Hải Phòng: Bắt 2 ông trùm lừa đảo tiền ảo
GĐXH - Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Đức Anh (SN 1977, ở TP Hà Nội) và Nguyễn Văn Đạt (SN 1979, quê tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về hành vi lừa người dân đầu tư dự án tiền ảo để chiếm đoạt tài sản.
Theo Cổng thông tin điện tử CATP Hải Phòng, Văn phòng Cơ quan CSĐT – Công an TP vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Đức Anh (SN 1977, ở TP Hà Nội) và Nguyễn Văn Đạt (SN 1979, quê tỉnh Khánh Hòa) về tội "Sử dụng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".
Theo kết quả điều tra, đối tượng Nguyễn Văn Đạt cùng Phạm Đức Anh và một số đối tượng khác thành lập Công ty cổ phần DIGITAL SPACE Việt Nam do Đạt làm Tổng Giám đốc, có địa chỉ Tầng 2, số 46 ngõ 50 đường Mễ Trì Thượng, Phường Từ Liêm, Hà Nội. Công ty cổ phần DIGITAL SPACE Việt Nam chỉ treo biển tên công ty tại địa điểm đăng ký, ngoài ra không có bất kỳ hoạt động kinh doanh gì.
Để có thể lôi kéo nhiều người dân tham gia đầu tư tiền ảo, từ tháng 4/2023 Đạt cùng Đức Anh và các đối tượng khác đã bàn bạc đưa ra thông tin: Công ty cổ phần DIGITAL SPACE Việt Nam phát triển hệ thống AGOLD là dự án công nghệ đào tiền ảo DHT có kết nối toàn cầu, tích hợp công nghệ Blockchain (Sổ cái), đồng tiền ảo DHT tích lũy được trong tương lai sẽ được list (đưa lên) các sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế và có thể thanh khoản cao để đổi ra Việt Nam đồng.
Các đối tượng đưa ra các gói đầu tư từ 3.000.000 đồng - 25.000.000 đồng với các quyền lợi thưởng bằng đồng DHT khác nhau để nhà đầu tư lựa chọn. Những người tham gia đầu tư trước sẽ được hưởng % hoa hồng nếu giới thiệu được thêm người tham gia sau bỏ tiền đầu tư.
Từ cuối năm 2023 đến cuối năm 2024 đã có nhiều người dân thực hiện việc chuyển tiền cho nhóm đối tượng để đầu tư vào các gói thuộc hệ thống AGOLD, số lượng khoảng 400 nhà đầu tư, tương đương số tiền khoảng 10 tỷ đồng. Số tiền các nhà đầu tư bỏ ra không được chuyển vào bất kỳ hệ thống nào của quá trình đào tiền điện tử mà chuyển trực tiếp vào các tài khoản cá nhân của Đạt.
Đạt và những người thuộc Công ty DIGITAL SPACE Việt Nam không có bất kỳ hoạt động kinh doanh tạo lợi nhuận gì mà sử dụng tiền của nhà đầu tư để sử dụng cá nhân và trả tiền hoa hồng cho đội ngũ phát triển thị trường theo hình thức lấy tiền người tham gia sau trả cho người trước, lượng tiền còn lại của nhà đầu tư đã bị các đối tượng rút ra tiêu dùng cá nhân.
Ngày 5/11/2025, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Thi hành lệnh Tạm giam đối với 2 đối tượng Phạm Đức Anh và Nguyễn Văn Đạt về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" theo quy định Điều 290 Bộ luật Hình sự.
Hiện nay còn rất nhiều nhà đầu tư bị chiếm đoạt tài sản khi tham gia các dự án của nhóm đối tượng này. Công an Thành phố Hải Phòng đề nghị ai là bị hại của các dự án trên thì liên hệ đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng trình báo.
Khởi tố một phụ nữ ở Ninh Bình chặn đường phơi thóc khiến người đi xe máy tử vongPháp luật - 11 giờ trước
Một phụ nữ ở Ninh Bình dùng gạch đá, bê tông chặn đường để phơi thóc lúa khiến người đi xe máy tông vào và tử vong.
Cuộc trốn chạy truy nã 10 năm của người đàn bà đất CảngPháp luật - 20 giờ trước
GĐXH - Lợi dụng hoàn cảnh gia đình khó khăn, Thanh đã bỏ trốn khỏi địa phương. Trong quá trình lẩn trốn, đối tượng đã di chuyển, sinh sống chủ yếu tại Hà Nội, Hải Phòng, làm thuê kiếm sống qua ngày trong suốt 10 năm...
Đã tìm ra thủ phạm gây loạt vụ trộm gương chiếu hậu ô tô ở TPHCMPháp luật - 21 giờ trước
Nhiều ô tô đậu trên đường ở TPHCM bị mất gương chiếu hậu. Công an địa phương nhanh chóng vào cuộc và đã bắt được thủ phạm.
Con gái làm giả giấy tờ của mẹ để vay tiền ngân hàng rồi chiếm đoạtPháp luật - 22 giờ trước
Tin tưởng con gái cần vốn làm ăn, người phụ nữ về hưu không ngần ngại ký vào các hợp đồng tín dụng với ngân hàng. Tuy nhiên, niềm tin của người phụ nữ này đã bị cô con gái “diệu” đánh cắp không thương tiếc…
Vụ cướp manh động và 11 ngày lần theo dấu vết tội phạmPháp luật - 1 ngày trước
Từ một vụ cướp đầu tháng 8-2025, lực lượng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng vào cuộc và chỉ sau 11 ngày lần theo dấu vết tội phạm, ổ nhóm chuyên cướp tài sản đã sa lưới.
Dùng vỏ chai bia ẩu đả gây thương tích, 38 đối tượng bị khởi tốPháp luật - 1 ngày trước
Liên quan đến một vụ ẩu đả, Cơ quan Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 38 đối tượng về các tội “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng” liên quan đến một vụ ẩu đả.
Hành vi bất thường của bảo vệ trường tiểu học trong phòng trựcPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố bảo vệ trường tiểu học và đồng phạm về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Đáng chú ý, hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng này lại diễn ra ngay trong phòng trực của trường, nơi được giao nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn.
Kê biên hai bất động sản hơn 300 tỷ đồng của Hoàng HườngPháp luật - 1 ngày trước
Bộ Công an cho biết cơ quan điều tra đã tiến hành kê biên hai tài sản của Hoàng Hường, ước tính trị giá hơn 300 tỷ đồng, để khắc phục thiệt hại.
Bắt giữ kẻ cướp tiệm vàng ở Thái NguyênPháp luật - 3 ngày trước
Nam thanh niên vào tiệm vàng ở xã Trại Cau, tỉnh Thái Nguyên vờ xem vàng rồi cướp dây chuyền rồi bỏ chạy nhưng bị người dân truy đuổi, khống chế.
Khởi tố đối tượng chống đối, không chấp hành đo nồng độ cồnPháp luật - 3 ngày trước
Chiều 6/11, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cần Thơ cho biết, vừa khởi tố bị can đối với Châu Hoàng Hương (SN 1986), ngụ phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ, do có hành vi “Dùng vũ lực và đe dọa dùng vũ lực cản trở người thi hành công vụ”.
Danh tính gã con rể cũ lái ô tô tông bố vợ tử vong ở Phú ThọPháp luật
GĐXH - Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Đoàn Văn Đại (trú tại xã Giao Phúc, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi điều khiển ô tô tải tông bố vợ cũ tử vong.