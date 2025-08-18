Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Món canh bún vỉa hè Ốc Thanh Vân phải lòng suốt 24 năm có gì đặc biệt?

Thứ hai, 11:45 18/08/2025 | Ăn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Canh bún kiểu truyền thống bày bán ở lề đường Cống Quỳnh, phường Cầu Ông Lãnh với giá 30.000 đồng một tô được diễn viên Ốc Thanh Vân gọi là món ăn thanh xuân, đến nay vẫn yêu thích.

Ốc Thanh Vân cho biết quán canh bún chứng kiến cô từ ngày đầu nhập học ở trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM vào năm 2001. Hơn 20 năm qua, cô vẫn thường ghé đến, thưởng thức lại món ăn yêu thích. Cô miêu tả: "Các bạn ăn ở đây sẽ thấy ghiền. Canh bún truyền thống của truyền thống, thêm nước me chua thanh, mắm tôm và thật nhiều ớt, canh bún sẽ ngon lắm. Ăn xong, tôi đổ mồ hôi nhưng thấy xứng đáng".

Món canh bún vỉa hè Ốc Thanh Vân phải lòng suốt 24 năm có gì đặc biệt?- Ảnh 1.

Canh bún với bún sợi to, nước lèo trong, ăn kèm đậu hũ chiên, huyết, chả lụa, rau muống.

Quán ăn được bày biện đơn giản với một chiếc bàn, tủ đựng nguyên liệu, nồi nước lèo ở đầu một con hẻm trên đường đông xe cộ, cách trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM vài số nhà. Vài chiếc bàn con và ghế nhỏ được đặt tạm ở góc đường và bên trong hẻm. Xung quanh, khách xếp tấp nập nối đuôi chờ gọi món, có thể hơi lâu nhưng không ai phàn nàn, bởi họ đã quen với cảnh tượng này. Vợ chồng chủ quán cùng con gái luôn tay phục vụ. Nhưng dù khách đông, họ nhớ rất giỏi thứ tự đến và yêu cầu riêng của khách. Quán mở bán từ 11h đến 13h hằng ngày, nhưng canh bún thường hết sớm hơn khung giờ thông báo. Không ít thực khách chạy xe máy tới nơi khi quán đã không còn canh bún, đành hẹn bữa khác thưởng thức bù.

Món canh bún vỉa hè Ốc Thanh Vân phải lòng suốt 24 năm có gì đặc biệt?- Ảnh 2.

Quán ăn đông khách mỗi buổi trưa.

Canh bún ở đây được nấu theo kiểu truyền thống ở miền Nam. Nước lèo ninh từ xương và riêu cua giữ được độ trong, màu đỏ tươi của cà chua, không bị váng mỡ, vị ngọt thanh, chua dịu. Đồ ăn kèm của canh bún gồm đậu hũ chiên, huyết heo (tiết lợn), chả lụa (giò lụa) và không thể thiếu rau muống - thứ được xem là linh hồn của canh bún. Nước lèo và toping khá giống bún riêu nhưng sợi canh bún to hơn.

Món canh bún vỉa hè Ốc Thanh Vân phải lòng suốt 24 năm có gì đặc biệt?- Ảnh 3.

Khi ăn, thực khách có thể thêm mắm tôm, ớt xắt để làm dậy mùi vị, đưa đẩy vị giác. Rau sống cũng là thứ không thể thiếu với món ăn. Đây là lựa chọn dễ ăn, dễ chịu cho thực đơn bữa trưa giữa những ngày trời nắng nóng.

Canh bún có cách làm khác nhau giữa hai miền Nam và Bắc do khẩu vị từng vùng miền. Nếu muốn làm món ăn này tại nhà, bạn có thể tham khảo công thức dưới đây:

Tham khảo cách làm canh bún Hà Nội truyền thống

Món canh bún vỉa hè Ốc Thanh Vân phải lòng suốt 24 năm có gì đặc biệt?- Ảnh 4.

Chọn và sơ chế cua đồng: Chọn cua đồng tươi ngon với các dấu hiệu như mai sáng màu vàng tươi, đủ chân càng và di chuyển nhanh. Cua mua về cho vào chậu thành cao, đổ ngập nước thêm chút muối hạt rồi xóc mạnh rửa sạch. Sau đó tách yếm, khều gạch vàng cho lên rây rửa nhẹ cho sạch rồi ướp chút nước mắm ngon. Phần thân cua rửa sạch lại, để ráo nước cho vào cối, thêm chút muối hạt rồi giã nhuyễn. Lọc nhiều lần, mỗi lần cho một chút nước vào bóp kỹ để thịt cua tan ra rồi để lắng, chắt tay gạn lọc lấy nước riêu. Chú ý lọc gạn cho tới khi sờ tay dưới đáy nồi nước cua không thấy sạn là được.

