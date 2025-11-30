Mới nhất
4 á hậu gương mặt đẹp nhất Việt Nam càng ngắm càng mê là ai?

Chủ nhật, 19:18 30/11/2025 | Giải trí
4 á hậu: Phương Nhi, Tú Anh, Vũ Thúy Quỳnh và Trương Thị May là những gương mặt được đánh giá sở hữu đường nét cuốn hút, càng ngắm càng mê.

Phương Nhi , Tú Anh, Vũ Thuý Quỳnh và Trương Thị May - 4 á hậu, 4 phong cách nhưng đều là đại diện tiêu biểu cho sự đa dạng, phong phú của vẻ đẹp phụ nữ Việt: từ ngọt ngào, sang trọng đến sắc sảo, cá tính, mỗi người là một nét chấm phá góp phần làm nên bức tranh nhan sắc đa dạng.

4 á hậu gương mặt đẹp nhất Việt Nam càng ngắm càng mê là ai? - Ảnh 1.

4 á hậu gương mặt đẹp nhất Việt Nam càng ngắm càng mê là ai? - Ảnh 2.

4 á hậu gương mặt đẹp nhất Việt Nam càng ngắm càng mê là ai? - Ảnh 3.

4 á hậu gương mặt đẹp nhất Việt Nam càng ngắm càng mê là ai? - Ảnh 4.

Á hậu Phương Nhi gây ấn tượng với khuôn mặt thanh thoát, trong trẻo hiếm thấy. Các đường nét hài hòa, từ đôi mắt biết cười, sống mũi thẳng đến nụ cười dịu dàng tạo nên khí chất "nhìn là yêu" rất đặc trưng. Vẻ đẹp của cô nghiêng về cảm giác tươi sáng, nhẹ nhàng, dễ tạo thiện cảm.
4 á hậu gương mặt đẹp nhất Việt Nam càng ngắm càng mê là ai? - Ảnh 5.

4 á hậu gương mặt đẹp nhất Việt Nam càng ngắm càng mê là ai? - Ảnh 6.

4 á hậu gương mặt đẹp nhất Việt Nam càng ngắm càng mê là ai? - Ảnh 7.

4 á hậu gương mặt đẹp nhất Việt Nam càng ngắm càng mê là ai? - Ảnh 8.

Nếu Phương Nhi thiên về sự ngọt ngào thì á hậu Tú Anh lại nổi bật với vẻ sang trọng đầy cuốn hút. Khuôn mặt trái xoan cùng thần thái trưởng thành giúp cô dễ dàng tỏa sáng trong bất cứ khung hình nào. Đôi mắt sắc nhưng không lạnh, sống mũi thẳng và tổng thể đường nét cân đối tạo cho Tú Anh vẻ đẹp đài các vừa cổ điển vừa hiện đại.

4 á hậu gương mặt đẹp nhất Việt Nam càng ngắm càng mê là ai? - Ảnh 9.

4 á hậu gương mặt đẹp nhất Việt Nam càng ngắm càng mê là ai? - Ảnh 10.

4 á hậu gương mặt đẹp nhất Việt Nam càng ngắm càng mê là ai? - Ảnh 11.

4 á hậu gương mặt đẹp nhất Việt Nam càng ngắm càng mê là ai? - Ảnh 12.

Á hậu Vũ Thúy Quỳnh mang đến sắc đẹp ngọt ngào nhưng không kém phần cá tính. Khuôn mặt của cô sở hữu cấu trúc mềm mại, đôi mắt to và nét cười rạng rỡ, tạo cảm giác dễ gần. Ở Thúy Quỳnh, người ta thấy sự tươi trẻ, năng động nhưng vẫn đủ độ sắc để không bị nhạt khi đứng trên sân khấu hay trước ống kính.

4 á hậu gương mặt đẹp nhất Việt Nam càng ngắm càng mê là ai? - Ảnh 13.

4 á hậu gương mặt đẹp nhất Việt Nam càng ngắm càng mê là ai? - Ảnh 14.

4 á hậu gương mặt đẹp nhất Việt Nam càng ngắm càng mê là ai? - Ảnh 15.

4 á hậu gương mặt đẹp nhất Việt Nam càng ngắm càng mê là ai? - Ảnh 16.

Trong khi đó, á hậu Trương Thị May lại sở hữu vẻ đẹp rất khác: huyền bí và giàu bản sắc. Đôi mắt sắc, làn da nâu khoẻ khoắn tạo nên hình ảnh mạnh mẽ, cá tính. Nhan sắc của cô không chỉ đẹp theo tiêu chuẩn thông thường mà dễ nhận diện và khó lẫn.

Nam nghệ sĩ nổi tiếng từng gây nuối tiếc vì 'trượt' NSND, về hưu có cuộc sống viên mãn bên bạn gái á hậu kém 18 tuổi

GĐXH - NSƯT Chí Trung sau khi rời ghế Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ anh có cuộc sống giản dị, bình yên và viên mãn bên bạn gái á hậu kém 18 tuổi.

