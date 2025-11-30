Tuổi U60, nam NSƯT cải lương khoe 'hạnh phúc đến muộn' với vợ là hoa hậu quý bà
GĐXH - NSƯT Vũ Luân gần đây đã khoe con gái nhỏ mới sinh với những dòng viết ngập tràn hạnh phúc. Anh gọi đây là "hạnh phúc muộn" ở tuổi U60.
NSƯT Vũ Luân trên trang cá nhân đã khoe ảnh con gái nhỏ mới sinh cùng dòng viết xúc động: "Hạnh phúc muộn - món quà kỳ diệu từ con.
Ở tuổi trung niên, ba từng nghĩ hạnh phúc chỉ còn là những ngày bình yên bên gia đình nhỏ lặng lẽ trôi qua giữa đời thường. Ba đâu ngờ, ở đoạn đường tưởng đã yên ả ấy, con lại đến, dịu dàng và kỳ diệu như một phép màu.
Con – bé gái nhỏ xíu, là món quà yêu thương mà ông trời gửi tặng ba mẹ khi cả hai không còn trẻ. Ngày biết tin có con, ba vừa mừng, vừa lo, hạnh phúc đến muộn, nhưng lại thiêng liêng và sâu sắc hơn bao giờ hết".
NSƯT Vũ Luân khoe con gái nhỏ đáng yêu.
Sau những dòng viết này, NSƯT Vũ Luân còn làm thơ tặng con gái và cuối cùng anh để lại dòng yêu thương cho con: "Ba có thể không còn trẻ để chạy nhanh, nhưng trái tim ba sẽ luôn chạy về phía con bằng tất cả yêu thương".
Được biết, bé gái là "trái ngọt" của NSƯT Vũ Luân và Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới 2017 Phương Lê. Họ vướng tin đồn hẹn hò vào năm 2023 và chính thức công khai tình cảm đầu năm 2024. NSƯT Vũ Luân và Phương Lê làm lễ đính hôn trên du thuyền vào tháng 8/2024.
Dù đã đăng ký kết hôn từ năm ngoái nhưng đến giờ NSƯT Vũ Luân và Phương Lê vẫn chưa tổ chức đám cưới vì quá bận rộn. Sau lễ đính hôn, nam nghệ sĩ cải lương gạo cội dọn về sống chung với vợ hoa hậu trong căn biệt thự 200 tỉ của vợ, đồng thời thay vợ đứng ra quản lý công việc kinh doanh.
NSƯT Vũ Luân cho biết, anh cảm thấy may mắn khi vợ không chỉ hiểu và ủng hộ anh làm nghệ thuật mà còn tạo điều kiện để anh làm kinh doanh khi rời ánh đèn sân khấu. Dù kết hôn khá muộn ở tuổi ngoài 50 nhưng cuộc sống hôn nhân của NSƯT Vũ Luân vô cùng viên mãn.
Không chỉ lấy được vợ hoa hậu, giàu có, có cuộc sống sang chảnh trong biệt thự 200 tỷ mà nam NSƯT còn được làm cha. Được biết, Phương Lê ban đầu cũng có chút e ngại nhưng cô được con gái ủng hộ cũng như thấu hiểu mong ước có con của NSƯT Vũ Luân nên quyết định làm mẹ bỉm sữa lần nữa.
Hoa hậu Lê Phương quyết định lùi lại phía sau để chồng quản lý công việc kinh doanh còn cô toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho kế hoạch có con.
Ngoài có hạnh phúc bên vợ hoa hậu, NSƯT Vũ Luân còn nhận được tình cảm quý mến từ con riêng của vợ. Anh cảm thấy hạnh phúc và viên mãn với cuộc sống hiện tại của mình.
NSƯT Vũ Luân sinh năm 1972, là một trong những gương mặt nổi danh nhất nhì làng cải lương phía Nam. Nam nghệ sĩ nổi tiếng qua các vở diễn: Lương sơn bá chúc anh đài, Thất thủ cô tô thành, Từ hải thọ ... Trong suốt sự nghiệp của mình, NSƯT Vũ Luân được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú (2015), Giải diễn viên tài sắc (2004), Giải Mai vàng (2004), Giải Diễn viên xuất sắc Trần Hữu Trang (2007). Hiện tại, anh vẫn là nghệ sĩ cải lương được khán giả phía Nam yêu mến.
