Minh Hằng tình tứ với chồng doanh nhân tại Trung Quốc

Thứ hai, 07:18 01/12/2025 | Giải trí
GĐXH - Minh Hằng và ông xã doanh nhân thể hiện tình cảm trên phố Trung Quốc, cho thấy cuộc sống hôn nhân viên mãn.

Minh Hằng gây chú ý khi thoải mái nở nụ cười rạng rỡ trong chuyến du lịch Trung Quốc cùng chồng doanh nhân và con trai. Sau nhiều năm giữ kín đời sống riêng tư, nữ ca sĩ dần cởi mở hơn trong việc chia sẻ hình ảnh gia đình trên mạng xã hội. Ở ngưỡng tuổi U40, Minh Hằng vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, tươi tắn cùng phong thái đầy năng lượng, khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa.

- Ảnh 1.

Minh Hằng tình tứ bên ông xã.

Tháng 6.2022, Minh Hằng kết hôn với doanh nhân Nguyễn Quốc Bảo hơn 10 tuổi. Cặp đôi có 6 năm yêu nhau trước khi về chung một nhà. Sau khi lấy chồng, cuộc sống hôn nhân của nữ ca sĩ nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Cặp đôi đón con trai đầu lòng vào tháng 8.2023. Minh Hằng từng chia sẻ luôn nhận được sự quan tâm, yêu chiều của ông xã trong cuộc sống đời thường.

- Ảnh 2.

Doanh nhân Quốc Bảo luôn bên cạnh động viên vợ trong suốt thời kỳ mang thai.

Sau hai năm kết hôn và có quý tử là bé Mỡ, Minh Hằng cho biết cuộc sống của cô và ông xã có nhiều thay đổi. Nữ ca sĩ tiết lộ ông xã luôn đặt vợ trên hết, tôn trọng mọi sở thích và mong muốn của cô. Nhưng từ khi có con, hai vợ chồng xảy ra nhiều khúc mắc hơn. Giọng ca "Một vòng trái đất" cho biết, suốt 8 năm yêu nhau, cô và chồng ít khi có vấn đề nhưng sau khi sinh con lại xảy ra nhiều chuyện.

- Ảnh 3.

Cặp đôi đón con trai đầu lòng - bé Mỡ vào tháng 8.2023

Minh Hằng cũng thường xuyên đi du lịch, tận hưởng cuộc sống. Cô được ông xã doanh nhân hết mực yêu chiều, tôn trọng sự nghiệp hoạt động nghệ thuật trong nhiều năm qua.

Về chuyện "làm dâu hào môn", Minh Hằng chia sẻ cô thấy "dễ thở, thoải mái". Vợ chồng nữ ca sĩ sống riêng, chỉ khi có dịp đặc biệt các thành viên trong gia đình mới tụ họp đông đủ. Là người hướng ngoại, thường xuyên giao lưu, tiếp xúc, nên với cô, việc chăm lo và thăm hỏi nhà chồng không phải là áp lực hay gánh nặng.

- Ảnh 4.

Hiện Minh Hằng đang tận hưởng một cuộc sống hôn nhân viên mãn bên chồng và con trai. Nữ ca sĩ không chỉ giữ được sự cân bằng giữa công việc nghệ thuật và vai trò người mẹ, mà còn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc gia đình ấm áp, khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ và ao ước.

Đáng chú ý, Minh Hằng nhiều lần tiết lộ ông xã là người tâm lý, luôn tôn trọng không gian riêng và ủng hộ công việc nghệ thuật của vợ. Trong cuộc sống thường ngày, anh thường chủ động sắp xếp thời gian, chiều theo sở thích của Minh Hằng, cũng như đồng hành cùng cô trong các chuyến đi và những hoạt động quan trọng. Chính sự quan tâm, thấu hiểu từ bạn đời giúp nữ ca sĩ giữ được tinh thần thoải mái, nét rạng rỡ và nguồn năng lượng tích cực ở ngưỡng tuổi U40.

- Ảnh 5.

Dù bận rộn chuyện gia đình, con cái nhưng Minh Hằng vẫn có nhiều đóng góp nổi bật trong làng giải trí với nhiều hoạt động cho nghề.

 

An Trần
