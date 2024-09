'Miền Nam sắp đón bão' là tin đồn thất thiệt, gây hoang mang

Vì sao Nam Bộ mưa dài ngày Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, hiện tại miền Nam đang trong một đợt mưa kéo dài đến ngày 20/9. Nguyên nhân do rãnh áp thấp có trục qua Bắc Trung Bộ dịch dần xuống phía Nam qua Trung Bộ và hoạt động mạnh dần. Gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ mạnh dần. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới suy yếu. Do đó thời tiết nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Trưa chiều và tối mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và giông. Thậm chí có nơi mưa to đến mưa rất to. Đêm có mưa rào và giông rải rác.