Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Tuổi U60, nam NSƯT cải lương khoe 'hạnh phúc đến muộn' với vợ là hoa hậu quý bà

Chủ nhật, 10:28 30/11/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - NSƯT Vũ Luân gần đây đã khoe con gái nhỏ mới sinh với những dòng viết ngập tràn hạnh phúc. Anh gọi đây là "hạnh phúc muộn" ở tuổi U60.

Bị đồn giả mang thai, bà xã của NSƯT Vũ Luân có động thái gây chú ýBị đồn giả mang thai, bà xã của NSƯT Vũ Luân có động thái gây chú ý

GĐXH - Phương Lê - bà xã NSƯT Vũ Luân đã diện quần bó chẽn và vén áo cao, khoe bụng lùm lùm khi bị nghi ngờ giả mang thai.

NSƯT Vũ Luân trên trang cá nhân đã khoe ảnh con gái nhỏ mới sinh cùng dòng viết xúc động: "Hạnh phúc muộn - món quà kỳ diệu từ con.

Ở tuổi trung niên, ba từng nghĩ hạnh phúc chỉ còn là những ngày bình yên bên gia đình nhỏ lặng lẽ trôi qua giữa đời thường. Ba đâu ngờ, ở đoạn đường tưởng đã yên ả ấy, con lại đến, dịu dàng và kỳ diệu như một phép màu.

Con – bé gái nhỏ xíu, là món quà yêu thương mà ông trời gửi tặng ba mẹ khi cả hai không còn trẻ. Ngày biết tin có con, ba vừa mừng, vừa lo, hạnh phúc đến muộn, nhưng lại thiêng liêng và sâu sắc hơn bao giờ hết".

NSƯT Vũ Luân khoe con gái nhỏ đáng yêu.

Sau những dòng viết này, NSƯT Vũ Luân còn làm thơ tặng con gái và cuối cùng anh để lại dòng yêu thương cho con: "Ba có thể không còn trẻ để chạy nhanh, nhưng trái tim ba sẽ luôn chạy về phía con bằng tất cả yêu thương".

Được biết, bé gái là "trái ngọt" của NSƯT Vũ Luân và Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới 2017 Phương Lê. Họ vướng tin đồn hẹn hò vào năm 2023 và chính thức công khai tình cảm đầu năm 2024. NSƯT Vũ Luân và Phương Lê làm lễ đính hôn trên du thuyền vào tháng 8/2024.

Dù đã đăng ký kết hôn từ năm ngoái nhưng đến giờ NSƯT Vũ Luân và Phương Lê vẫn chưa tổ chức đám cưới vì quá bận rộn. Sau lễ đính hôn, nam nghệ sĩ cải lương gạo cội dọn về sống chung với vợ hoa hậu trong căn biệt thự 200 tỉ của vợ, đồng thời thay vợ đứng ra quản lý công việc kinh doanh.

Tuổi U60, nam NSƯT cải lương khoe 'hạnh phúc đến muộn' với vợ là hoa hậu quý bà - Ảnh 3.

NSƯT Vũ Luân và vợ Hoa hậu Lê Phương.

NSƯT Vũ Luân cho biết, anh cảm thấy may mắn khi vợ không chỉ hiểu và ủng hộ anh làm nghệ thuật mà còn tạo điều kiện để anh làm kinh doanh khi rời ánh đèn sân khấu. Dù kết hôn khá muộn ở tuổi ngoài 50 nhưng cuộc sống hôn nhân của NSƯT Vũ Luân vô cùng viên mãn.

Không chỉ lấy được vợ hoa hậu, giàu có, có cuộc sống sang chảnh trong biệt thự 200 tỷ mà nam NSƯT còn được làm cha. Được biết, Phương Lê ban đầu cũng có chút e ngại nhưng cô được con gái ủng hộ cũng như thấu hiểu mong ước có con của NSƯT Vũ Luân nên quyết định làm mẹ bỉm sữa lần nữa.

Hoa hậu Lê Phương quyết định lùi lại phía sau để chồng quản lý công việc kinh doanh còn cô toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho kế hoạch có con. 

