Miền Bắc còn rét đậm, băng giá?

Thứ sáu, 06:58 26/12/2025 | Thời sự
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc tiếp tục trời rét, mức nhiệt dao động từ 11-14 độ; vùng núi cao có nơi dưới 8 độ có thể xuất hiện băng giá và sương muối.

Dự báo diễn biến thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước

Theo dự báo thời tiết hôm nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục trời rét.

Đêm qua và sáng sớm nay nền nhiệt khu vực này tiếp tục giảm mạnh xuống từ 11-14 độ; vùng núi từ 8-11 độ; vùng núi cao có nơi dưới 8 độ có thể xuất hiện băng giá và sương muối.

Đến trưa và chiều Bắc Bộ hửng nắng, trời ấm dần, nhiệt độ phổ biến toàn miền tăng lên từ 18-21 độ.

Khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa, gió Đông Bắc vẫn hội tụ với dãy Trường Sơn sẽ gây mưa diện rộng. Lượng mưa có nơi trên 100mm. Cần đề phòng với nguy cơ ngập úng về sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Tại khu vực Nam Bộ thời tiết hôm nay có nắng nhiều hơn, mưa trái mùa giảm. Mức nhiệt cao nhất toàn miền từ 30-34 độ.

Miền Bắc còn rét đậm, băng giá? - Ảnh 1.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh vùng núi cao có nơi xảy ra băng giá và sương muối. Ảnh minh họa: TL

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 26/12 đến ngày 27/12/2025:

- Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao của Bắc Bộ cần đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

- Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa: có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông; từ đêm 26/12 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Bắc đêm và sáng trời rét.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 27/12/2025 đến ngày 4/1/2026:

- Khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: có mưa vài nơi; từ ngày 3/1/2026 có mưa rải rác. Trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại; từ khoảng ngày 29-30/12 sáng và đêm trời rét.

- Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa: từ đêm 27-28/12 có mưa, mưa rào rải rác; sau có mưa vài nơi. Phía Bắc sáng và đêm trời rét đến khoảng ngày 28/12, sau trời lạnh.

- Các khu vực khác: ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Không khí lạnh rất mạnh sắp ảnh hưởng toàn miền Bắc, thời tiết chuyển mưa to, rét đậm?Không khí lạnh rất mạnh sắp ảnh hưởng toàn miền Bắc, thời tiết chuyển mưa to, rét đậm?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ đêm nay miền Bắc đón đợt không khí lạnh tràn về kết thúc chuỗi ngày ấm nóng. Nhiệt độ giảm sâu phổ biến từ 12-15 độ, vùng núi có nơi rét đậm dưới 8 độ.

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026?Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng từ đêm 24/12, đợt không khí lạnh tràn về khiến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rải rác. Sau ngày 25/12, các khu vực này có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trời chuyển rét.

