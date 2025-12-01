Thân thế vợ nam NSƯT cải lương vừa có con ở tuổi U50

Về mối tình giữa Hoa hậu Phương Lê và NSƯT Vũ Luân, họ vướng tin đồn hẹn hò vào năm 2023 và chính thức công khai tình cảm đầu năm 2024. NSƯT Vũ Luân và Phương Lê làm lễ đính hôn trên du thuyền vào tháng 8/2024. Dù đã đăng ký kết hôn từ năm ngoái nhưng đến giờ NSƯT Vũ Luân và Phương Lê vẫn chưa tổ chức đám cưới vì quá bận rộn. Sau lễ đính hôn, nam nghệ sĩ cải lương gạo cội dọn về sống chung với vợ hoa hậu trong căn biệt thự 200 tỉ của vợ, đồng thời thay vợ đứng ra quản lý công việc kinh doanh.