Tuổi U60, nam NSƯT cải lương khoe 'hạnh phúc đến muộn' với vợ là hoa hậu quý bà - Ảnh 4.

NSƯT Vũ Luân là gương mặt nổi danh nhất nhì ở làng cải lương phía Nam.

Ngoài có hạnh phúc bên vợ hoa hậu, NSƯT Vũ Luân còn nhận được tình cảm quý mến từ con riêng của vợ. Anh cảm thấy hạnh phúc và viên mãn với cuộc sống hiện tại của mình.

NSƯT Vũ Luân sinh năm 1972, là một trong những gương mặt nổi danh nhất nhì làng cải lương phía Nam. Nam nghệ sĩ nổi tiếng qua các vở diễn: Lương sơn bá chúc anh đài, Thất thủ cô tô thành, Từ hải thọ ... Trong suốt sự nghiệp của mình, NSƯT Vũ Luân được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú (2015), Giải diễn viên tài sắc (2004), Giải Mai vàng (2004), Giải Diễn viên xuất sắc Trần Hữu Trang (2007). Hiện tại, anh vẫn là nghệ sĩ cải lương được khán giả phía Nam yêu mến.

Cuộc sống Vũ Luân, Phương Lê trong biệt thự trắng sang trọngCuộc sống Vũ Luân, Phương Lê trong biệt thự trắng sang trọng

GĐXH - Hoa hậu Phương Lê nói thấy thoải mái, bình yên khi sống cùng ông xã - NSƯT Vũ Luân - trong biệt thự ở TP Thủ Đức.



Đỗ Quyên
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Tối nay, phim 'chữa lành' nổi tiếng thế giới 'Máy bay giấy' lên sóng VTV3

Tối nay, phim 'chữa lành' nổi tiếng thế giới 'Máy bay giấy' lên sóng VTV3

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Bộ phim nổi tiếng "Paper planes" (Máy bay giấy) sẽ phát sóng trong Cine7 lúc 21h hôm nay (30/11) trên kênh VTV3.

G-Dragon lập kỷ lục, giành bốn giải thưởng tại MAMA 2025

G-Dragon lập kỷ lục, giành bốn giải thưởng tại MAMA 2025

Thế giới showbiz - 1 giờ trước

GĐXH - G-Dragon là cái tên nổi bật nhất của mùa giải năm nay khi mang về 4 giải thưởng quan trọng tại lễ trao giải MAMA 2025.

Cuộc sống tròn đầy của diễn viên Phú Đôn bên vợ trẻ kém 25 tuổi

Cuộc sống tròn đầy của diễn viên Phú Đôn bên vợ trẻ kém 25 tuổi

Giải trí - 2 giờ trước

Kết hôn muộn nhưng tròn đầy bên vợ trẻ kém 25 tuổi giúp NSƯT Phú Đôn trở thành một trong những nghệ sĩ hiếm hoi có hạnh phúc bền vững dù bước vào hôn nhân khi tóc đã điểm bạc.

Hà Trịnh – Từ biên kịch của VFC đến ca sĩ hát nhạc tình được yêu thích

Hà Trịnh – Từ biên kịch của VFC đến ca sĩ hát nhạc tình được yêu thích

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Hà Trịnh từng kinh qua nhiều công việc trong nghề biên kịch ở phòng nội dung của VFC, viết kịch bản cho chuyên mục "Thư giãn Cuối tuần" nhưng rồi cô nhận ra, ca hát mới là niềm đam mê thực sự và quyết tâm theo đuổi.

Mối quan hệ đặc biệt của NSƯT Việt Hoàn và Đại uý, ca sĩ Thu Hường

Mối quan hệ đặc biệt của NSƯT Việt Hoàn và Đại uý, ca sĩ Thu Hường

Câu chuyện văn hóa - 4 giờ trước

Cơ duyên giữa NSƯT Việt Hoàn và Đại uý, ca sĩ Thu Hường bắt đầu từ một đêm diễn từ thiện tại Than Uyên (Lai Châu).

