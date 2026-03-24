Minh Hằng gây chú ý

Thứ ba, 16:29 24/03/2026 | Xem - nghe - đọc
GĐXH - Minh Hằng trở lại màn ảnh rộng trong dự án "Mẹ Mìn" gây nhiều tò mò. Cùng với Nhật Kim Anh, Rima Thanh Vy, sự xuất hiện của cô hứa hẹn mang đến nhiều điều bất ngờ cho khán giả.

Sáng ngày 24/03/2026, dự án phim điện ảnh "Mẹ mìn" do V Studio sản xuất cùng đạo diễn trẻ Jack Carry On - người từng ghi dấu ấn với dự án phim ngắn: Ảo tưởng tuổi 17, Điên tối - đã chính thức khai máy.

Với kinh nghiệm làm việc trong các dự án mang màu sắc bí ẩn, "Mẹ mìn" được xem là cơ hội để đạo diễn Jack Carry On phát huy thế mạnh trong việc xây dựng không khí, tâm lý nhân vật và những lớp lang kịch tính trong câu chuyện. 

Minh Hằng gây chú ý với dự án điện ảnh mới Mẹ Mìn năm 2026 - Ảnh 1.

Ê-kíp "Mẹ Mìn" ngày khai máy.

Gây chú ý tại buổi khai máy là sự xuất hiện của Minh Hằng, Nhật Kim Anh, Rima Thanh Vy, Khương Lê,...

Bắt đầu sự nghiệp với vai trò ca sĩ, Minh Hằng sau đó dần khẳng định khả năng diễn xuất qua nhiều dự án điện ảnh và truyền hình như: Vừa đi vừa khóc, Giải cứu thần chết, Sắc đẹp ngàn cân, Bẫy ngọt ngào, Chị chị em em 2,... Trong thời gian gần đây, Minh Hằng liên tục úp mở về khả năng trở lại với điện ảnh, thu hút sự quan tâm từ người hâm mộ. Sự xuất hiện của nữ diễn viên tại buổi khai máy "Mẹ Mìn" vì thế nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. 

Minh Hằng gây chú ý với dự án điện ảnh mới Mẹ Mìn năm 2026 - Ảnh 2.

Minh Hằng trở thành tâm điểm khi trở lại màn ảnh rộng.

"Mẹ Mìn khai máy. Nhưng tôi chưa biết ai là Mẹ Mìn", nữ diễn viên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân. Việc nữ diễn viên lựa chọn thử sức với một dự án mang màu sắc huyền bí - tâm lý đủ để khơi gợi sự tò mò từ khán giả. Không chỉ đơn thuần là sự trở lại sau thời gian vắng bóng, màn tái xuất lần trong một dự án mang màu sắc huyền bí - tâm lý của Minh Hằng được xem là thử thách của nữ nghệ sĩ.

Minh Hằng gây chú ý với dự án điện ảnh mới Mẹ Mìn năm 2026 - Ảnh 3.

Minh Hằng hài hước chia sẻ: ""Mẹ Mìn khai máy. Nhưng tôi chưa biết ai là Mẹ Mìn".

Ngoài Minh Hằng, buổi khai máy "Mẹ Mìn" còn gây bất ngờ khi có sự xuất hiện của Nhật Kim Anh và bộ đôi diễn viên trẻ Khương Lê và Rima Thanh Vy.

"Bóng hồng phim kinh dị" Rima Thanh Vy là gương mặt trẻ bắt đầu được khán giả điện ảnh chú ý khi tham gia bộ phim "Thanh Sói". Sau đó, nữ diễn viên liên tục góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh kinh dị như: Mười: Lời nguyền trở lại, Cám, Cô dâu ma,... Việc tham gia "Mẹ Mìn" được kỳ vọng sẽ tiếp tục giúp nữ diễn viên mở rộng hình ảnh và thử sức với những khía cạnh cảm xúc mới trên màn ảnh.

Minh Hằng gây chú ý với dự án điện ảnh mới Mẹ Mìn năm 2026 - Ảnh 4.

Minh Hằng và Nhật Kim Anh, Rima Thanh Vy.

Thêm vào đó, Khương Lê - gương mặt liên tục xuất hiện trong dự án điện ảnh gần đây: Gái già lắm chiêu V, Báu vật trời cho, Hẹn em ngày nhật thực -  cũng gây tò mò khi tham gia "Mẹ Mìn".

Mỗi gương mặt sẽ đảm nhận một vai trò riêng trong câu chuyện, góp phần tạo nên bức tranh nhân vật đa dạng cho bộ phim. Dù thông tin chi tiết về các nhân vật vẫn chưa được ekip tiết lộ, sự kết hợp giữa những gương mặt giàu kinh nghiệm và các diễn viên trẻ cũng được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều màu sắc thú vị cho bộ phim.

"Mẹ Mìn" dự kiến sẽ ra mắt khán giả vào mùa Thu - Đông năm 2026.

Cận cảnh chồng và con trai ca sĩ Minh Hằng hiện tại

Cận cảnh chồng và con trai ca sĩ Minh Hằng hiện tại

Minh Hằng tình tứ với chồng doanh nhân tại Trung Quốc

Minh Hằng tình tứ với chồng doanh nhân tại Trung Quốc

Minh Hằng và chồng đại gia kỷ niệm sinh nhật con trai theo phong cách 'chữa lành'

Minh Hằng và chồng đại gia kỷ niệm sinh nhật con trai theo phong cách 'chữa lành'

Chia tay bạn trai giàu có vì bị mẹ anh coi thường

Chia tay bạn trai giàu có vì bị mẹ anh coi thường

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Trước sự xem thường và cấm cản của bà Dung, Thương đã lựa chọn chia tay Quân dù biết rằng sẽ rất đau khổ.