GĐXH - NSƯT Chí Trung sau khi rời ghế Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ anh có cuộc sống giản dị, bình yên và viên mãn bên bạn gái á hậu kém 18 tuổi.

Tình Lê
Mẹ đẻ Hoa hậu Bảo Ngọc gây chú ý trong ngày đặc biệt của con gái

Mẹ đẻ Hoa hậu Bảo Ngọc gây chú ý trong ngày đặc biệt của con gái

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Bảo Ngọc gây chú ý với hình ảnh xinh đẹp trong ngày tốt nghiệp. Cô chia sẻ về hành trình học tập và cảm ơn mẹ.

Một Á hậu nổi tiếng nhận học bổng Tiến sĩ 3 tỷ đồng

Một Á hậu nổi tiếng nhận học bổng Tiến sĩ 3 tỷ đồng

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Á hậu Phương Anh gây ấn tượng khi nhận học bổng Tiến sĩ Quản trị trị giá gần 3 tỷ đồng tại RMIT. Hành trình học tập và phát triển của cô truyền cảm hứng cho nhiều người trẻ.

Lương Thùy Linh tiếp tục gây chú ý khi làm MC song ngữ

Lương Thùy Linh tiếp tục gây chú ý khi làm MC song ngữ

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Lương Thùy Linh gây ấn tượng mạnh khi làm MC song ngữ tại sự kiện Tinh hoa Anh Quốc. Cô mang đến phong cách quý cô và khả năng dẫn dắt chuyên nghiệp.

Đạo diễn Việt kiều 'Quán Kỳ Nam': Từ bé tôi đã không ham tiền bạc

Đạo diễn Việt kiều 'Quán Kỳ Nam': Từ bé tôi đã không ham tiền bạc

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Leon Lê - đạo diễn Việt kiều nổi tiếng với khán giả qua phim "Song lang" mới đây đã mời Đỗ Thị Hải Yến trở lại với "Quán Kỳ Nam". Trước khi thành danh, nam đạo diễn sinh năm 1977 được chú ý bởi thân thế kín tiếng và tinh thần tận hiến vì nghệ thuật.

NSND Tự Long góp mặt trong đêm diễn 'Đinh Show' của ca sĩ Phan Đinh Tùng

NSND Tự Long góp mặt trong đêm diễn 'Đinh Show' của ca sĩ Phan Đinh Tùng

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Ca sĩ Phan Đinh Tùng tổ chức đêm ca nhạc "Đinh Show" tại Hà Nội với sự góp mặt của NSND Tự Long, Hà Lê, Đỗ Hoàng Hiệp.

Tuổi U60, nam NSƯT cải lương khoe 'hạnh phúc đến muộn' với vợ là hoa hậu quý bà

Tuổi U60, nam NSƯT cải lương khoe 'hạnh phúc đến muộn' với vợ là hoa hậu quý bà

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - NSƯT Vũ Luân gần đây đã khoe con gái nhỏ mới sinh với những dòng viết ngập tràn hạnh phúc. Anh gọi đây là "hạnh phúc muộn" ở tuổi U60.

Tối nay, phim 'chữa lành' nổi tiếng thế giới 'Máy bay giấy' lên sóng VTV3

Tối nay, phim 'chữa lành' nổi tiếng thế giới 'Máy bay giấy' lên sóng VTV3

Xem - nghe - đọc - 10 giờ trước

GĐXH - Bộ phim nổi tiếng "Paper planes" (Máy bay giấy) sẽ phát sóng trong Cine7 lúc 21h hôm nay (30/11) trên kênh VTV3.

G-Dragon lập kỷ lục, giành bốn giải thưởng tại MAMA 2025

G-Dragon lập kỷ lục, giành bốn giải thưởng tại MAMA 2025

Thế giới showbiz - 10 giờ trước

GĐXH - G-Dragon là cái tên nổi bật nhất của mùa giải năm nay khi mang về 4 giải thưởng quan trọng tại lễ trao giải MAMA 2025.

Cuộc sống tròn đầy của diễn viên Phú Đôn bên vợ trẻ kém 25 tuổi

Cuộc sống tròn đầy của diễn viên Phú Đôn bên vợ trẻ kém 25 tuổi

Giải trí - 11 giờ trước

Kết hôn muộn nhưng tròn đầy bên vợ trẻ kém 25 tuổi giúp NSƯT Phú Đôn trở thành một trong những nghệ sĩ hiếm hoi có hạnh phúc bền vững dù bước vào hôn nhân khi tóc đã điểm bạc.

Hà Trịnh – Từ biên kịch của VFC đến ca sĩ hát nhạc tình được yêu thích

Hà Trịnh – Từ biên kịch của VFC đến ca sĩ hát nhạc tình được yêu thích

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Hà Trịnh từng kinh qua nhiều công việc trong nghề biên kịch ở phòng nội dung của VFC, viết kịch bản cho chuyên mục "Thư giãn Cuối tuần" nhưng rồi cô nhận ra, ca hát mới là niềm đam mê thực sự và quyết tâm theo đuổi.

