Thử ngay cách làm món ngon dân dã thơm nức mũi, giòn sần sật từ một bộ phận của lợn giá siêu rẻ

Thứ sáu, 19:01 31/10/2025 | Ăn
GĐXH - Bạn hãy thử ngay cách làm món ngon với bộ phận từ lợn vừa ngon vừa bổ dưỡng cho ngày lạnh dưới đây. Các món ngon này sẽ khiến ai thử một lần cũng khó quên vì hương vị hấp dẫn và giòn sần sật, “đưa cơm”.

Ngày lạnh làm ngay món cá đặc biệt nóng hổi, ngon khó cưỡng, ăn mãi không chán

GĐXH - Cá là thực phẩm bổ dưỡng. Ngày lạnh, bạn có thể chế biến theo cách đơn giản này để có món ăn đậm đà, ăn với cơm thì ngon không gì bằng, mà cũng có thể dùng như một món ăn vặt hấp dẫn.

Dạ dày hấp rau củ và tiêu xanh

Nguyên liệu làm dạ dày hấp rau củ:

+ 1 dạ dày lợn

+ Rau củ: Cà rốt, ngô (bắp), nấm hương

+ Tiêu xanh, ớt, rau thơm ăn kèm

+ Gia vị: Muối hạt, giấm, bột mì, nước mắm, hạt nêm, nước dừa tươi

Cách làm món dạ dày hấp rau củ và nhồi húng quế thơm ngon cho ngày lạnh - Ảnh 2.

Các nguyên liệu cần chuẩn bị để làm món ngon dạ dày hấp rau củ. Ảnh: Thanh Huệ

Cách làm dạ dày hấp rau củ

Bước 1: Làm thật sạch dạ dày. Bạn lộn trái dạ dày, rửa kỹ dưới vòi nước sạch, dùng dao cạo bỏ lớp màng nhầy bên trong. Rắc bột mì, bóp kỹ để hút sạch chất nhớt rồi rửa lại thật sạch. Dùng muối hạt xát mạnh, rửa tiếp nhiều lần. Cuối cùng, đổ giấm, bóp kỹ lần cuối và rửa lại với nước lạnh.

Bước 2: Nấm hương khô ngâm, rửa sạch, để ráo. Cà rốt cạo vỏ, thái miếng hoặc cắt khúc. Ngô rửa sạch, cắt khúc vừa ăn.

Cách làm món dạ dày hấp rau củ và nhồi húng quế thơm ngon cho ngày lạnh - Ảnh 3.

Các loại rau củ đã được nhồi vào dạ dày

Bước 3: Nhồi rau củ và tiêu xanh vào bên trong dạ dày. Cho dạ dày đã nhồi vào tô, thêm hạt nêm, nước mắm và một ít nước dừa tươi cho thơm ngọt tự nhiên. Rải thêm vài dây tiêu xanh lên mặt dạ dày để tăng hương vị. Cuối cùng bạn mang đi hấp cách thủy hoặc dùng nồi chiên hơi nước trong khoảng 30 phút.

Cách làm món dạ dày hấp rau củ và nhồi húng quế thơm ngon cho ngày lạnh - Ảnh 4.

Bạn có thể dùng hấp cách thủy hoặc dùng nồi chiên hơi nước để chế biến cho nhanh.

Sau 30 phút, dạ dày chín mềm, giòn sần sật, dậy mùi thơm cay dịu của tiêu xanh hòa quyện cùng vị ngọt thanh của rau củ và nước dừa. Món ăn không chỉ ngon miệng mà còn rất bổ dưỡng, tốt cho tiêu hóa và giảm lạnh bụng trong những ngày se lạnh.

Cách làm món dạ dày hấp rau củ và nhồi húng quế thơm ngon cho ngày lạnh - Ảnh 5.

Dạ dày hấp rau củ là món ngon ngày lạnh nên thử vì vừa bổ dưỡng vừa ngon. Ảnh: Thanh Huệ

Dạ dày nhồi húng quế nướng

Nguyên liệu làm dạ dày nhồi húng quế nướng:

+ 1 cái dạ dày lợn

+ Nắm rau húng quế

+ 1 gói bột cà ri

+ Tiêu hạt hoặc tiêu xanh, húng đỏ ăn kèm, hành khô

+ Gia vị: Muối, mì chính, nước mắm, hạt nêm, dầu ăn

Cách làm dạ dày nhồi húng quế nướng

Bước 1: Cần làm sạch dạ dày vì đây là bước quan trọng quyết định món ăn có thơm hay bị hôi. Mọi người dùng dao lọc bỏ mỡ thừa quanh dạ dày, cắt nhẹ rồi lộn mặt trong ra, cạo sạch tạp chất và lớp vàng trên bề mặt dạ dày.

Để làm sạch rắc bột mì lên toàn bộ dạ dày và thêm ít muối, giấm vào bóp thật kỹ, sau đó rửa sạch lại. Sau đó, luộc sơ dạ dày với nước muối trong 5 phút, vớt ra, rửa lại rồi lộn phần màng mỡ ra ngoài để dễ nhồi rau.

Bước 2: Rau húng quế nhặt, rửa sạch, để ráo nước. Sau đó, nhồi rau vào trong dạ dày cho căng vừa phải, thêm ít tiêu hạt và muối. Dùng chỉ trắng khâu kín miệng dạ dày để rau không tràn ra ngoài khi luộc.

Bước 3: Cho dạ dày vào nồi, thêm muối và hành khô cả vỏ để tạo mùi thơm luộc khoảng 30 phút để dạ dày chín tới sẽ giòn ngon hơn. Dạ dày luộc xong vớt ra, để ráo nước rồi đem ướp cùng bột cà ri, nước mắm, hạt nêm, dầu ăn và tiêu xay khoảng 20 phút cho ngấm trước khi nướng.

Bước 4: Dùng nồi chiên không dầu để nướng. Trong quá trình nướng, bạn nên phết thêm dầu để dạ dày đỡ khô. Khi hai mặt đã vàng ruộm, thơm nức mũi, vớt ra, để nguội bớt rồi thái lát vừa ăn.

Cách làm món dạ dày hấp rau củ và nhồi húng quế thơm ngon cho ngày lạnh - Ảnh 6.

Món dạ dày nướng giòn sần sật, lớp ngoài vàng ươm thấm vị cà ri, bên trong tỏa mùi thơm của húng quế và tiêu xanh, chấm cùng muối tiêu sẽ rất ngon.

Mẹ đảm mách cách làm sườn giòn ngon cho cả nhà đổi vị ngày trời lạnh

GĐXH – Mẹ đảm Thanh Huệ đã chia sẻ bí quyết làm món sườn giòn ngon cho cả nhà đổi vị ngày trời trở lạnh dưới đây vừa dễ thực hiện và bổ dưỡng.

Thứ rau mùa đông giúp xương khớp khỏe mạnh, nấu vài phút là có món ngon ấm bụng, bổ dưỡng trời lạnh

GĐXH – Đây là loại rau có nhiều vào mùa đông được ví là “thần dược tự nhiên” giúp tăng cường sức khỏe xương khớp. Chỉ cần vài phút chế biến, bạn đã có ngay những món ăn nóng hổi, thơm ngon và bổ dưỡng cho cả gia đình dưới đây.

Hà My
