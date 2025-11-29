Chuyện tình đẹp như phim của nữ MC VTV và chàng tiền vệ từng 5 lần vô địch V-League
GĐXH - Cặp đôi MC Huyền Trang (Mù Tạt) đã nhận lời cầu hôn từ tiền vệ Phạm Đức Huy sau khoảng thời gian yêu đương mặn nồng, thoải mái tương tác, đăng ảnh đôi trên trang cá nhân.
Trên trang cá nhân, cặp đôi chia sẻ hình ảnh Đức Huy cầu hôn Huyền Trang tại Đài quan sát Tháp Namsan, Seoul, Hàn Quốc, địa điểm nổi tiếng với "ổ khóa tình yêu". Đức Huy hài hước viết: "Đang đùa đùa. Ai ngờ gật đầu thật! Xin lỗi tất cả anh em! Từ nay tăng hai thiếu vắng một nhân tố chủ lực! Chốt đơn!".
Về phía Huyền Trang, nữ MC chia sẻ cô nhận lời cầu hôn khi "đầu bù tóc rối, ăn mặc lôi thôi và hơi ngái ngủ".
''Em nghĩ một trong những quyết định sáng suốt nhất của cuộc đời em là ở bên cạnh Tạt, sau đó Đức Huy tự đồng ý và tự đeo nhẫn mà ko hỏi ý kiến mình câu nào… Khoảnh khắc diễn ra nhanh quá nên mình chỉ nhớ mang máng là như vậy, vì trong lúc ấy mình vẫn đầu bù tóc rối, ăn mặc lôi thôi và hơi ngái ngủ nhưng hy vọng dù trong dáng vẻ ấy hay xấu xí hơn nữa thì người bên cạnh vẫn luôn bên cạnh! Cảm ơn vì đã cố gắng làm tất cả để có ngày hôm nay, và cả nhiều ngày sau nữa nhé Đức Huy'', Huyền Trang viết.
Cả hai đều cảm thấy ấm áp, hạnh phúc khi đã tìm được một nửa của cuộc đời.
Cặp đôi được đồn đoán hẹn hò từ đầu năm 2025, Đức Huy và Huyền Trang lộ "hint" đi chơi Tết cùng nhau. Dù lúc đó chưa từng lên tiếng xác nhận, nhưng cả hai thường xuyên đăng ảnh thân mật, có những cử chỉ ngầm thừa nhận mối quan hệ qua bài đăng cá nhân. Cặp đôi quen biết và là bạn thân nhiều năm trước khi chính thức hẹn hò. Sau đó, Đức Huy công khai bạn gái bằng bộ ảnh đôi theo phong cách Ả Rập.
Huyền Trang tiết lộ cô và Đức Huy quen nhau qua mạng xã hội. Cô là người chủ động nhắn cho Đức Huy hồi tháng 4/2020 để mời anh tham gia một chương trình. Tuy nhiên, tiền vệ người Hải Dương bận công việc tại CLB nên không thể tham gia.
Thời điểm Mù Tạt vướng tin là "người thứ 3" xen vào mối quan hệ của Đức Huy và người cũ, cả hai cũng có động thái đáp trả. Thời điểm đó, nữ MC đáp: "Đó chỉ là thông tin một phía, thiếu bằng chứng. Tôi sẽ nói khi cần". Còn Đức Huy cho biết: "Ai đồn thì kệ, đúng sai bọn mình tự biết".
Hồi tháng 6 vừa qua, nhân dịp sinh nhật bạn gái, Đức Huy đăng ảnh chụp cùng Mù Tạt và viết: “Chúc mừng sinh nhật Nguyễn Huyền Trang. Tuổi mới anh chúc em mạnh khỏe, tươi trẻ, mới mẻ và vui vẻ, rực rỡ như ánh mặt trời. Yêu thương vô cực”.
Từ khi công khai tình cảm, cả hai thường xuyên tương tác và "troll" nhau trên mạng xã hội, tạo sự thích thú cho người hâm mộ. Cặp đôi cũng rất thân thiết với gia đình hai bên. Huyền Trang thường xuyên đăng tải ảnh đi du lịch, nghỉ dưỡng cùng bố mẹ Đức Huy, cho thấy mối quan hệ vô cùng gần gũi.
Cặp đôi thường đồng hành và ủng hộ nhau trong nhiều lịch trình công việc và cuộc sống. Đức Huy cũng thường xuyên đồng hành với bạn gái trong các chuyến công tác xa... Nhiều bạn bè, đồng nghiệp đều bày tỏ ngưỡng mộ nữ MC vì luôn được bạn trai yêu thương, chiều chuộng.
MC Mù Tạt, tên thật Nguyễn Huyền Trang, sinh năm 1993, là MC kiêm diễn viên. Cô nổi bật qua vai trò dẫn dắt các show quen thuộc như "Bữa trưa vui vẻ", "Cuộc hẹn cuối tuần", "Khách sạn 5 sao"… Cô cũng tham gia đóng phim "11 tháng 5 ngày", "Biệt dược đen"…
Còn cầu thủ Phạm Đức Huy, sinh năm 1995, quê Hải Dương cũ (nay là Hải Phòng). Anh từng thi đấu cho CLB Hà Nội, CLB Nam Định nhưng đến giữa mùa giải 2024-2025 chuyển sang CLB Bình Định. Trong sự nghiệp, Đức Huy từng cùng U23 Việt Nam giành ngôi á quân U23 châu Á, vô địch AFF Cup 2018, tứ kết ASIAD 2018 trong màu áo tuyển Việt Nam. Đức Huy có 5 lần vô địch V-League, trong đó 4 lần cùng CLB Hà Nội và một lần với Nam Định.
(Ảnh: VTV, Tư liệu, Internet)
