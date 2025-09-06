Mẹo sử dụng giấm đối với giặt là quần áo không phải ai cũng biết
GĐXH - Hầu như mọi người đều biết rằng giấm có rất nhiều công dụng trong cuộc sống hằng ngày, nhưng không phải ai cũng biết nó còn có nhiều lợi ích trong giặt ủi quần áo.
Xua tan mùi nấm mốc
Quần áo ướt để trong máy giặt hay khăn tắm bị ướt để trong giỏ không làm khô thì có thể bị nấm mốc và có mùi hôi. Để giải quyết tình trạng này, bạn hãy đổ đầy nước nóng vào máy giặt rồi cho thêm 2 cốc giấm trắng vào trước khi giặt quần áo bị mốc này.
Tiếp đến, bạn giặt thêm 1 lần nữa với bột giặt như bình thường. Biện pháp này rất có hiệu quả với những quần áo bị nấm mốc ít còn khi nhiều hơn thì cần dùng thuốc tẩy hoặc có biện pháp khác.
Khôi phục quần áo xỉn màu và làm mềm vải
Giấm có thể được sử dụng để làm sáng quần áo xỉn màu. Bạn hãy cho 240ml giấm chưng cất vào khoảng 3.8 lít nước, đun sôi dung dịch, tắt bếp và cho những món đồ bị xỉn màu vào ngâm qua đêm, sau đó thực hiện quy trình giặt giũ như bình thường.
Bên cạnh đó, bạn cũng có thể xịt giấm lên quần áo trắng để loại bỏ vết ố vàng. Cách thực hiện vô cùng đơn giản: Đổ giấm vào bình phun sương và xịt trực tiếp lên phần nách hoặc cổ áo, để ít nhất 10 phút trước khi cho quần áo vào máy giặt.
Thay vì sử dụng chất làm mềm vải thương mại, hãy dùng giấm trắng. Giấm giúp loại bỏ các chất bẩn và cặn tích tụ, khiến quần áo trở nên mềm mại hơn. Chỉ cần sử dụng 1/2 cốc giấm trong chu trình xả cuối cùng để có được hiệu quả tốt nhất.
Loại bỏ lông động vật và giảm tĩnh điện
Những ai nuôi thú cưng chắc hẳn đã từng đau đầu với tình trạng lông con vật dính khắp quần áo. Việc thêm một ít giấm khi giặt quần áo có tác dụng khắc phục điều này.
Giấm có thể giúp giảm hiện tượng tĩnh điện, khiến lông thú dễ rơi ra khỏi vải. Chỉ cần xịt một ít giấm lên vải sạch rồi cho vào máy sấy cùng quần áo. Kết quả là quần áo không chỉ sạch mà còn giảm tĩnh điện, giúp ngăn lông bám lại.
Loại bỏ nếp nhăn và làm phẳng quần áo
Giấm không chỉ làm sạch mà còn giúp quần áo dễ ủi hơn. Khi quần áo bị nhăn, bạn có thể xịt một ít giấm pha loãng lên vải trước khi là.
Hoặc dùng khăn ẩm thấm giấm đặt dưới quần áo khi ủi để các đường viền và nếp gấp được thẳng, tránh để lại vết bóng. Đây là cách tự nhiên, tiết kiệm và bảo vệ sợi vải, đặc biệt với các chất liệu nhạy cảm như cotton hay len.
Tẩy vết ố ở cổ áo và nách áo
Những vết ố vàng ở nách và cổ áo thường xuất hiện do mồ hôi và cặn bột giặt. Chỉ cần 1/2 chén giấm trắng cho vào nước xả cuối hoặc ngâm quần áo trong giấm vài giờ trước khi giặt, các vết bẩn sẽ giảm rõ rệt.
Phương pháp này còn giúp áo sơ mi, áo thun giữ được màu sắc tươi mới mà không cần dùng hóa chất tẩy mạnh, tránh làm hư sợi vải.
