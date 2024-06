Miền Bắc cao điểm mưa lớn, Hà Nội sáng 9/6 xác suất mưa 30%

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đêm qua và sáng nay (8/6), ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h đến 8h có nơi trên 100mm như: Nhạn Môn (Bắc Kạn) 109.4mm, Hưng Đạo (Cao Bằng) 115.6mm, Mường Do (Sơn La) 100.2mm, …

Dự báo, từ chiều tối 8-9/6, ở khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 150mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm).

Để phục vụ kỳ thi vào lớp 10, cơ quan khí tượng cũng dự báo thời tiết Hà Nội ngày 9/6, xác suất mưa cao chủ yếu tập trung vào sáng sớm và chiều tối.

Cũng trong hôm nay, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia có nhận định diễn biến thời tiết trên cả nước từ 8-14/6.

Cụ thể, ở Bắc Bộ, mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có mưa rất to kéo dài từ đêm 8/6 đến khoảng ngày 10, sau đó giảm dần. Từ 11-14/6, khu vực này ngày nắng, vùng đồng bằng có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Ngoài ra, từ 8-10/6, trên các sông suối khả năng xuất hiện 1 đợt lũ với biên độ lũ lên phổ biến từ 1-3m.

Đối với khu vực Trung Bộ, trong thời kỳ dự báo, hình thái thời tiết là ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng từ chiều tối 8-11/6, có mưa rào và giông rải rác.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, cũng thời gian này, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào và giông vài nơi; trong đó, từ chiều tối ngày 8-9/6, lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Riêng khu vực Hà Nội, hôm nay có mưa rào và giông rải rác. Từ đêm nay đến ngày 10/6, có mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to. Từ 11-14/6, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Cơ quan khí tượng lưu ý, những khu vực trên cả nước, trong mưa giông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường suất lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị.

Trước đó, miền Bắc cũng có đợt mưa lớn từ đêm 4-5/6, đặc biệt hàng nghìn lượt sấm sét dội xuống khu vực Hà Nội và một phần lãnh thổ các tỉnh lân cận trong thời gian ngắn vào sáng 5/6.