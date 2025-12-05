Nữ sinh quê Hải Phòng gây chú ý Miss World Vietnam 2025
GĐXH - Lê Phương Quyên - nữ sinh Đại học Ngoại thương gây ấn tượng tại Miss World Vietnam 2025 với học vấn và nhan sắc.
Lê Phương Quyên sinh năm 2003 đến từ Hải Phòng là một trong 50 thí sinh Miss World Vietnam 2025.
Cô nàng tốt nghiệp Đại học Ngoại thương (FTU) - nơi được mệnh danh là "lò đào tạo hoa hậu lớn nhất Việt Nam". Phương Quyên từng tỏa sáng tại cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương 2023 với danh hiệu Á khôi 1, Quyên không chỉ gây ấn tượng trên sân khấu rực rỡ ánh đèn mà còn cho thấy sự nổi trội trong học tập. Hồi tháng 4, cô nàng đã hoàn thành chương trình học tại FTU chỉ trong 3,5 năm – một cột mốc khiến không ít người phải trầm trồ.
Chia sẻ về việc tham gia cuộc thi nhan sắc Miss World Vietnam 2025, Phương Quyên bày tỏ: "Đối với tôi là hành trình học cách nhìn xã hội bằng một lăng kính nhân văn hơn, nơi mỗi con người — đặc biệt là những cô gái nhỏ — đều xứng đáng được thấu hiểu, bảo vệ và yêu thương. Tôi nhận ra rằng đôi khi chỉ một lời động viên hay một cử chỉ quan tâm cũng có thể giúp các em thêm tự tin và trân trọng bản thân mình. Từ những suy nghĩ ấy, tôi mong muốn làm điều gì đó thật ý nghĩa: không chỉ trao đi kiến thức và sự đồng cảm, mà còn lan tỏa tinh thần yêu thương, tôn trọng và bình đẳng đến nhiều người hơn.
Với tôi, Miss World Vietnam 2025 không chỉ là một cuộc thi, mà là hành trình để lan tỏa giá trị của lòng nhân ái — nơi vẻ đẹp không chỉ được nhìn thấy, mà còn được cảm nhận bằng trái tim".
Ngắm nhan sắc của người đẹp đến từ Hải Phòng - Lê Phương Quyên:
