Viên (Doãn Quốc Đam) bị nhóm giang hồ bắt cóc, công an siết chặt vòng vây

Trong tập 21 "Lằn ranh" đã được phát sóng, cạnh Viên vẫn là cô gái đi cùng tối qua đang ngủ. Anh vào nhà vệ sinh rửa mặt để lấy lại bình tĩnh thì giật mình khi thấy bàn tay dính đầy máu. Anh lập tức quay lại giường, lật tấm chăn và bàng hoàng khi phát hiện cô gái đã bất động, toàn thân nhuốm máu. Điện thoại Viên nhận tin nhắn đe dọa: "Cứ chạy tiếp đi, kẻ tiếp theo sẽ là vợ mày".

Quay trở lại khách sạn, Viên nhận được cuộc gọi từ Thiệu cảnh báo anh đang bị truy đuổi. Tuy nhiên, Viên tỏ thái độ cứng rắn, muốn được bảo vệ và sẵn sàng "hợp tác" để làm việc cho Thiệu, miễn sao cả hai bên đều có lợi.

Sau đó, Viên tìm cách thoát khỏi khách sạn bằng cách chui qua cửa sổ sau, bám theo thang sắt xuống đất rồi chạy trốn. Vừa thoát ra ngoài thì nhận được cuộc gọi từ Thiệu – người khẳng định mình là "đồng minh" khi đã thông báo kịp thời giúp Viên tránh truy bắt.

Cơ quan điều tra muốn sớm bắt được Viên. Ảnh VTV

Ở bên cơ quan điều tra, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát Hằng Thu và lực lượng công an nhận định rằng Viên đang rơi vào tình huống bị đe dọa tính mạng nên buộc phải tìm nơi trú ẩn an toàn cho bản thân và gia đình. Tuy nhiên, dù vì lý do gì, họ cũng cần khẩn trương bắt được Viên trước khi quá muộn.

Viên tiếp tục lẩn trốn đến bến tàu. Hắn gọi cho vợ trấn an rằng sẽ có người bảo vệ hai mẹ con, chỉ cần họ giữ nguyên vị trí. Thế nhưng vợ Viên lại khuyên anh nên ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng. Viên hứa rằng sẽ trở về an toàn. Nhưng khi chưa kịp bước lên tàu đã bị một nhóm giang hồ chặn đường và bắt cóc đưa lên ô tô.

Tại cơ quan điều tra, đội trưởng Thắng sốt ruột vì chưa thể truy ra nơi Viên bị đưa đến. Lúc này, cấp dưới báo tin về sự xuất hiện của Tưởng – một giang hồ mạng khét tiếng, người Việt nhưng sinh sống ở nước ngoài và chỉ đôi khi mới trở về. Khả năng cao, Tưởng có liên quan trực tiếp đến việc Viên biến mất.

Xác định đây có thể là cơ hội cuối cùng để tóm gọn Viên và khai thác thông tin về đường dây đánh bạc, cơ quan công an lập tức tung toàn bộ lực lượng để truy tìm.

Sau nhiều ngày lẩn trốn, Viên đã bị bắt. Ảnh VTV

Viên bị nhóm giang hồ đưa tới một căn nhà hoang. Tại đây, hắn bị tra hỏi liên tục: tại sao hệ thống bị sập, vì sao hắn không bị công an bắt… Viên khẳng định bản thân không phản bội và không liên quan đến sự cố hệ thống.

Công an lúc này đã lần được dấu vết định vị và nhanh chóng triển khai bao vây địa điểm Viên đang bị giam giữ. Trong căn nhà hoang, Tưởng liên tục uy hiếp, yêu cầu Viên giao tấm thẻ dữ liệu mà hắn đang giữ. Tưởng còn đưa đoạn video vợ Viên cầu cứu để gây áp lực, nhưng Viên phát hiện đây chỉ là clip do AI tạo. Tưởng đe dọa nếu hắn không nghe lời, Viên sẽ bị tra tấn, thậm chí dọa "đốt chân, giữ lại cái đầu và hai bàn tay".

Ngay khi tình hình trở nên nguy cấp, lực lượng công an ập đến căn nhà hoang, sẵn sàng triển khai biện pháp khống chế Viên và băng nhóm giang hồ.