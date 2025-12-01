Miss World Vietnam 2025 lộ diện top 50, nhiều thí sinh khiến fan sắc đẹp chú ý
GĐXH - Miss World Vietnam 2025 đã chính thức công bố Top 50 xuất sắc, nhiều ứng viên tiềm năng đã lộ diện khiến fan sắc đẹp chú ý.
Ngoại ngữ cũng là một điểm sáng tại Miss World Vietnam 2025
Miss World Vietnam 2025 chính thức khởi động và thu hút gần 300 hồ sơ đăng ký online. Trong đó, vòng Sơ khảo mới diễn ra ngày 30/11 tại TP.HCM trực tiếp ghi nhận sự tham gia của 120 thí sinh đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước. Các cô gái tham gia phần trình diễn catwalk và tạo dáng trước Ban giám khảo.
Các giám khảo tham gia chấm vòng Sơ khảo Miss World Vietnam 2025 bao gồm: Hoa hậu Hà Kiều Anh (Trưởng BGK), Lương Thùy Linh (Phó BGK) cùng các thành viên: Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Bảo Ngọc, Nhà báo/ MC Lê Quỳnh Trâm, NTK Thanh Hương Bùi.
Theo BTC, dàn thí sinh năm nay có độ tuổi trải dài từ năm 2000 trở về sau, mang đến một nguồn năng lượng trẻ trung và hiện đại. Ngay cả những thí sinh nhỏ tuổi nhất (sinh năm 2007) cũng thể hiện sự tự tin và tác phong chuyên nghiệp. Chất lượng hình thể cũng được đánh giá cao và đồng đều, với chiều cao trung bình tốt. Đa số cao trên 1m70, tiêu chí lý tưởng cho các cuộc thi sắc đẹp quốc tế.
Không chỉ nhan sắc và kỹ năng trình diễn, dàn ứng viên Miss World Vietnam 2025 còn thu hút sự chú ý bởi nền tảng học vấn ấn tượng. Nhiều thí sinh đã và đang theo học tại các trường đại học hàng đầu cả nước như Học viện Ngoại giao, Đại học Quốc tế, Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế Quốc dân… Thậm chí có thí sinh đang học chương trình Thạc sĩ. Một số gương mặt đang hoạt động với vai trò MC song ngữ, giảng viên đại học, biên tập viên, kỹ sư, bác sĩ, dược sĩ…
Khả năng ngoại ngữ cũng là một điểm sáng. Nhiều thí sinh tự tin giới thiệu bản thân, đối đáp tình huống và giao lưu với Ban giám khảo hoàn toàn bằng tiếng Anh như thí sinh: Trương Tâm Như (Đà Nẵng) có IELTS 8.0, Phan Phương Oanh (Hà Nội) IELTS 7.5, Phùng Diệu Linh (Nghệ An) IELTS 7.0. Không chỉ vậy, một số ứng viên còn sử dụng thành thạo thêm tiếng Trung, tiếng Nhật và tiếng Pháp.
Dàn thí sinh chất lượng của Miss World Vietnam năm nay.
Nhiều gương mặt thân quen của sân chơi nhan sắc
Tại Miss World Vietnam 2025, không ít ứng viên đã có kinh nghiệm tham gia các sân chơi sắc đẹp trước đó như Bùi Thu Thủy (Top 10 Miss Grand Vietnam 2025), Vũ Thị Kiều Trinh (Top 15 Hoa Hậu Quốc Gia Việt Nam 2024), Nguyễn Thị Phương Thanh (Á khôi 1 Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2024)... Những thí sinh từng đạt danh hiệu Hoa khôi, Á khôi trường Đại học cũng gây chú ý trên mạng xã hội như Lê Thảo Linh (Quảng Trị) có nhiều nét tương đồng Á hậu Vũ Thuý Quỳnh hay Huỳnh Bích Thoại (Vĩnh Long) gợi nhắc đến Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thuỷ…
Sau vòng nhân trắc học, có 80 thí sinh bước tiếp vào vòng phỏng vấn. Tại đây, mỗi cô gái có cơ hội trò chuyện, giao lưu, trả lời câu hỏi cũng như thực hiện những thử thách từ Ban giám khảo. Qua đó bộc lộ cá tính, bản sắc cá nhân rõ nét hơn. Nhiều ứng viên lần đầu tiên tham dự một cuộc thi sắc đẹp nhưng tự tin trình diễn tài năng hát, rap, chơi nhạc cụ hay diễn xuất… cũng như thẳng thắn chia sẻ quan điểm cá nhân về các vấn đề cuộc sống, xã hội.
Dàn thí sinh năm nay có độ tuổi từ 2000 đến 2007 mang đến một nguồn năng lượng trẻ trung và hiện đại.
Các thí sinh chính thức bước vào Chung kết Miss World Vietnam 2025.
Sau quá trình đánh giá, Ban giám khảo đã quyết định chọn Top 50 thí sinh xuất sắc nhất bước vào vòng Chung kết Miss World Vietnam 2025.
Thạc sĩ Phạm Kim Dung khẳng định: “Với vai trò là Ban Tổ chức Miss World Vietnam 2025, chúng tôi cam kết sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng trọn vẹn mong đợi của thí sinh và người hâm mộ. Đây sẽ là sân chơi để các bạn được tỏa sáng rực rỡ và thể hiện trọn vẹn tài năng qua những phần thi được thiết kế đặc biệt. Chúng tôi tin rằng mùa giải này sẽ mang lại thật nhiều điều thú vị, xứng đáng với sự chờ đợi của khán giả”.
Sau khi chính thức nhập cuộc, các thí sinh sẽ tham gia các phần thi phụ như Người đẹp Tài năng, Người đẹp Bản lĩnh, Người đẹp Thời trang, Người đẹp Biển… Người chiến thắng Miss World Vietnam 2025 sẽ kế nhiệm Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi, đồng thời trở thành đại diện Việt Nam tham dự Miss World lần 74.
