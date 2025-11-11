Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Nổ quan hệ rộng, “nữ quái” chuyên bốc mộ lừa đảo hơn 4,6 tỷ đồng

Thứ ba, 12:23 11/11/2025 | Pháp luật
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phùng Thị Thanh (SN 1977, trú tại Hưng Yên) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cổng thông tin điện tử Công an Hưng Yên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phùng Thị Thanh (SN 1977, trú tại thôn Trình Hoàng, xã Quang Lịch, tỉnh Hưng Yên) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4, Điều 174, Bộ luật hình sự.

Trước đó, vào khoảng giữa năm 2020, trong quá trình làm công việc bốc mộ tại khu vực trung tâm xã Đông Thọ (thành phố Thái Bình, nay là phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên), Phùng Thị Thanh quen biết với ông N.H.B (SN 1975, trú tại phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên).

Qua trao đổi, Thanh tự giới thiệu có mối quan hệ quen biết với Ban quản lý dự án đấu giá đất xã Đông Thọ, có khả năng mua được đất dự án với giá sàn. Tin tưởng lời nói của Thanh, ông B nhờ Thanh mua giúp 02 lô đất tại khu vực trên.

Nổ quan hệ rộng, “nữ quái” chuyên bốc mộ lừa đảo hơn 4,6 tỷ đồng - Ảnh 1.

Đối tượng Phùng Thị Thanh tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA Hưng Yên

Sau đó, Thanh đã đưa ra nhiều thông tin gian dối, tạo lòng tin và nhiều lần yêu cầu ông B chuyển tiền để làm thủ tục mua đất. Trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2024, ông B đã nhiều lần chuyển cho Thanh tổng số tiền gần 2,2 tỷ đồng. Nhận được tiền, Thanh không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền và tìm cách lẩn trốn, cắt đứt liên lạc với bị hại.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh xác định: cùng với thủ đoạn trên, Phùng Thị Thanh đã lừa đảo chiếm đoạt của 02 bị hại khác trên địa bàn phường Trà Lý và xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên số tiền hơn 2,4 tỷ đồng. Tại cơ quan điều tra, Thanh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên thông báo, ai là nạn nhân đã bị Phùng Thị Thanh lừa đảo với thủ đoạn như trên thì liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên để phối hợp giải quyết.

L.Vũ
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hải Phòng: Bắt 2 ông trùm lừa đảo tiền ảo

Hải Phòng: Bắt 2 ông trùm lừa đảo tiền ảo

Hoạt động khó tin của Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt tạm giam vì hành vi lừa đảo

Hoạt động khó tin của Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt tạm giam vì hành vi lừa đảo

Lai Châu: Triệt phá đường dây lừa đảo mạng xuyên quốc gia do Sùng Thị Mải quê Lào Cai cầm đầu

Lai Châu: Triệt phá đường dây lừa đảo mạng xuyên quốc gia do Sùng Thị Mải quê Lào Cai cầm đầu

Chặt đứt "mắt xích" trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiền tỉ từ Campuchia

Chặt đứt "mắt xích" trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiền tỉ từ Campuchia

Bóc trần thủ đoạn lừa đảo tinh vi mua bán pháo hoa qua mạng xã hội

Bóc trần thủ đoạn lừa đảo tinh vi mua bán pháo hoa qua mạng xã hội

Cùng chuyên mục

Lợi dụng đám tang để tổ chức đánh bạc

Lợi dụng đám tang để tổ chức đánh bạc

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Nhóm đối tượng lấy danh nghĩa đến thắp hương, chia buồn rồi lén lút sát phạt trong nhà gia chủ. Nhóm hoạt động chặt chẽ, chỉ cho người quen tham gia để tránh bị phát hiện.

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người vì ghen tuông chỉ sau 3 giờ gây án

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người vì ghen tuông chỉ sau 3 giờ gây án

Pháp luật - 7 giờ trước

Chỉ sau 3 giờ gây án, nghi phạm đâm chết một người đàn ông vì ghen tuông ở Đồng Nai đã bị công an bắt giữ khi đang bỏ trốn.

Cuộc trốn chạy truy nã bất thành của gã đàn ông buôn bán thuốc nổ

Cuộc trốn chạy truy nã bất thành của gã đàn ông buôn bán thuốc nổ

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình vận chuyển 158kg thuốc nổ cùng 100 kíp nổ đem đi tiêu thụ, Nguyễn Văn Minh bị Công an phát hiện. Sau khi biết bản thân bị truy nã, đối tượng đã lẩn trốn và liên tục thay đổi công việc, chỗ ở nhằm xóa tung tích, dấu vết...

Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo qua mạng, bảo vệ tài sản cho người dân

Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo qua mạng, bảo vệ tài sản cho người dân

Pháp luật - 17 giờ trước

Nhận thấy người dân trên địa bàn có dấu hiệu bị lừa đảo qua mạng, Công an xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai đã kịp thời tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân không làm theo.

Hải Phòng: Bắt 2 ông trùm lừa đảo tiền ảo

Hải Phòng: Bắt 2 ông trùm lừa đảo tiền ảo

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Đức Anh (SN 1977, ở TP Hà Nội) và Nguyễn Văn Đạt (SN 1979, quê tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về hành vi lừa người dân đầu tư dự án tiền ảo để chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố một phụ nữ ở Ninh Bình chặn đường phơi thóc khiến người đi xe máy tử vong

Khởi tố một phụ nữ ở Ninh Bình chặn đường phơi thóc khiến người đi xe máy tử vong

Pháp luật - 1 ngày trước

Một phụ nữ ở Ninh Bình dùng gạch đá, bê tông chặn đường để phơi thóc lúa khiến người đi xe máy tông vào và tử vong.

Cuộc trốn chạy truy nã 10 năm của người đàn bà đất Cảng

Cuộc trốn chạy truy nã 10 năm của người đàn bà đất Cảng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lợi dụng hoàn cảnh gia đình khó khăn, Thanh đã bỏ trốn khỏi địa phương. Trong quá trình lẩn trốn, đối tượng đã di chuyển, sinh sống chủ yếu tại Hà Nội, Hải Phòng, làm thuê kiếm sống qua ngày trong suốt 10 năm...

Đã tìm ra thủ phạm gây loạt vụ trộm gương chiếu hậu ô tô ở TPHCM

Đã tìm ra thủ phạm gây loạt vụ trộm gương chiếu hậu ô tô ở TPHCM

Pháp luật - 1 ngày trước

Nhiều ô tô đậu trên đường ở TPHCM bị mất gương chiếu hậu. Công an địa phương nhanh chóng vào cuộc và đã bắt được thủ phạm.

Con gái làm giả giấy tờ của mẹ để vay tiền ngân hàng rồi chiếm đoạt

Con gái làm giả giấy tờ của mẹ để vay tiền ngân hàng rồi chiếm đoạt

Pháp luật - 1 ngày trước

Tin tưởng con gái cần vốn làm ăn, người phụ nữ về hưu không ngần ngại ký vào các hợp đồng tín dụng với ngân hàng. Tuy nhiên, niềm tin của người phụ nữ này đã bị cô con gái “diệu” đánh cắp không thương tiếc…

Vụ cướp manh động và 11 ngày lần theo dấu vết tội phạm

Vụ cướp manh động và 11 ngày lần theo dấu vết tội phạm

Pháp luật - 2 ngày trước

Từ một vụ cướp đầu tháng 8-2025, lực lượng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng vào cuộc và chỉ sau 11 ngày lần theo dấu vết tội phạm, ổ nhóm chuyên cướp tài sản đã sa lưới.

Xem nhiều

Hành vi bất thường của bảo vệ trường tiểu học trong phòng trực

Hành vi bất thường của bảo vệ trường tiểu học trong phòng trực

Pháp luật

GĐXH - Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố bảo vệ trường tiểu học và đồng phạm về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Đáng chú ý, hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng này lại diễn ra ngay trong phòng trực của trường, nơi được giao nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn.

Đã tìm ra thủ phạm gây loạt vụ trộm gương chiếu hậu ô tô ở TPHCM

Đã tìm ra thủ phạm gây loạt vụ trộm gương chiếu hậu ô tô ở TPHCM

Pháp luật
Kê biên hai bất động sản hơn 300 tỷ đồng của Hoàng Hường

Kê biên hai bất động sản hơn 300 tỷ đồng của Hoàng Hường

Pháp luật
Cuộc trốn chạy truy nã 10 năm của người đàn bà đất Cảng

Cuộc trốn chạy truy nã 10 năm của người đàn bà đất Cảng

Pháp luật
Khởi tố một phụ nữ ở Ninh Bình chặn đường phơi thóc khiến người đi xe máy tử vong

Khởi tố một phụ nữ ở Ninh Bình chặn đường phơi thóc khiến người đi xe máy tử vong

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top