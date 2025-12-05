Thuyết 'động thổ ngày Tam Nương sát chủ' được nhắc trong phim sắp ra rạp tháng 12
GĐXH - Trâm Anh và Trần Kim Hải từng gây sốt trong phim "Lật mặt 7" của đạo diễn Lý Hải, mới đây, họ tiếp tục vào siêu phẩm điện ảnh sắp ra rạp nói về thuyết ngày Tam Nương.
Sau khi bật mí sự thật về bối cảnh chính của bộ phim cũng như gia vị chính của phim - truyền thuyết ngày Tam Nương, ê-kíp "Nhà hai chủ" đã ra mắt trailer chính thức với việc đi sâu hơn vào hành trình mua nhà của bộ đôi "Lật mặt 7" là Trâm Anh và Trần Kim Hải.
Theo đó, đoạn trailer tiếp nối những tò mò vẫn còn bỏ ngỏ ở teaser trailer khi đi sâu hơn vào hành trình mua nhà của vợ chồng Mai (Trâm Anh) và Lâm (Trần Kim Hải). Cả hai với đồng vốn ít ỏi của mình đã may mắn tìm mua được một căn nhà rộng rãi lại đáp ứng đúng yêu cầu của Mai đối với việc chăm sóc sinh hoạt của gia đình.
Cũng chính vì quá vui mừng với món hời mà Mai đã bỏ qua lời cảnh báo của dì Bảy (NSƯT Kim Phương) rằng đây là ngôi nhà được xây cất vào ngày Tam Nương - một trong những ngày kiêng kỵ cho việc động thổ và xây dựng. Thêm vào đó, dì Bảy cũng cho biết ngôi nhà mà gia đình Mai đến sống đã trải qua 2 đời chủ mà có tận 3 người mất. Thế nhưng, Mai đã khẳng định rằng "em không tin trên đời này có ma". Cô chỉ tin rằng đây là ngôi nhà sẽ giúp gia đình mình an cư lạc nghiệp, đủ rộng rãi để các con có cuộc sống thoải mái, yên tâm học hành.
Nhưng người xưa vẫn hay thường nói "có thờ có thiêng, có kiêng có lành", việc phớt lờ những cảnh báo của dì Bảy khiến gia đình Mai phải đối mặt với không ít những hiện tượng quỷ dị. Hàng loạt sự quấy nhiễu tìm đến mỗi đêm chẳng hạn như: ma trơi, những chiếc bóng không rõ danh tính đứng quanh đầu giường. Tất cả không chỉ đe dọa đến sự yên bình trong ngôi nhà mà còn chực chờ đoạt lấy tính mạng của gia chủ.
Để rồi khi những thế lực tâm linh bắt đầu nổi cơn thịnh nộ trước sự cứng đầu của Mai, những đứa con của Mai trở thành mục tiêu được nhắm đến, nữ diễn viên Trâm Anh đã khiến khán giả thích thú với ánh mắt giận dữ nhưng kiên định khi đặt để vào câu thoại: "con không cần biết mấy người đó là ai nhưng nếu mấy người đó dám đụng đến con của con thì đừng có trách".
Liệu Mai có cứu được những đứa con của mình trước tai ương? Liệu cô có tiếp tục cố chấp để bám trụ căn nhà mà mình đã hằng tin đây chính là nơi an cư tốt nhất, bất kể những lời đồn đoán về những điều cấm kỵ liên quan đến ngày Tam Nương? Liệu sau tất cả, Mai sẽ bảo vệ gia đình mình một cách trọn vẹn hay chính cô sẽ phải trả giá? Rất nhiều câu hỏi được đặt để trong trailer khiến người xem tò mò.
Bộ phim "Nhà hai chủ" của bộ đôi đạo diễn Trần Duy Linh và Phạm Trung Hiếu dựa trên câu chuyện có thật 100% mà ê-kíp đã có cơ hội được biết và tìm hiểu về những hệ lụy khi gia chủ phạm phải những điều kiêng kỵ trong xây cất, cụ thể là động thổ trong ngày Tam Nương sát chủ. Tuy nhiên, theo bộ đôi đạo diễn Trần Duy Linh và Phạm Trung Hiếu cho biết: "Để đảm bảo cân bằng tính giải trí và yếu tố tâm linh vừa vặn dành cho khán giả, nội dung của "Nhà hai chủ" đã được tinh chỉnh so với câu chuyện thực tế để đem lại trải nghiệm điện ảnh cho khán giả. Thế nhưng, điểm mấu chốt mà ê-kíp chúng tôi vẫn giữ đó là tinh thần và thông điệp tâm linh. Rằng người Việt Nam của mình, dù làm bất kỳ điều gì, đặc biệt là những chuyện trọng đại thì cần phải tôn trọng và ghi nhớ những lời dặn của ông bà mình việc lưu tâm đến những cấm kỵ bởi có thờ có thiêng, có kiêng có lành".
"Nhà hai chủ" - bộ phim dựa trên câu chuyện có thật kết hợp cùng quan điểm dân gian về truyền thuyết ngày Tam Nương, có suất chiếu sớm từ ngày 24/12 - 25/12 và chính thức khởi chiếu vào ngày 26/12/2025.
