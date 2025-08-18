Món canh bún vỉa hè Ốc Thanh Vân phải lòng suốt 24 năm có gì đặc biệt?
GĐXH - Canh bún kiểu truyền thống bày bán ở lề đường Cống Quỳnh, phường Cầu Ông Lãnh với giá 30.000 đồng một tô được diễn viên Ốc Thanh Vân gọi là món ăn thanh xuân, đến nay vẫn yêu thích.
Ốc Thanh Vân cho biết quán canh bún chứng kiến cô từ ngày đầu nhập học ở trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM vào năm 2001. Hơn 20 năm qua, cô vẫn thường ghé đến, thưởng thức lại món ăn yêu thích. Cô miêu tả: "Các bạn ăn ở đây sẽ thấy ghiền. Canh bún truyền thống của truyền thống, thêm nước me chua thanh, mắm tôm và thật nhiều ớt, canh bún sẽ ngon lắm. Ăn xong, tôi đổ mồ hôi nhưng thấy xứng đáng".
Quán ăn được bày biện đơn giản với một chiếc bàn, tủ đựng nguyên liệu, nồi nước lèo ở đầu một con hẻm trên đường đông xe cộ, cách trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM vài số nhà. Vài chiếc bàn con và ghế nhỏ được đặt tạm ở góc đường và bên trong hẻm. Xung quanh, khách xếp tấp nập nối đuôi chờ gọi món, có thể hơi lâu nhưng không ai phàn nàn, bởi họ đã quen với cảnh tượng này. Vợ chồng chủ quán cùng con gái luôn tay phục vụ. Nhưng dù khách đông, họ nhớ rất giỏi thứ tự đến và yêu cầu riêng của khách. Quán mở bán từ 11h đến 13h hằng ngày, nhưng canh bún thường hết sớm hơn khung giờ thông báo. Không ít thực khách chạy xe máy tới nơi khi quán đã không còn canh bún, đành hẹn bữa khác thưởng thức bù.
Canh bún ở đây được nấu theo kiểu truyền thống ở miền Nam. Nước lèo ninh từ xương và riêu cua giữ được độ trong, màu đỏ tươi của cà chua, không bị váng mỡ, vị ngọt thanh, chua dịu. Đồ ăn kèm của canh bún gồm đậu hũ chiên, huyết heo (tiết lợn), chả lụa (giò lụa) và không thể thiếu rau muống - thứ được xem là linh hồn của canh bún. Nước lèo và toping khá giống bún riêu nhưng sợi canh bún to hơn.
Khi ăn, thực khách có thể thêm mắm tôm, ớt xắt để làm dậy mùi vị, đưa đẩy vị giác. Rau sống cũng là thứ không thể thiếu với món ăn. Đây là lựa chọn dễ ăn, dễ chịu cho thực đơn bữa trưa giữa những ngày trời nắng nóng.
Canh bún có cách làm khác nhau giữa hai miền Nam và Bắc do khẩu vị từng vùng miền. Nếu muốn làm món ăn này tại nhà, bạn có thể tham khảo công thức dưới đây:
Tham khảo cách làm canh bún Hà Nội truyền thống
* Công thức, hướng dẫn món ăn tham khảo từ VnExpress
