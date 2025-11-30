Một Á hậu nổi tiếng nhận học bổng Tiến sĩ 3 tỷ đồng
GĐXH - Á hậu Phương Anh gây ấn tượng khi nhận học bổng Tiến sĩ Quản trị trị giá gần 3 tỷ đồng tại RMIT. Hành trình học tập và phát triển của cô truyền cảm hứng cho nhiều người trẻ.
Á hậu Phương Anh, người từng đạt danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020, đã xuất sắc nhận học bổng toàn phần chương trình Tiến sĩ Quản trị tại Đại học RMIT. Học bổng trị giá 163.440 AUD, tương đương gần 3 tỷ đồng, sẽ hỗ trợ cô trong suốt 4 năm học toàn thời gian. Thành tích này không chỉ khẳng định tài năng học thuật của Á hậu Phương Anh mà còn là nguồn cảm hứng cho nhiều bạn trẻ theo đuổi ước mơ học vấn.
"Sau hơn một năm chuẩn bị hồ sơ, nghiên cứu và phỏng vấn, Phương Anh đã được nhận vào chương trình Tiến sĩ Quản trị (PhD in Management) tại Đại học RMIT, bắt đầu từ tháng 11/2025", Phương Anh cho biết.
Á hậu Việt Nam chia sẻ đây là hành trình cô ấp ủ từ lâu, không chỉ để tiếp tục mở rộng tri thức, mà còn theo đuổi những giá trị mà cô tin tưởng đó là nghiên cứu, giáo dục và đóng góp bền vững cho cộng đồng.
"Phương Anh cảm ơn RMIT Vietnam và RMIT University vì đã tin tưởng và trao học bổng toàn phần cho mình. Biết ơn các thầy cô, anh chị mentor, đồng nghiệp và những người đã luôn đồng hành, góp ý và động viên suốt thời gian Phương Anh chuẩn bị hồ sơ", cô nói.
Học bổng được xét cấp dựa trên thành tích học thuật, chất lượng đề xuất nghiên cứu cùng kinh nghiệm và năng lực của ứng viên. Phương Anh đã dành nhiều thời gian chuẩn bị đề tài, vượt qua các vòng tuyển chọn ở cấp trường để nhận suất học bổng.
Phương Anh cho biết thời gian tới cô theo học chương trình tiến sĩ đồng thời duy trì công việc giảng dạy tại RMIT TPHCM. Bên cạnh đó, cô vẫn tham gia các sự kiện giải trí, làm MC.
Trước khi nhận học bổng tiến sĩ, Phương Anh đã hoàn thành chương trình thạc sĩ ngành Thương mại quốc tế (Global Trade) tại RMIT vào tháng 6/2024 và chính thức trở thành giảng viên của trường. Cô từng nhận học bổng 50% cho chương trình thạc sĩ này vào tháng 9/2021. Phương Anh chia sẻ rằng việc học lên cao là nguyện vọng từ lâu, nối tiếp truyền thống hiếu học của gia đình.
Phạm Ngọc Phương Anh, sinh năm 1998, được biết đến với hình ảnh một á hậu tri thức. Cô từng đoạt giải ba trong kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia môn tiếng Pháp năm 2016 và được tuyển thẳng vào Đại học Ngoại thương Hà Nội và Đại học Bách khoa TP HCM. Cô đã chọn theo học và tốt nghiệp thủ khoa ngành Hệ thống quản lý thông tin tại Đại học RMIT vào tháng 3/2021. Về ngoại ngữ, Phương Anh sở hữu chứng chỉ IELTS 8.0 và DALF C1 tiếng Pháp.
Á Hậu Phương Anh còn là một Giảng viên GenZ, một content creator với series video viral "PA đi dạy" rất được yêu thích vì cung cấp cho các bạn sinh viên rất nhiều tips và thông tin thú vị.
Ngoài ra Phương Anh còn thường xuyên được các thương hiệu cao cấp chọn mặt gửi vàng và là một MC song ngữ cho các sự kiện lớn.
Phương Anh kết hôn với doanh nhân, tiến sĩ Hồ Đắc Đức vào tháng 9/2023. Chồng cô sinh năm 1994, từng du học tiến sĩ tại Anh.