Món canh bún vỉa hè Ốc Thanh Vân phải lòng suốt 24 năm có gì đặc biệt?- Ảnh 5.

Nhặt và rửa rau: Rau rút tuốt bỏ phần phao xốp trắng bên ngoài, nhặt lấy phần cọng mềm và các tay nhỏ bên cạnh. Rau muống chọn rau xơ mới là ngon nhất rồi nhặt sạch rồi vặn thành các đoạn vừa ăn, rửa sạch để riêng.

Món canh bún vỉa hè Ốc Thanh Vân phải lòng suốt 24 năm có gì đặc biệt?- Ảnh 6.

Rán mỡ lợn: Để làm ớt chưng và chưng gạch cua nên dùng mỡ lợn là ngon nhất. Chọn mỡ thăn thái lát dài rồi chần sơ rửa sạch loại bỏ tạp chất. Sau đó rán ở lửa nhỏ vừa, khi tóp mỡ vàng giòn vớt ra để riêng, phần mỡ để dành dùng cho các món xào, nấu, chưng gạch cua, chưng ớt khô.

Món canh bún vỉa hè Ốc Thanh Vân phải lòng suốt 24 năm có gì đặc biệt?- Ảnh 7.

Làm hành phi (nên làm sẵn trước): Hành bóc vỏ, thái đều tay. Thử đầu đũa sủi tăm là đạt độ nóng, cho hành vào để yên, thỉnh thoảng đảo nhẹ tay cho hành chín đều. Khi hành chiên se lại, hơi ngả màu vàng chanh, đạt khoảng 80% thì tắt bếp, vớt nhanh ra để vào giấy thấm dầu, dàn đều cho giòn. Hành lúc này vẫn chín tiếp do còn nhiệt. Khi nguội, hành sẽ vàng và giòn rụm trữ hộp thủy tinh sạch đậy kín để ngăn mát tủ lạnh dùng dần. Mỡ hành để riêng dùng cho các món xôi lúa, xôi xéo Hà Nội rất ngon.

Món canh bún vỉa hè Ốc Thanh Vân phải lòng suốt 24 năm có gì đặc biệt?- Ảnh 8.

Làm ớt chưng: Phi thơm hành khô với mỡ lợn, cho ớt bột vào chưng ở lửa nhỏ nhất, nêm chút muối cho đậm vị. Tắt bếp, để nguội cho mỡ ngấm đều vào từng hạt ớt chưng giúp lên màu nâu đỏ đẹp mắt.

Món canh bún vỉa hè Ốc Thanh Vân phải lòng suốt 24 năm có gì đặc biệt?- Ảnh 9.

Nấu riêu cua: Cho nước thịt cua lên bếp, thêm chút muối hạt rồi bật bếp đun ở lửa vừa, khuấy nhẹ đều tay theo một chiều để không bén đáy. Khi riêu (thịt) cua nổi lên, tách nước dần trong thì hạ lửa nhỏ, dừng khuấy. Theo người nội trợ có kinh nghiệm, đặt thêm muôi sắt trong nồi sẽ giúp riêu kết tảng nhanh hơn, múc riêng ra bát. Phi thơm hành khô thái mỏng, hạ lửa nhỏ rồi đổ gạch cua vào làm màu cua chưng, múc rưới lên riêu cua tăng thêm vị bùi béo và màu vàng đẹp mắt. Tráng phần chảo cho vào nồi nước riêu cua tăng thêm hương vị.

Món canh bún vỉa hè Ốc Thanh Vân phải lòng suốt 24 năm có gì đặc biệt?- Ảnh 10.

Ủ bún: Nồi nước riêu cua nêm nếm lại gia vị cho vừa miệng. Chọn được bún đũa là chuẩn vị nhất, hiện nay nếu không có thì dùng bún Huế sợi to cũng được. Cho bún vào nồi nước riêu cua đun sôi lại, hạ lửa nhỏ nhất hoặc tắt bếp đậy vung ủ cho bún ngậm nước, thấm trọn vị ngọt ngon từ cua.

Món canh bún vỉa hè Ốc Thanh Vân phải lòng suốt 24 năm có gì đặc biệt?- Ảnh 11.

Trình bày và thưởng thức: Trước khi ăn, đun sôi nồi nước, luộc rau muống chín vớt ra để riêng, rau rút chỉ cần chần sơ để giữ độ giòn và mùi thơm đặc trưng. Gắp một lượng vừa đủ rau muống, rau rút cho vào đáy bát chiết yêu. Múc bún cua chan vào, bên trên múc một thìa riêu rưới màu cua, thêm chút ớt chưng, hành phi, tóp mỡ (tùy chọn) là hoàn thiện.

