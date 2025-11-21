Cách khử mùi hôi trong nhà vệ sinh đơn giản, hiệu quả

Giấm trắng

Trong giấm trắng có chứa chất axit axetic có thể diệt khuẩn, nấm mốc, từ đó khử mùi hôi cực kỳ hiệu quả. Do đó, đây là một trong những thành phần thường được dùng để vệ sinh khu vực toilet. Cách sử dụng như sau:

Đầu tiên, bạn đổ một ít ra góc sàn nhà, để khoảng 5 - 10 phút sau đó dùng dụng cụ chà sàn để chà sạch sàn. Tuy nhiên, vì chứa axit nên không được để giấm trắng bắn lên các đồ vật kim loại vì có thể gây gỉ.

Nếu dùng giấm để khử khuẩn mùi hôi bồn cầu, bạn chỉ cần mở nắp bồn cầu và đổ giấm trắng vào két nước, sau đó xả nước một vài lần để giấm quét sạch cặn bẩn và mùi hôi hiệu quả.

Nến thơm

Đốt nến thơm là một trong những cách được nhiều người áp dụng để khử mùi hôi nhà vệ sinh, vì mùi hôi sẽ biến mất nhanh chóng và sau đó chỉ còn hương thơm của nến. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý vị trí đặt nến, tránh xa đường dây điện, bóng đèn, bình nóng lạnh... để tránh hỏa hoạn.

Củ sả

Sả là nguyên liệu quen thuộc trong các món ăn hằng ngày. Loại thực phẩm này cũng có thể sử dụng để khử mùi hôi trong nhà vệ sinh cực kỳ hiệu nghiệm. Cách làm rất đơn giản như sau: Các nhánh sả sau khi mua về bạn cần đập dập để tỏa mùi thơm.

Treo nhánh sả ở một góc phòng vệ sinh để mùi hương từ từ lan ra. Bên cạnh đó, hương thơm từ sả còn có tác dụng giúp bạn cảm thấy thư giãn hơn.

Chanh

Chanh là loại gia vị luôn có mặt trong nhiều mẹo khử khuẩn, tẩy rửa như tẩy vết ố, đánh bóng dây bạc... vì trong chanh có chứa nhiều axit, do đó bạn có thể sử dụng chanh để khử mùi nhà vệ sinh như sau:

Bạn cắt từ 3 đến 4 quả chanh và vắt lấy nước cốt, sau đó đổ vào các góc nhà vệ sinh và chừa lại một ít để đổ vào bồn cầu.

Đậy nắp bồn cầu và đóng cửa nhà vệ sinh trong khoảng 1 tiếng, sau đó bạn xả nước bồn cầu và chà rửa lại sàn bằng nước. Sàn nhà và bồn cầu sẽ sạch hơn, không còn mùi hôi.

Nước hoa hoặc nước xịt phòng

Sử dụng xịt phòng/nước hoa để khử mùi hôi là cách tiện lợi nhất bởi các sản phẩm này được bán rất phổ biến. Tuy nhiên, đây là cách chỉ có thể dùng lúc cấp bách để khử mùi tạm thời, không có tác dụng lâu dài như những phương pháp khác.

Điểm lợi thế của phương pháp này là các sản phẩm nước hoa hoặc nước xịt phòng có hương thơm rất đậm, có thể khử mùi hôi hoàn toàn chỉ trong vài phút. Hơn nữa, các sản phẩm này hiện phân phối với nhiều mùi hương khác nhau nên bạn có thể chọn theo sở thích của mình.

Ngoài ra, để giữ mùi hương được lâu, bạn có thể nhỏ vài giọt nước hoa vào miếng vải mềm hoặc bọt biển rồi treo lên nhà vệ sinh. Nhờ vậy, mùi hương sẽ không bị quá nồng mà vẫn khử được mùi hiệu quả.

Sáp thơm

Sáp thơm thường được chọn mua để khử mùi hôi nhà vệ sinh vì hương thơm nhẹ nhàng nhưng áp chế mùi hôi rất tốt. Bạn chỉ cần đặt sáp thơm ở góc phòng, hương thơm từ sáp sẽ tự động lan tỏa để khử mùi. Tuy nhiên, nhược điểm của sáp thơm là dễ bị chảy khi ở nơi có nhiệt độ và độ ẩm cao.

Bã cà phê, bã trà

Sau khi pha cà phê hoặc trà, bạn có thể tận dụng bã của 2 loại thức uống này để đánh bay mùi hôi từ nhà vệ sinh rất hiệu quả. Ngoài ra, bã trà hoặc bã cà phê cũng có khả năng hút ẩm, giúp chống ẩm mốc tốt. Cách làm rất đơn giản như sau:

Đựng bã trà/bã cà phê trong một túi vải rồi cột thật chặt. Treo túi vải này ở một góc phòng, bã cà phê/bã trà sẽ tự động hút ẩm và tỏa hương thơm để loại bỏ mùi hôi khó chịu từ nhà vệ sinh.