảm biến nước: Nếu van bị hỏng bạn nên liên hệ với hãng để kỹ thuật viên đến sửa chữa hoặc thay thế mới.

Sử dụng thêm bơm: Nếu nguồn nước quá yếu, bạn nên cân nhắc sử dụng thêm bơm tăng áp để nguồn nước được duy trì ổn định.

Kiểm tra ống cấp nước: Nếu nhận thấy ống cấp nước bị gãy khúc, nứt vỡ thì nên sửa chữa hoặc thay thế mới ngay.