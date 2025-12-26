Nhà thiết kế đình đám trong showbiz Việt tiết lộ lý do đưa các con về biệt thự rộng 2000m2

NTK Đỗ Mạnh Cường là nhân vật mà có lẽ cả showbiz, giới nghệ sĩ không ai không biết. Anh không chỉ yêu mến bởi tài năng trong lĩnh vực thiết kế, mà còn được nể trọng vì tinh thần nhân văn khi nuôi 10 em bé mồ côi, cơ nhỡ. Về đời tư, Đỗ Mạnh Cường gắn bó với bạn đời, doanh nhân Huy Cận, cùng chăm sóc 10 người con nuôi là Nhím,Tít, Linda, My My, Gấu, Én, Rồng, Sóc, Voi và Thiên Nga.

Hôm 20/12, NTK Đỗ Mạnh Cường cùng 10 con chuyển đến sống trong căn biệt thự sân vườn ở thành phố Thủ Đức cũ, TP.HCM. Đỗ Mạnh Cường đã mất gần 1 năm chuẩn bị, giám sát xây sửa và trang trí nội thất để hoàn thiện tổ ấm trước năm mới.

Hồi đầu năm nay, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường đã mạnh tay tậu một căn biệt thự sân vườn rộng tới 2.000m² ở khu Thảo Điền (TP.HCM) với mong muốn tạo ra không gian sống trong lành, thoải mái cho các con. Dù đến hiện tại ngôi nhà vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, nhưng khu vườn bao quanh đã được chăm chút kỹ lưỡng và gần như hoàn thành.

Sau khi mua nhà, Đỗ Mạnh Cường tiến hành sửa sang căn biệt thự, trồng nhiều cây xanh. Anh tiết lộ không tính khu vực sân vườn, diện tích sử dụng của biệt thự tầm 500m2, với 6 phòng ngủ, đủ cho cả gia đình đông con sống. Nhà thiết kế nổi tiếng cho biết từ lâu đã ấp ủ kế hoạch tìm một nơi hưởng tuổi già, tận hưởng sự bình yên bên các con.

Bên trong căn biệt thự của nhà thiết kế sinh năm 1981 được bài trí vô cùng sang trọng, không khác gì một phòng tranh nghệ thuật.

Từ bên ngoài nhìn vào, căn biệt thự trắng như ẩn mình giữa một “rừng cây mini” với đủ loại thực vật như phát tài núi, sứ trắng lá bàu, lộc vừng, monstera,.... tạo cảm giác mát mẻ và bình yên hiếm có giữa lòng thành phố. Đỗ Mạnh Cường hào hứng chia sẻ: “Ngôi nhà nhỏ ẩn mình phía sau rừng cây nhỏ”, thể hiện niềm tự hào về không gian sống mà anh dày công kiến tạo.

Giữa không gian xanh mát, khu nhà chòi trắng nổi bật lên như một điểm nhấn tinh tế giữa khu vườn nhiệt đới đầy sắc màu. Những tán cây sứ đại uốn lượn, đan xen tạo nên lớp vòm tự nhiên, vừa che bóng, vừa mang lại cảm giác thanh tịnh.

Nhiều người khi nhìn thấy hình ảnh khu vườn anh chia sẻ trên trang cá nhân cũng không khỏi trầm trồ, thậm chí ví nơi đây như một “Đà Lạt thu nhỏ” bởi sắc xanh dày đặc, xen lẫn đủ loại hoa như hồng, cẩm tú cầu… cùng một căn chòi nhỏ màu trắng nổi bật giữa thiên nhiên.

Đỗ Mạnh Cường cho biết đêm đầu tiên ngắm các con ngủ ngon trong căn nhà mới mang đến cho anh nhiều cảm xúc. Anh nói việc tạm biệt ngôi nhà cũ đã gắn bó gần 20 năm khiến bản thân chợt buồn, nhưng nhìn các con vui và háo hức, anh lại cảm thấy dịu lòng.

Nhà thiết kế cho biết: Anh chọn nơi đây vì có khuôn viên rộng, nhiều khoảng xanh mát, yên tĩnh và đảm bảo an ninh. Anh cho biết từ lâu đã ấp ủ kế hoạch tìm một nơi hưởng tuổi già, tận hưởng sự bình yên bên các con.

Phía dưới những cây bóng mát, Đỗ Mạnh Cường trồng những luống hoa đủ màu đủ loại như hoa hồng, cẩm tú cầu xanh,... để tạo thêm mảng màu cho khu vườn.

Nhà thiết kế cũng cho biết thêm, sang năm sau anh dự kiến sẽ làm một show diễn thời trang nhỏ trong sân vườn này.

Sở thích trang trí nhà của vợ cũ Đan Trường khiến nhiều cô gái thích thú GĐXH - Riêng cây thông, vợ cũ Đan Trường đã chi khoảng 1.000 USD (khoảng 26 triệu đồng) để mua cây loại một từ nhà vườn quen.