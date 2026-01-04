Miền Bắc lại đón không khí lạnh bổ sung, nhiều nơi rét đậm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (4/1), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 17-20 độ.

Trên đất liền, khoảng ngày 5/1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ đêm 4/1 đến ngày 5/1, ở Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến từ 10-13 độ, vùng núi Bắc Bộ 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ.

Khu vực Hà Nội đêm 4/1 đến ngày 5/1 có mưa và mưa nhỏ rải rác, trời tiếp tục rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 10- 13 độ.

Trên biển, từ đêm 5/1/2026, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2,0-3,0m, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động mạnh.

Từ ngày 6/1, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa và khu vực Giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 4,0-6,0m, biển động mạnh.

Trong hai ngày 8-9/1, trong khi nhiệt độ cao nhất ban ngày ở trung tâm TP Hà Nội tăng nhẹ lên mức 21°C thì ban đêm và sáng sớm, nhiệt độ thấp nhất xu hướng giảm còn 11-12°C, trời không mưa, ít mây.

Ngày 10/1, khu vực này có mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất ngày tăng lên 22°C, nhiệt độ thấp nhất giảm nhẹ còn 10°C khiến chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm tương đối cao, khoảng 12°C, trời rét sâu về đêm và sáng sớm.

Trong ba ngày cuối thời kỳ dự báo (11-13/1), nhiệt độ trong ngày ở khu vực này nhích nhẹ lên mức cao nhất 23°C, thấp nhất 11°C, trời có mây, không mưa.