Tối nay, phim 'chữa lành' nổi tiếng thế giới 'Máy bay giấy' lên sóng VTV3Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Bộ phim nổi tiếng "Paper planes" (Máy bay giấy) sẽ phát sóng trong Cine7 lúc 21h hôm nay (30/11) trên kênh VTV3.
G-Dragon lập kỷ lục, giành bốn giải thưởng tại MAMA 2025Thế giới showbiz - 1 giờ trước
GĐXH - G-Dragon là cái tên nổi bật nhất của mùa giải năm nay khi mang về 4 giải thưởng quan trọng tại lễ trao giải MAMA 2025.
Cuộc sống tròn đầy của diễn viên Phú Đôn bên vợ trẻ kém 25 tuổiGiải trí - 2 giờ trước
Kết hôn muộn nhưng tròn đầy bên vợ trẻ kém 25 tuổi giúp NSƯT Phú Đôn trở thành một trong những nghệ sĩ hiếm hoi có hạnh phúc bền vững dù bước vào hôn nhân khi tóc đã điểm bạc.
Hà Trịnh – Từ biên kịch của VFC đến ca sĩ hát nhạc tình được yêu thíchGiải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Hà Trịnh từng kinh qua nhiều công việc trong nghề biên kịch ở phòng nội dung của VFC, viết kịch bản cho chuyên mục "Thư giãn Cuối tuần" nhưng rồi cô nhận ra, ca hát mới là niềm đam mê thực sự và quyết tâm theo đuổi.
Mối quan hệ đặc biệt của NSƯT Việt Hoàn và Đại uý, ca sĩ Thu HườngCâu chuyện văn hóa - 4 giờ trước
Cơ duyên giữa NSƯT Việt Hoàn và Đại uý, ca sĩ Thu Hường bắt đầu từ một đêm diễn từ thiện tại Than Uyên (Lai Châu).
Kiều Anh 'Phía trước là bầu trời' ước gặp người như nghệ sĩ Hoàng Hải trong phim để lấy làm chồngGiải trí - 14 giờ trước
GĐXH - "Sau khi đóng Gia đình trái dấu, tôi ước được gặp một người đàn ông như ông Phi (NSƯT Hoàng Hải đóng) ngoài đời để lấy chồng", NSƯT Kiều Anh tâm sự với báo chí.
'Mưa đỏ' và 'Tử chiến trên không' được chiếu miễn phí tại LàoXem - nghe - đọc - 15 giờ trước
GĐXH - 6 bộ phim Việt Nam trong đó có "Mưa đỏ", "Tử chiến trên không" sẽ được chiếu trong Tuần phim Việt Nam tại Lào.
NSND Trần Lực nhập viện cấp cứu vì cúm A, sức khỏe hiện ra sao?Giải trí - 15 giờ trước
GĐXH - NSND Trần Lực nhập viện cấp cứu và mới ra viện vào ngày 28/11. Nam nghệ sĩ cho biết dù đã xuất viện nhưng còn khá mệt.
Chuyện tình đẹp như phim của nữ MC VTV và chàng tiền vệ từng 5 lần vô địch V-LeagueGiải trí - 16 giờ trước
GĐXH - Cặp đôi MC Huyền Trang (Mù Tạt) đã nhận lời cầu hôn từ tiền vệ Phạm Đức Huy sau khoảng thời gian yêu đương mặn nồng, thoải mái tương tác, đăng ảnh đôi trên trang cá nhân.
Gia đình Công Lý và chuyện chưa kể sau 4 năm biến cố bệnh tậtGiải trí - 16 giờ trước
GĐXH - Bà xã NSND Công Lý tiết lộ thời điểm anh gặp biến cố bệnh tật, gia đình nhận hàng trăm cuộc gọi, tin nhắn từ nhiều người với mong muốn giúp đỡ, xin được chữa bệnh cho anh.
Ca sĩ Thủy Tiên gây chú ý sau thời gian 'ở ẩn', hé lộ cuộc sống hiện tạiGiải trí
GĐXH - Thủy Tiên bất ngờ xuất hiện trong video của một NTK nổi tiếng, khiến dư luận xôn xao. Cô chia sẻ về cuộc sống hiện tại và có khả năng trở lại showbiz.