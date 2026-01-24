Món người xưa coi là 'giữ vía' cho mâm cơm Tết mà nhiều nhà nay đang xem nhẹ

Nhắc đến mâm cơm ngày Tết của người Việt, bánh chưng, thịt kho hay gà luộc thường được đặt ở vị trí trung tâm. Thế nhưng, bên cạnh những món chính đó, dưa hành – một món rau tưởng chừng chỉ để ăn kèm lại giữ vai trò rất đặc biệt trong quan niệm dân gian. Người xưa coi dưa hành là món giúp "giữ vía", cân bằng sinh khí cho mâm cơm đầu năm.

Vì sao Tết xưa hiếm khi thiếu dưa hành?

Dù giàu hay nghèo, mâm cơm Tết xưa hầu như nhà nào cũng có một bát dưa hành. Không phải vì ngon hay sang, mà vì người xưa tin rằng Tết là thời điểm dễ "tụ khí nặng" do ăn nhiều món đậm đà, nhiều thịt cá. Dưa hành với vị chua nhẹ, cay dịu được xem là món giúp giải bớt sự trì trệ đó.

Ảnh minh họa

Trong quan niệm phong thủy đời sống, hành thuộc tính mộc, tượng trưng cho sự sinh trưởng và khai mở. Vị chua nhẹ của quá trình lên men còn được cho là giúp "đánh thức" khí mới, tránh cảm giác ì ạch trong những ngày đầu năm.

Nhiều người hiện nay chỉ coi dưa hành là món ăn kèm để đỡ ngán thịt mỡ, bánh chưng. Nhưng với người xưa, ý nghĩa của dưa hành sâu hơn thế. Ăn một miếng dưa hành đầu bữa được cho là giúp cơ thể dễ tiếp nhận thức ăn hơn, tinh thần cũng nhẹ nhõm hơn.

Dân gian có câu "Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ", không chỉ để miêu tả mâm cỗ Tết, mà còn là sự kết hợp mang tính cân bằng: mỡ – hành, nặng – nhẹ, tụ – giải.

Muối dưa hành cũng có "thời điểm"

Người xưa thường muối dưa hành vừa đủ ăn trong mấy ngày Tết, không làm quá sớm cũng không để quá muộn. Dưa hành ngon nhất khi vừa lên men, còn độ giòn, mùi thơm nhẹ. Dưa để quá lâu bị chua gắt, theo quan niệm dân gian là "quá khí", ăn vào dễ tạo cảm giác bứt rứt, không thoải mái.

Ảnh minh họa

Chính vì vậy, dưa hành thường được muối trước Tết khoảng 7–10 ngày, để đến giao thừa hoặc mùng Một là vừa độ ăn nhất.

Ngày nay, không ít gia đình bỏ hẳn dưa hành khỏi mâm cơm Tết. Một phần vì ngại muối, phần khác vì cho rằng không cần thiết. Thay vào đó là mâm cỗ đầy ắp thịt cá, đồ chiên rán, bánh chưng rán.

Hệ quả dễ thấy là sau vài ngày Tết, nhiều người cảm thấy nặng người, đầy bụng, ăn không ngon dù mâm cơm rất phong phú. Trên góc nhìn dân gian, đó là dấu hiệu mâm cơm thiếu yếu tố cân bằng, sinh khí khó lưu thông.

Giữ Tết nhẹ từ món nhỏ nhất

Người xưa không cầu kỳ trong ăn uống ngày Tết, nhưng rất tinh tế. Chỉ một bát dưa hành nhỏ cũng đủ để mâm cơm trở nên hài hòa hơn. Không cần mê tín, chỉ cần giữ lại những thói quen hợp lý đã được đúc kết qua nhiều thế hệ.

Trong nhịp sống hiện đại, nếu không có thời gian muối dưa hành, chỉ cần bổ sung một món rau chua nhẹ, thanh mát trong bữa ăn Tết cũng là cách giúp cơ thể và tinh thần dễ chịu hơn.

Có lẽ vì thế mà dưa hành – món rau tưởng chỉ để ăn kèm lại được người xưa coi là thứ giữ vía âm thầm, góp phần để Tết trọn vẹn, nhẹ nhàng và hanh thông hơn.