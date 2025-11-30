Tuổi U60, nam NSƯT cải lương khoe 'hạnh phúc đến muộn' với vợ là hoa hậu quý bà

Bị đồn giả mang thai, bà xã của NSƯT Vũ Luân có động thái gây chú ý GĐXH - Phương Lê - bà xã NSƯT Vũ Luân đã diện quần bó chẽn và vén áo cao, khoe bụng lùm lùm khi bị nghi ngờ giả mang thai.

NSƯT Vũ Luân trên trang cá nhân đã khoe ảnh con gái nhỏ mới sinh cùng dòng viết xúc động: "Hạnh phúc muộn - món quà kỳ diệu từ con.

Ở tuổi trung niên, ba từng nghĩ hạnh phúc chỉ còn là những ngày bình yên bên gia đình nhỏ lặng lẽ trôi qua giữa đời thường. Ba đâu ngờ, ở đoạn đường tưởng đã yên ả ấy, con lại đến, dịu dàng và kỳ diệu như một phép màu.

Con – bé gái nhỏ xíu, là món quà yêu thương mà ông trời gửi tặng ba mẹ khi cả hai không còn trẻ. Ngày biết tin có con, ba vừa mừng, vừa lo, hạnh phúc đến muộn, nhưng lại thiêng liêng và sâu sắc hơn bao giờ hết".

NSƯT Vũ Luân khoe con gái nhỏ đáng yêu.

Sau những dòng viết này, NSƯT Vũ Luân còn làm thơ tặng con gái và cuối cùng anh để lại dòng yêu thương cho con: "Ba có thể không còn trẻ để chạy nhanh, nhưng trái tim ba sẽ luôn chạy về phía con bằng tất cả yêu thương".

Được biết, bé gái là "trái ngọt" của NSƯT Vũ Luân và Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới 2017 Phương Lê. Họ vướng tin đồn hẹn hò vào năm 2023 và chính thức công khai tình cảm đầu năm 2024. NSƯT Vũ Luân và Phương Lê làm lễ đính hôn trên du thuyền vào tháng 8/2024.

Dù đã đăng ký kết hôn từ năm ngoái nhưng đến giờ NSƯT Vũ Luân và Phương Lê vẫn chưa tổ chức đám cưới vì quá bận rộn. Sau lễ đính hôn, nam nghệ sĩ cải lương gạo cội dọn về sống chung với vợ hoa hậu trong căn biệt thự 200 tỉ của vợ, đồng thời thay vợ đứng ra quản lý công việc kinh doanh.

NSƯT Vũ Luân và vợ Hoa hậu Lê Phương.

NSƯT Vũ Luân cho biết, anh cảm thấy may mắn khi vợ không chỉ hiểu và ủng hộ anh làm nghệ thuật mà còn tạo điều kiện để anh làm kinh doanh khi rời ánh đèn sân khấu. Dù kết hôn khá muộn ở tuổi ngoài 50 nhưng cuộc sống hôn nhân của NSƯT Vũ Luân vô cùng viên mãn.

Không chỉ lấy được vợ hoa hậu, giàu có, có cuộc sống sang chảnh trong biệt thự 200 tỷ mà nam NSƯT còn được làm cha. Được biết, Phương Lê ban đầu cũng có chút e ngại nhưng cô được con gái ủng hộ cũng như thấu hiểu mong ước có con của NSƯT Vũ Luân nên quyết định làm mẹ bỉm sữa lần nữa.

Hoa hậu Lê Phương quyết định lùi lại phía sau để chồng quản lý công việc kinh doanh còn cô toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho kế hoạch có con.

NSƯT Vũ Luân là gương mặt nổi danh nhất nhì ở làng cải lương phía Nam.

Ngoài có hạnh phúc bên vợ hoa hậu, NSƯT Vũ Luân còn nhận được tình cảm quý mến từ con riêng của vợ. Anh cảm thấy hạnh phúc và viên mãn với cuộc sống hiện tại của mình.

NSƯT Vũ Luân sinh năm 1972, là một trong những gương mặt nổi danh nhất nhì làng cải lương phía Nam. Nam nghệ sĩ nổi tiếng qua các vở diễn: Lương sơn bá chúc anh đài, Thất thủ cô tô thành, Từ hải thọ ... Trong suốt sự nghiệp của mình, NSƯT Vũ Luân được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú (2015), Giải diễn viên tài sắc (2004), Giải Mai vàng (2004), Giải Diễn viên xuất sắc Trần Hữu Trang (2007). Hiện tại, anh vẫn là nghệ sĩ cải lương được khán giả phía Nam yêu mến.