Bà ngoại sốc nặng sau cuộc gặp mẹ của bạn trai

Bà ngoại sốc nặng sau cuộc gặp mẹ của bạn trai

Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước

GĐXH - Không cấm cản được con trai, bà Dung đã lái xe về quê gặp bà ngoại của Thương và buông những lời miệt thị.

Tài tử 'La La Land' trở thành nhân chứng sống trong phi vụ bất đắc dĩ mang tính sống còn của nhân loại

Tài tử 'La La Land' trở thành nhân chứng sống trong phi vụ bất đắc dĩ mang tính sống còn của nhân loại

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Tình bạn vượt loài của Ryan Gosling đã làm nên kỳ tích cho cả nhân loại thoát khỏi tận thế.

Con gái Thượng tướng bị giăng bẫy

Con gái Thượng tướng bị giăng bẫy

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Cả Linh và Yến đều bất ngờ mất tích, trong khi đó Phương Trang đã chỉ đạo đàn em thực hiện kế hoạch giăng bẫy Lam Anh.

Thương (Quỳnh Kool) vì cứu em nên chia tay Quân (Huỳnh Anh)?

Thương (Quỳnh Kool) vì cứu em nên chia tay Quân (Huỳnh Anh)?

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Thương rất có thể đã đồng ý với các điều kiện của bà Dung nên bà rút đơn kiện Minh vì phá xe và lấy trộm tiền.

Tài tử 'La La Land' gây sốt toàn cầu với 'bom tấn' phim khoa học viễn tưởng

Tài tử 'La La Land' gây sốt toàn cầu với 'bom tấn' phim khoa học viễn tưởng

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Với diễn xuất bứt phá của Ryan Gosling, cùng kinh phí được đầu tư quy mô đã tạo nên công thức tạo nên thành công của "Project hail mary: Thoát khỏi tận thế" (2026)

Con gái Thượng tướng sốc khi chia tay bạn trai

Con gái Thượng tướng sốc khi chia tay bạn trai

Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước

GĐXH - Sau chia tay Minh Kiên, Lam Anh rơi vào trạng thái buồn bã, áp lực dư luận lẫn tổn thương tình cảm.

Festival Phở 2026 tại Ninh Bình có gì đặc biệt?

Festival Phở 2026 tại Ninh Bình có gì đặc biệt?

Xem - nghe - đọc - 4 ngày trước

GĐXH - Festival Phở 2026 với chủ đề "Phở Việt - Di sản sống trong lòng thời đại" sẽ diễn ra từ ngày 20/03 đến 22/03/2026 tại Phố đi bộ Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình. Sự kiện nhằm tôn vinh giá trị văn hóa ẩm thực Việt Nam, đồng thời khẳng định vị thế của Phở - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trong dòng chảy di sản ẩm thực thế giới.

Hoàng cung Huế được tái hiện rực rỡ trong phim điện ảnh 'Hoàng hậu cuối cùng'

Hoàng cung Huế được tái hiện rực rỡ trong phim điện ảnh 'Hoàng hậu cuối cùng'

Xem - nghe - đọc - 4 ngày trước

GĐXH - Phim điện ảnh "Hoàng hậu cuối cùng" chính thức khởi quay tại Điện Kiến Trung - Đại Nội Huế sau 6 năm ấp ủ.

Trạm yêu thương: Hành trình phi thường của người mẹ khuyết tật nuôi hai con khiếm thị

Trạm yêu thương: Hành trình phi thường của người mẹ khuyết tật nuôi hai con khiếm thị

Xem - nghe - đọc - 4 ngày trước

GĐXH - "Trạm yêu thương" trên kênh VTV1 tuần này chủ đề "Khoảng trời sau những ngày gió" mang đến câu chuyện đầy xúc động về chị Nguyễn Thị Thúy (sinh năm 1987) - một người mẹ khuyết tật đang từng ngày vượt lên số phận để nuôi dạy hai con gái khuyết tật là Trịnh Khánh Uyên và Trịnh Phương Vy.

Hồng Đào lại nhận tin vui

Hồng Đào lại nhận tin vui

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Nghệ sĩ Hồng Đào tiếp tục có phim điện ảnh được dự đoán sẽ trở thành "bom tấn" phim rạp mùa thu năm nay.

Con gái Thượng tướng bị giăng bẫy

Con gái Thượng tướng bị giăng bẫy

Xem - nghe - đọc
Hoàng cung Huế được tái hiện rực rỡ trong phim điện ảnh 'Hoàng hậu cuối cùng'

Hoàng cung Huế được tái hiện rực rỡ trong phim điện ảnh 'Hoàng hậu cuối cùng'

Xem - nghe - đọc
Màn trả đũa đáng sợ của 'phú bà' Kiều Thơ

Màn trả đũa đáng sợ của 'phú bà' Kiều Thơ

Xem - nghe - đọc
Con gái Thượng tướng sốc khi chia tay bạn trai

Con gái Thượng tướng sốc khi chia tay bạn trai

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

