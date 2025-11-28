Hoa hậu Xuân Hạnh chạm ngõ phim ảnh với vai diễn nặng đô trong 'Người thừa kế không danh phận'
GĐXH - Bộ phim "Người thừa kế không danh phận" quy tụ dàn diễn viên trải dài nhiều thế hệ, từ nghệ sĩ kỳ cựu đến những gương mặt trẻ, trong đó đánh dấu lần đầu đóng phim của Hoa hậu Xuân Hạnh.
Vừa qua, nhà sản xuất đã chính thức giới thiệu dự án phim truyền hình "Người thừa kế không danh phận". Bộ phim dài 80 tập, dự kiến phát sóng lúc 19h trên VTV9 từ thứ Hai đến thứ Năm, bắt đầu từ ngày 2/12/2025. "Người thừa kế không danh phận" không dừng lại ở những xung đột đời sống thường nhật mà mở rộng sang các mối quan hệ nhiều tầng lớp, được đẩy lên bằng loạt nút thắt kịch tính.
Câu chuyện xuyên suốt phim thấm đẫm màu sắc drama, xoay quanh nhân quả, tham vọng và những lựa chọn đầy đánh đổi của con người hiện đại.
"Người thừa kế không danh phận" quy tụ dàn diễn viên trải dài nhiều thế hệ, từ những gương mặt kỳ cựu giàu kinh nghiệm đến lớp trẻ đầy năng lượng. Bộ phim có sự góp mặt của một nàng hậu đình đám, lần đầu chạm ngõ phim ảnh đó là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 Bùi Xuân Hạnh hóa thân thành Ngọc Châu, cô gái 25 tuổi sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, yêu kiều và luôn xuất hiện trong hình ảnh hào nhoáng, sang chảnh.
Được chăm chút từ trang phục đến phong thái, Ngọc Châu dễ khiến người khác lầm tưởng là “con nhà quyền quý”. Thế nhưng, phía sau lớp vỏ ngây thơ, dịu dàng là một cô gái đầy mưu mô, ích kỷ và khao khát đổi đời. Ngọc Châu sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để bước chân vào hào môn, bất kể đánh đổi điều gì.
Nhân vật của Xuân Hạnh cũng là nút thắt quan trọng của bộ phim khi cô chính là con ruột của bà Hân, nhưng lại bị bà Kim nhận nhầm là con gái của mình. Thân phận đặc biệt này khiến Ngọc Châu trở thành tâm điểm của nhiều mâu thuẫn và những cú twist đáng chú ý. Người đẹp đảm nhận một vai diễn được đánh giá là gai góc, cá tính, khác hoàn toàn với hình ảnh của nàng hậu trước đó.
Trong dự án lần này, diễn viên Thân Thúy Hà đảm nhận vai bà Kim – nhân vật trung tâm với nhiều xung đột nội tâm và tuyến truyện phức tạp. Ở tuổi ngoài 50, bà Kim vẫn giữ thần thái sắc lạnh, quý phái, phù hợp hình tượng người phụ nữ nghiêm khắc, toan tính và hiếm khi để lộ cảm xúc thật.
Là vợ ông Hải và con dâu gia đình họ Lý, bà Kim chịu nhiều áp lực khi không được mẹ chồng yêu thương. Ám ảnh về địa vị và sự gò bó trong gia đình đã đẩy bà đến những lựa chọn sai lầm. Những việc làm trái lương tâm khiến bà luôn sống trong dằn vặt và là nguyên nhân khởi phát hàng loạt bi kịch sau này.
Trên thương trường, bà Kim là một vị Tổng giám đốc nắm thực quyền trong công ty. Đây cũng là tuyến truyện mang đậm màu sắc đấu đá nội bộ, tham vọng và những quyết định có thể xoay chuyển cục diện gia đình họ Lý.
Bên cạnh Thân Thúy Hà, Ngọc Tưởng, Xuân Hạnh… bộ phim còn quy tụ dàn diễn viên trải dài nhiều thế hệ, từ nghệ sĩ kỳ cựu như: NSƯT Kim Phương đến những gương mặt trẻ như Trần Phong, Đình Mạnh.
Phim "Người thừa kế không danh phận" dự kiến phát sóng vào lúc 19h trên VTV9 từ thứ Hai đến thứ Năm, bắt đầu từ ngày 2/12.
