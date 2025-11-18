Mời mua bảo hiểm ô tô rồi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Theo cổng thông tin điện tử Công an Hưng Yên, Công an phường Vũ Phúc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an phường Vũ Phúc phát hiện đối tượng Nguyễn Anh Dũng (SN 1992, trú tại tổ dân phố số 10, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên) thường xuyên xuất hiện trên địa bàn phường Vũ Phúc, có biểu hiện nghi vấn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Anh Dũng làm việc tại Công an phường Vũ Phúc. Ảnh: CACC

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an phát hiện Dũng có hành vi mời các chủ xe ô tô mua bảo hiểm tự nguyện cho xe ô tô cá nhân. Sau khi chủ xe chuyển tiền cho Dũng thì đối tượng sử dụng số tiền đó vào mục đích cá nhân và không mua bảo hiểm cho xe ô tô như thoả thuận.

Bằng thủ đoạn trên, Dũng đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 3 công dân trên địa bàn phường Vũ Phúc với tổng số tiền gần 48 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 11/11/2025, Công an phường Vũ Phúc ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Anh Dũng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 1, Điều 174, Bộ luật Hình sự.

Cơ quan công an tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án đối với các bị hại trên các địa bàn khác. Công an phường Vũ Phúc thông báo ai là nạn nhân của Nguyễn Anh Dũng, liên hệ với cơ quan chức năng để được hướng dẫn giải quyết.