Kiều Anh 'Phía trước là bầu trời' ước gặp người như nghệ sĩ Hoàng Hải trong phim để lấy làm chồng

Kiều Anh 'Phía trước là bầu trời' ước gặp người như nghệ sĩ Hoàng Hải trong phim để lấy làm chồng

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - "Sau khi đóng Gia đình trái dấu, tôi ước được gặp một người đàn ông như ông Phi (NSƯT Hoàng Hải đóng) ngoài đời để lấy chồng", NSƯT Kiều Anh tâm sự với báo chí.

'Mưa đỏ' và 'Tử chiến trên không' được chiếu miễn phí tại Lào

'Mưa đỏ' và 'Tử chiến trên không' được chiếu miễn phí tại Lào

Xem - nghe - đọc - 15 giờ trước

GĐXH - 6 bộ phim Việt Nam trong đó có "Mưa đỏ", "Tử chiến trên không" sẽ được chiếu trong Tuần phim Việt Nam tại Lào.

NSND Trần Lực nhập viện cấp cứu vì cúm A, sức khỏe hiện ra sao?

NSND Trần Lực nhập viện cấp cứu vì cúm A, sức khỏe hiện ra sao?

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - NSND Trần Lực nhập viện cấp cứu và mới ra viện vào ngày 28/11. Nam nghệ sĩ cho biết dù đã xuất viện nhưng còn khá mệt.

Chuyện tình đẹp như phim của nữ MC VTV và chàng tiền vệ từng 5 lần vô địch V-League

Chuyện tình đẹp như phim của nữ MC VTV và chàng tiền vệ từng 5 lần vô địch V-League

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Cặp đôi MC Huyền Trang (Mù Tạt) đã nhận lời cầu hôn từ tiền vệ Phạm Đức Huy sau khoảng thời gian yêu đương mặn nồng, thoải mái tương tác, đăng ảnh đôi trên trang cá nhân.

Gia đình Công Lý và chuyện chưa kể sau 4 năm biến cố bệnh tật

Gia đình Công Lý và chuyện chưa kể sau 4 năm biến cố bệnh tật

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Bà xã NSND Công Lý tiết lộ thời điểm anh gặp biến cố bệnh tật, gia đình nhận hàng trăm cuộc gọi, tin nhắn từ nhiều người với mong muốn giúp đỡ, xin được chữa bệnh cho anh.

Xem nhiều

Ca sĩ Thủy Tiên gây chú ý sau thời gian 'ở ẩn', hé lộ cuộc sống hiện tại

Ca sĩ Thủy Tiên gây chú ý sau thời gian 'ở ẩn', hé lộ cuộc sống hiện tại

Giải trí

GĐXH - Thủy Tiên bất ngờ xuất hiện trong video của một NTK nổi tiếng, khiến dư luận xôn xao. Cô chia sẻ về cuộc sống hiện tại và có khả năng trở lại showbiz.

Thân thế cựu thành viên nhóm 'Mắt ngọc' - bạn gái lâu năm của Liên Bỉnh Phát

Thân thế cựu thành viên nhóm 'Mắt ngọc' - bạn gái lâu năm của Liên Bỉnh Phát

Giải trí
Ngân chưa ly hôn vì lý do bất ngờ, Tú bắt gặp vợ sắp cưới của Bách ngoại tình

Ngân chưa ly hôn vì lý do bất ngờ, Tú bắt gặp vợ sắp cưới của Bách ngoại tình

Xem - nghe - đọc
Hoa hậu Việt Nam quê Đắk Lắk xót xa khi trở lại quê nhà sau trận bão lũ

Hoa hậu Việt Nam quê Đắk Lắk xót xa khi trở lại quê nhà sau trận bão lũ

Giải trí
Nữ diễn viên càng xuất hiện càng bị ghét trong phim 'Cách em 1 milimet' là ai?

Nữ diễn viên càng xuất hiện càng bị ghét trong phim 'Cách em 1 milimet' là ai?

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top