* Công thức, hướng dẫn món ăn tham khảo từ VnExpress

Loại rau ít &quot;ngậm&quot; thuốc trừ sâu nhất chợ, đặc biệt tốt cho người bị đau dạ dày, có 4 cách chế biến thành món ngon đặc trưngLoại rau ít 'ngậm' thuốc trừ sâu nhất chợ, đặc biệt tốt cho người bị đau dạ dày, có 4 cách chế biến thành món ngon đặc trưng

GĐXH - Loại rau dân dã này giúp thực hiện được nhiều món ngon, đưa miệng lại như bài thuốc hỗ trợ tiêu hóa, tốt cho dạ dày.

    Phương Nghi (t/h)
    Bình luận
    Xem thêm bình luận
    Ý kiến của bạn

    Thông báo

    Bạn đã gửi thành công.

    Cùng chuyên mục

    Tôi rất thích nấu canh đậu phụ theo cách này: Mềm thanh, tươi ngon và hấp dẫn, vừa dọn ra là ăn hết ngay

    Tôi rất thích nấu canh đậu phụ theo cách này: Mềm thanh, tươi ngon và hấp dẫn, vừa dọn ra là ăn hết ngay

    Ăn - 40 phút trước

    Đậu phụ mềm, thơm ngon, dậy mùi thơm nồng nàn của các nguyên liệu cần tây, tỏi, hành, ớt... Nước dùng cũng đậm đà ngọt ngon.

    Mẹo giữ bơ đã cắt dở không bị thâm trong nhiều ngày

    Mẹo giữ bơ đã cắt dở không bị thâm trong nhiều ngày

    Ăn - 4 giờ trước

    Thoa nước cốt chanh tươi hoặc dầu ô liu lên phần thịt quả bơ đã bổ, sau đó bọc bằng màng bọc hoặc cho vào hộp chuyên dụng, cất vào tủ lạnh để bơ không bị thâm.

    Những mâm cơm của thầy giáo 9X độc thân ở Đà Lạt: Đẹp mê mẩn, ngon 'nhức nách' khiến dân mạng trầm trồ

    Những mâm cơm của thầy giáo 9X độc thân ở Đà Lạt: Đẹp mê mẩn, ngon 'nhức nách' khiến dân mạng trầm trồ

    Ẩm thực 360 - 7 giờ trước

    GĐXH - Không chỉ bổ dưỡng, bữa cơm tự nấu còn giúp mỗi người chăm sóc bản thân và tìm thấy hạnh phúc giản dị, nhất là khi sống một mình.

    5 dấu hiệu nhận biết món kho đã áp dụng kỹ thuật 'lửa nghỉ' thành công

    5 dấu hiệu nhận biết món kho đã áp dụng kỹ thuật 'lửa nghỉ' thành công

    Ăn - 18 giờ trước

    GĐXH - Trong nghệ thuật nấu ăn, có một bí quyết nhỏ nhưng tinh tế, giúp món ăn giữ được trọn vẹn hương vị và giá trị dinh dưỡng – đó là kỹ thuật “nghỉ lửa” hay còn gọi là "lửa nghỉ". Không ồn ào như các bí quyết nêm nếm hay mẹo chế biến cầu kỳ, “nghỉ lửa” là cách nấu ăn thông minh, được nhiều đầu bếp truyền thống sử dụng, nhưng lại ít được nhắc đến trong bếp hiện đại.

    Loại rau mà chứa gần 20 loại axit amin, ức chế sự phát triển của khối u, phòng chống ung thư, chế biến cực nhiều món ngon

    Loại rau mà chứa gần 20 loại axit amin, ức chế sự phát triển của khối u, phòng chống ung thư, chế biến cực nhiều món ngon

    Ăn - 19 giờ trước

    GĐXH - Việc phòng chống ung thư từ loại rau này được nhiều chuyên gia đánh giá cao.

    Sai lầm khi ăn dưa chuột nhiều người thường mắc phải mà không biết

    Sai lầm khi ăn dưa chuột nhiều người thường mắc phải mà không biết

    Ăn - 21 giờ trước

    GĐXH - Dưa chuột là loại quả chứa nhiều nước, giá rẻ rất được mọi người ưa thích. Tuy nhiên, đây cũng là loại quả dễ nhiễm độc.

    Bất ngờ bộ phận của rau cần tây hay bỏ đi là siêu thực phẩm giúp thải độc gan, dễ dàng trong chế biến

    Bất ngờ bộ phận của rau cần tây hay bỏ đi là siêu thực phẩm giúp thải độc gan, dễ dàng trong chế biến

    Ăn - 1 ngày trước

    GĐXH – Đây là loại rau quen thuộc trong bữa ăn được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá là “siêu thực phẩm” với khả năng hỗ trợ thải độc gan, chống oxy hóa, lợi tiểu và cải thiện tuần hoàn máu.

