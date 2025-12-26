Nhà thiết kế đình đám trong showbiz Việt tiết lộ lý do đưa các con về biệt thự rộng 2000m2
GĐXH - Toàn bộ khuôn viên biệt thự rộng khoảng 2000m2. Riêng diện tích của biệt thự đã tầm 500m2 với 6 phòng ngủ, đủ cho cả gia đình đông con sống.
Đỗ Mạnh Cường cho biết đêm đầu tiên ngắm các con ngủ ngon trong căn nhà mới mang đến cho anh nhiều cảm xúc. Anh nói việc tạm biệt ngôi nhà cũ đã gắn bó gần 20 năm khiến bản thân chợt buồn, nhưng nhìn các con vui và háo hức, anh lại cảm thấy dịu lòng.
