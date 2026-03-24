Minh Hằng gây chú ý

Sáng ngày 24/03/2026, dự án phim điện ảnh "Mẹ mìn" do V Studio sản xuất cùng đạo diễn trẻ Jack Carry On - người từng ghi dấu ấn với dự án phim ngắn: Ảo tưởng tuổi 17, Điên tối - đã chính thức khai máy.

Với kinh nghiệm làm việc trong các dự án mang màu sắc bí ẩn, "Mẹ mìn" được xem là cơ hội để đạo diễn Jack Carry On phát huy thế mạnh trong việc xây dựng không khí, tâm lý nhân vật và những lớp lang kịch tính trong câu chuyện.

Gây chú ý tại buổi khai máy là sự xuất hiện của Minh Hằng, Nhật Kim Anh, Rima Thanh Vy, Khương Lê,...

Bắt đầu sự nghiệp với vai trò ca sĩ, Minh Hằng sau đó dần khẳng định khả năng diễn xuất qua nhiều dự án điện ảnh và truyền hình như: Vừa đi vừa khóc, Giải cứu thần chết, Sắc đẹp ngàn cân, Bẫy ngọt ngào, Chị chị em em 2,... Trong thời gian gần đây, Minh Hằng liên tục úp mở về khả năng trở lại với điện ảnh, thu hút sự quan tâm từ người hâm mộ. Sự xuất hiện của nữ diễn viên tại buổi khai máy "Mẹ Mìn" vì thế nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.

"Mẹ Mìn khai máy. Nhưng tôi chưa biết ai là Mẹ Mìn", nữ diễn viên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân. Việc nữ diễn viên lựa chọn thử sức với một dự án mang màu sắc huyền bí - tâm lý đủ để khơi gợi sự tò mò từ khán giả. Không chỉ đơn thuần là sự trở lại sau thời gian vắng bóng, màn tái xuất lần trong một dự án mang màu sắc huyền bí - tâm lý của Minh Hằng được xem là thử thách của nữ nghệ sĩ.

Ngoài Minh Hằng, buổi khai máy "Mẹ Mìn" còn gây bất ngờ khi có sự xuất hiện của Nhật Kim Anh và bộ đôi diễn viên trẻ Khương Lê và Rima Thanh Vy.

"Bóng hồng phim kinh dị" Rima Thanh Vy là gương mặt trẻ bắt đầu được khán giả điện ảnh chú ý khi tham gia bộ phim "Thanh Sói". Sau đó, nữ diễn viên liên tục góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh kinh dị như: Mười: Lời nguyền trở lại, Cám, Cô dâu ma,... Việc tham gia "Mẹ Mìn" được kỳ vọng sẽ tiếp tục giúp nữ diễn viên mở rộng hình ảnh và thử sức với những khía cạnh cảm xúc mới trên màn ảnh.

Thêm vào đó, Khương Lê - gương mặt liên tục xuất hiện trong dự án điện ảnh gần đây: Gái già lắm chiêu V, Báu vật trời cho, Hẹn em ngày nhật thực - cũng gây tò mò khi tham gia "Mẹ Mìn".

Mỗi gương mặt sẽ đảm nhận một vai trò riêng trong câu chuyện, góp phần tạo nên bức tranh nhân vật đa dạng cho bộ phim. Dù thông tin chi tiết về các nhân vật vẫn chưa được ekip tiết lộ, sự kết hợp giữa những gương mặt giàu kinh nghiệm và các diễn viên trẻ cũng được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều màu sắc thú vị cho bộ phim.

"Mẹ Mìn" dự kiến sẽ ra mắt khán giả vào mùa Thu - Đông năm 2026.