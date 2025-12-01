Thân thế vợ nam NSƯT cải lương vừa có con ở tuổi U50
GĐXH - Hoa hậu Phương Lê mới đây đã khoe "trái ngọt" là cô con gái mới sinh cùng NSƯT cải lương Vũ Luân. Ở tuổi U50, trải qua một lần đò dang dở, hiện tại cô có cuộc sống bình yên bên nam nghệ sĩ nổi tiếng.
Hoa hậu Phương Lê nhân dịp con gái nhỏ được hơn 1 tháng tuổi, cô đã chia sẻ những hình ảnh đầu tiên của bé. Được biết, em bé là "trái ngọt" hạnh phúc của Hoa hậu Phương Lê và NSƯT cải lương Vũ Luân. Khi khoe con gái nhỏ, Phương Lê đã viết: "Hôm nay con được 1 tháng 1 ngày tuổi, ba cho phép nên mẹ cháu mới dám đăng hình cho ông bà cô chú biết mặt cháu ạ".
Ảnh: FBNV
