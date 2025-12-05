Thân thế con gái nuôi NSƯT Kim Tử Long vừa vướng thông tin đã ly hôn chồng
GĐXH - Bình Tinh và ca sĩ Nhật Minh đã chính thức đường ai nấy đi sau hơn 2 thập kỷ gắn bó. Theo chồng nữ nghệ sĩ, họ chia tay trong hòa bình.
Chồng Bình Tinh thông báo ly hôn trên livestream
Chồng Bình Tinh - ca sĩ Nhật Minh có buổi livestream chia sẻ về chuyện tình cảm của cặp đôi. Nam ca sĩ tiết lộ nói: "Mình và Bình Tinh chính thức không còn ở với nhau nữa". Trong đoạn livestream này, anh còn cho biết cả 2 đã chia tay một cách văn minh, cùng nhau nuôi con.
Trước khi chính chủ chia sẻ thông tin gây sốc, Bình Tinh - Nhật Minh hẹn hò từ thập niên 2000, khi còn ở độ tuổi đôi mươi. Cặp sao giữ kín mối quan hệ hơn một thập kỷ, chính thức công khai vào năm 2018. Bình Tinh giải thích trước đây cô và Nhật Minh đều là nghệ sĩ trẻ chưa tên tuổi nên không dám tiết lộ chuyện tình cảm.
Và trong chương trình "Mảnh ghép hoàn hảo" được phát sóng vào năm 2019, NSƯT Bình Tinh từng xúc động chia sẻ về Nhật Minh: "Cho tới bây giờ tôi vẫn gọi người ấy là bạn đời chứ không gọi là chồng, tôi không làm đám cưới, đó là quyết định của tôi. Tôi cảm nhận được khi tôi là bạn đời, là người yêu thì trong mắt anh ấy tôi vẫn là cô gái rất mới mẻ, mặc dù cả hai có với nhau một cô con gái rồi. Tôi không biết ngành khác như thế nào, còn trong cải lương thì khi khán giả biết mình có chồng, số lượng khán giả bị hạn chế".
Trong chương trình này, Bình Tinh khẳng định mẹ của cô muốn cô lập gia đình với người đàn ông có điều kiện nhưng vì yêu cô chấp nhận mọi thứ vất vả. Trò chuyện với MC Ốc Thanh Vân, Bình Tinh cho biết ca sĩ Nhật Minh hy sinh cho mình rất nhiều và điều này chỉ có cô mới hiểu được. Trong khi đó, ca sĩ Nhật Minh cho biết cả hai vượt qua nhiều khó khăn để đến với nhau.
Bình Tinh là con nhà nòi ngành cải lương
Bình Tinh sinh năm 1986 là con gái của cặp vợ chồng nghệ sĩ nổi tiếng Đức Lợi - Bạch Mai và là thế hệ thứ 3 của đại gia đình cải lương tuồng cổ Huỳnh Long. Ngoài ra, cô còn là con gái nuôi của 2 nghệ sĩ cải lương gạo cội đó là: NSƯT Vũ Linh và NSƯT Kim Tử Long. Họ chính là những người đã chắp cánh và giúp cô kiên định với nghề.
Cuộc đời và sự nghiệp của nữ nghệ sĩ không mấy suôn sẻ. Cô lọt lòng mẹ đã khó nuôi nên vừa lên 1 tuổi, soạn giả Bạch Mai gửi con vào chùa cho các sư thầy, ít năm sau mới được về nhà và gia nhập đoàn Đồng Ấu Bạch Long.
Hơn 10 tuổi, cô rời đoàn trở lại trường hoàn thành việc học văn hóa. Sau này, bằng sự nỗ lực, kiên cường của mình, cô đã trở lại ngành cải lương và gây dựng lại gánh hát Huỳnh Long.
Ngoài sân khấu cải lương, Bình Tinh còn "làm mới" mình với vai trò nghệ sĩ sân khấu kịch. Thực tế, khi dấn thân sang một lĩnh vực mới, nữ nghệ sĩ cũng gặp những khó khăn nhất định. Dù trước đó Bình Tinh đã quen với việc bước lên sân khấu là ca kết hợp diễn, vũ đạo… Nhưng nay bước qua thoại kịch, không có hát, điều đó với Bình Tinh là cực kỳ khó, cực kỳ áp lực…Thêm nữa, diễn kịch làm sao cho không bị hơi hướng cải lương…Với sự tập luyện hết mình với vai diễn, Bình Tinh đã thật sự chinh phục khán giả…Bình Tinh đã là một diễn viên kịch thực thụ.
