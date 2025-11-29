Nữ diễn viên càng xuất hiện càng bị ghét trong phim 'Cách em một milimet' là ai?

Xuất hiện trong nhiều cảnh, nhưng phải đến tập 18 phim "Cách em một milimet" khán giả mới quan tâm tới nhân vật Nga (Ngọc Trâm). Trong cao trào của tập phim, Nghiêm (Chí Nhân) cưỡng bức Nga (Ngọc Trâm) - bạn gái Đức (Trọng Lân). Nghiêm đi qua phòng thí nghiệm và phát hiện Nga - thực tập sinh vẫn còn đang làm việc chưa về. Anh ta lấy cớ nhờ Nga làm hộ tài liệu, Nga không thể chối từ nên đã tới phòng làm việc của Nghiêm. Nghiêm nhân lúc cơ quan vắng vẻ đã chốt cửa phòng và sau đó cưỡng bức Nga.

Nghiêm (Chí Nhân) cưỡng bức Nga (Bùi Trâm) ngay trong phòng làm việc. Ảnh VTV



Phân đoạn cảnh cưỡng bức của Nghiêm với Nga sau đó đã gây "bão" trên mạng xã hội khi đạt hàng triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận trên các nền tảng. Đồng thời góp phần giúp "Cách em 1 milimet" vươn lên vị trí Top 1 bảng xếp hạng phim VTV trong tuần.

Tuy nhiên, cũng chính phân đoạn, cụ thể là vai diễn của Ngọc Trâm lại gây nhiều tranh cãi trên các diễn đàn phim Việt. Bên cạnh những ý kiến cho rằng Nga non nớt, thiếu cảnh giác... Vẫn xuất hiện những ý kiến đổ lỗi cho cô gái trẻ ăn mặc "mát mẻ" khiến cho Nghiêm thiếu kiểm soát, nảy sinh ý đồ đồi bại. Những tranh luận của khán giả nổ ra giữa một bên bênh vực, bên đổ lỗi cho vai diễn của Ngọc Trâm ăn mặc khêu gợi.

Cô thực tập sinh Nga xinh đẹp, gợi cảm đã bị Nghiêm giở trò cưỡng bức. Ảnh VTV

Ở những tập tiếp theo, khán giả tỏ ra ngán ngẩm, chán ghét nhân vật Nga vì cô sẵn sàng "bán đứng" bạn trai, bảo vệ Nghiêm. Những lời khai của Nga với cơ quan công an rằng Nghiêm không làm gì cả, chỉ do bạn trai ghen tuông, nông nổi mới gây ra sự việc... Nga liên tục thanh minh với Ngân và Đức rằng Nghiêm không có lỗi và do hoàn cảnh. Khán giả bất bình trước mỗi lần xuất hiện của Nga, bởi cô nói những lời dối trá, bao biện giả tạo.

Trên các diễn đàn phim Việt, xuất hiện nhiều chủ đề, bình luận về nhân vật Nga. Nhiều người viết rằng họ “khó chịu chỉ vì nghe Nga nói”, “mỗi lần nhân vật xuất hiện là muốn chuyển kênh", “cho Nga hết vai đi”, “thấy mặt là tức”, “tính cách phi lý không thể chấp nhận”...

Nga đã bị Đức nói lời chia tay, Nga còn cay cú ghen tuông với Đức và những người bạn thân thiết.

Sau khi bị Đức nói lời chia tay, thay vì hối lỗi, Nga vẫn cố chấp, cay cú. Đỉnh điểm là khi cô chặn đường Đức và Tú tại công ty chỉ vì nhìn thấy hai người cười nói vui vẻ. Hình ảnh ấy khiến người xem càng thêm ngán ngẩm và gần như thống nhất quan điểm: Nga là nhân vật “bị ghét nhất phim”.



Trên mạng xã hội, dưới mỗi đoạn phim có sự xuất hiện của Nga, hàng loạt bình luận xuất hiện với tốc độ chóng mặt. Rất nhiều người viết rằng họ “muốn xem phim mà cứ đến cảnh Nga là phải lướt qua”, hoặc “vai này mà hết thật chắc tôi mở tiệc ăn mừng”. Có khán giả còn châm biếm rằng “vai diễn này hợp với Trâm đến mức tôi ghét luôn cả ánh mắt”. Những phản ứng mạnh mẽ ấy cho thấy nhân vật đã tạo hiệu ứng cảm xúc rất lớn – dù là theo hướng tiêu cực.

Nga ghen tuông khi thấy Đức đi với Tú vào khách sạn.

Diễn viên Ngọc Trâm tên đầy đủ là Bùi Thị Ngọc Trâm sinh năm 1999, quê Quảng Ninh, từng là sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam. Vì đam mê nghệ thuật, cô chuyển hướng sang diễn xuất. Ngọc Trâm cũng đang theo học lớp đào tạo diễn viên truyền hình của Đài Truyền hình Việt Nam, casting phim để theo đuổi con đường chuyên nghiệp.



Ngọc Trâm còn góp mặt trong những MV ca nhạc triệu view, được khán giả đón nhận. Ngọc Trâm từng được biết đến với vai trò là một người mẫu ảnh, diễn viên tự do. Sở hữu gương mặt xinh đẹp với sống mũi cao, đôi mắt to tròn và nụ cười quyến rũ, cô nàng thu hút lượt theo dõi khủng trên Facebook.

Diễn viên Ngọc Trâm. Ảnh VGT

Ngọc Trâm từng tham gia phim điện ảnh "Linh miêu: Quỷ nhập tràng", nhân vật mà Trâm Bùi hóa thân là Nguyệt - một cô gái tham vọng, thảo mai và lẳng lơ. Để được sống trọn cùng nhân vật, nữ diễn viên cho biết cô đã phải xem rất nhiều tư liệu về thập niên đó cũng như các bộ phim với những vai gần tương tự. Để rồi từ đó, cô xây dựng một nhân vật Nguyệt gần nhất với những gì kịch bản yêu cầu.

"Cách em 1 milimet" là phim truyền hình đầu tiên của Ngọc Trâm. Dù là vai nhỏ, nữ diễn viên xem đây là cơ hội để ra mắt khán giả.

Hoa hậu Xuân Hạnh chạm ngõ phim ảnh với vai diễn nặng đô trong 'Người thừa kế không danh phận' GĐXH - Bộ phim "Người thừa kế không danh phận" quy tụ dàn diễn viên trải dài nhiều thế hệ, từ nghệ sĩ kỳ cựu đến những gương mặt trẻ, trong đó đánh dấu lần đầu đóng phim của Hoa hậu Xuân Hạnh.

Ngân chưa ly hôn vì lý do bất ngờ, Tú bắt gặp vợ sắp cưới của Bách ngoại tình GĐXH - Ngân thừa nhận mình là người thất bại trong hôn nhân, nhưng cô chưa thể ly hôn ngay bởi em trai sắp kết hôn.