    Nhà có con nhỏ, mẹ hãy làm ngay món ăn ngọt ngào này cho con để dưỡng ẩm phổi, bớt bệnh

    Nhà có con nhỏ, mẹ hãy làm ngay món ăn ngọt ngào này cho con để dưỡng ẩm phổi, bớt bệnh

    Ăn - 1 ngày trước

    Khi thời tiết chuẩn bị sang thu, việc điều chỉnh chế độ ăn uống cho trẻ em là một điều rất quan trọng.

    Làm chả lá lốt theo cách này của mẹ trẻ Hà thành, gói không sợ bung, ăn giòn rôm rốp, ngon 'ô mê ly'

    Làm chả lá lốt theo cách này của mẹ trẻ Hà thành, gói không sợ bung, ăn giòn rôm rốp, ngon 'ô mê ly'

    Ẩm thực 360 - 1 ngày trước

    GĐXH - Ai mê chả lá lốt nhưng ngại gói dễ bung, chiên dầu mỡ bắn tung tóe, để nguội lại nhanh ỉu thì hãy thử ngay bí quyết này.

    Vợ đảm 9x tiết lộ những mâm cơm ngon 'nịnh chồng', vừa dễ nấu vừa dễ ăn để giữ gìn hạnh phúc

    Vợ đảm 9x tiết lộ những mâm cơm ngon 'nịnh chồng', vừa dễ nấu vừa dễ ăn để giữ gìn hạnh phúc

    Ẩm thực 360 - 1 ngày trước

    GĐXH - Một mâm cơm ngon không chỉ no bụng mà còn “nịnh” trái tim, giúp hôn nhân thêm mặn nồng và ngọt ngào mỗi ngày.

    Xem nhiều

    20+ mâm cơm gia đình đơn giản với món ăn ngon 'bá cháy', đảm bảo cả nhà 'chén' sạch

    20+ mâm cơm gia đình đơn giản với món ăn ngon 'bá cháy', đảm bảo cả nhà 'chén' sạch

    Ẩm thực 360

    GĐXH - Chỉ vài món ngon quen thuộc, bạn đã có mâm cơm ‘bá cháy’ khiến cả nhà mê mẩn, ăn hết veo cơm mà không cần cầu kỳ hay tốn nhiều thời gian.

    Thức quà dân dã giải nhiệt là đặc sản Hà Nội đắt khách vào dịp nắng nóng, ai cũng mê vì hương vị đặc biệt, giá chỉ 20k

    Thức quà dân dã giải nhiệt là đặc sản Hà Nội đắt khách vào dịp nắng nóng, ai cũng mê vì hương vị đặc biệt, giá chỉ 20k

    Ăn
    Được ví như ‘hải sản của đất’, đây là siêu thực phẩm cực sẵn ở chợ Việt giúp kiểm soát đường huyết tốt, chế biến được nhiều món ngon

    Được ví như ‘hải sản của đất’, đây là siêu thực phẩm cực sẵn ở chợ Việt giúp kiểm soát đường huyết tốt, chế biến được nhiều món ngon

    Ăn
    5 cách pha nước gừng tươi ngon và dễ, nhất định phải uống trong tháng 'cô hồn' vì lý do sau

    5 cách pha nước gừng tươi ngon và dễ, nhất định phải uống trong tháng 'cô hồn' vì lý do sau

    Ăn
    Ra chợ thấy 6 thực phẩm này nên mua ngay, đây đều là siêu thực phẩm thải độc gan cực tốt, làm nhiều món ngon mà ít người biết

    Ra chợ thấy 6 thực phẩm này nên mua ngay, đây đều là siêu thực phẩm thải độc gan cực tốt, làm nhiều món ngon mà ít người biết

    Ăn

    CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

    Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
    Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
    Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
    Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
    ® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
    Xã hội
    Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
    Gia đình
    Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
    Sống khỏe
    Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
    Giải trí
    Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
    Multimedia
    Emagazine Video Podcast Infographic
    Sản phẩm - Dịch vụ
    Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
    Ăn
    Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
    Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
    Đẹp
    Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
    Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
    Vòng tay nhân ái
    Cảnh ngộ Kết chuyển
    Bốn phương
    Tiêu điểm Chuyện đó đây

    Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
    Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
    Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
    Đường dây nóng: 0931.965.967
    Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

    Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

    Hotline:
    Email: giadinh@admicro.vn
    Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

    Tòa soạn Quảng cáo
    Top