Thân thế vợ nam NSƯT cải lương vừa có con ở tuổi U50

Thứ hai, 11:00 01/12/2025 | Giải trí
GĐXH - Hoa hậu Phương Lê mới đây đã khoe "trái ngọt" là cô con gái mới sinh cùng NSƯT cải lương Vũ Luân. Ở tuổi U50, trải qua một lần đò dang dở, hiện tại cô có cuộc sống bình yên bên nam nghệ sĩ nổi tiếng.

Thân thế Phương Lê - vợ nam NSƯT cải lương vừa có con ở tuổi U50 - Ảnh 1.Tuổi U60, nam NSƯT cải lương khoe 'hạnh phúc đến muộn' với vợ là hoa hậu quý bà

GĐXH - NSƯT Vũ Luân gần đây đã khoe con gái nhỏ mới sinh với những dòng viết ngập tràn hạnh phúc. Anh gọi đây là "hạnh phúc muộn" ở tuổi U60.

Thân thế Phương Lê - vợ nam NSƯT cải lương vừa có con ở tuổi U50 - Ảnh 2.
Thân thế Phương Lê - vợ nam NSƯT cải lương vừa có con ở tuổi U50 - Ảnh 3.
Thân thế Phương Lê - vợ nam NSƯT cải lương vừa có con ở tuổi U50 - Ảnh 4.
Thân thế Phương Lê - vợ nam NSƯT cải lương vừa có con ở tuổi U50 - Ảnh 5.

Hoa hậu Phương Lê nhân dịp con gái nhỏ được hơn 1 tháng tuổi, cô đã chia sẻ những hình ảnh đầu tiên của bé. Được biết, em bé là "trái ngọt" hạnh phúc của Hoa hậu Phương Lê và NSƯT cải lương Vũ Luân. Khi khoe con gái nhỏ, Phương Lê đã viết: "Hôm nay con được 1 tháng 1 ngày tuổi, ba cho phép nên mẹ cháu mới dám đăng hình cho ông bà cô chú biết mặt cháu ạ".

Thân thế Phương Lê - vợ nam NSƯT cải lương vừa có con ở tuổi U50 - Ảnh 6.

Về mối tình giữa Hoa hậu Phương Lê và NSƯT Vũ Luân, họ vướng tin đồn hẹn hò vào năm 2023 và chính thức công khai tình cảm đầu năm 2024. NSƯT Vũ Luân và Phương Lê làm lễ đính hôn trên du thuyền vào tháng 8/2024. Dù đã đăng ký kết hôn từ năm ngoái nhưng đến giờ NSƯT Vũ Luân và Phương Lê vẫn chưa tổ chức đám cưới vì quá bận rộn. Sau lễ đính hôn, nam nghệ sĩ cải lương gạo cội dọn về sống chung với vợ hoa hậu trong căn biệt thự 200 tỉ của vợ, đồng thời thay vợ đứng ra quản lý công việc kinh doanh.

Thân thế Phương Lê - vợ nam NSƯT cải lương vừa có con ở tuổi U50 - Ảnh 7.

NSƯT Vũ Luân cho biết, anh cảm thấy may mắn khi vợ không chỉ hiểu và ủng hộ anh làm nghệ thuật mà còn tạo điều kiện để anh làm kinh doanh khi rời ánh đèn sân khấu. Dù kết hôn khá muộn ở tuổi ngoài 50 nhưng cuộc sống hôn nhân của NSƯT Vũ Luân vô cùng viên mãn.

Thân thế Phương Lê - vợ nam NSƯT cải lương vừa có con ở tuổi U50 - Ảnh 8.

Trước khi gây bất ngờ với khán giả khi quyết định kết hôn và sinh con cho NSƯT Vũ Luân, Phương Lê đã nổi tiếng trên mạng xã hội khi giành vương miện Hoa Hậu Quý Bà Hòa Bình Thế Giới 2017 diễn ra tại Philippines.

Thân thế Phương Lê - vợ nam NSƯT cải lương vừa có con ở tuổi U50 - Ảnh 9.

Ngoài danh hiệu trên, cô là chủ đầu tư và Chủ tịch Hội đồng quản trị của hệ thống nghỉ dưỡng cao cấp, resort và nhà hàng thuộc tập đoàn danh tiếng tại Mũi Né, Phú Quốc, Nha Trang.

Thân thế Phương Lê - vợ nam NSƯT cải lương vừa có con ở tuổi U50 - Ảnh 10.

Thỉnh thoảng mới xuất hiện tại một vài sự kiện giải trí nhưng Phương Lê được biết đến là “tay chơi” hàng hiệu bậc nhất showbiz Việt. Cô sở hữu nhiều nhẫn kim cương hàng chục tỷ đồng, túi da cá sấu của Hermes trị giá 2 tỷ đồng. Cô còn gây choáng khi công khai bộ sưu tập túi xách đắt tiền của những thương hiệu có tiếng trong làng thời trang như Chanel, Dior…

Thân thế Phương Lê - vợ nam NSƯT cải lương vừa có con ở tuổi U50 - Ảnh 11.

Về đời tư, trước khi đến với NSƯT Vũ Luân, Hoa hậu Quý bà Phương Lê từng kết hôn. 

Thân thế Phương Lê - vợ nam NSƯT cải lương vừa có con ở tuổi U50 - Ảnh 12.

Hiện tại, ở cuộc hôn nhân thứ 2 với NSƯT Vũ Luân, Hoa hậu Phương Lê có cuộc sống bình yên và êm đềm.

Ảnh: FBNV

Thân thế Phương Lê - vợ nam NSƯT cải lương vừa có con ở tuổi U50 - Ảnh 13.Bị đồn giả mang thai, bà xã của NSƯT Vũ Luân có động thái gây chú ý

GĐXH - Phương Lê - bà xã NSƯT Vũ Luân đã diện quần bó chẽn và vén áo cao, khoe bụng lùm lùm khi bị nghi ngờ giả mang thai.

Đỗ Quyên
