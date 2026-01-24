Món người xưa coi là 'giữ vía' cho mâm cơm Tết mà nhiều nhà nay đang xem nhẹ
Dân gian có câu "Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ", không chỉ để miêu tả mâm cỗ Tết, mà còn là sự kết hợp mang tính cân bằng: mỡ – hành, nặng – nhẹ, tụ – giải.
Nhắc đến mâm cơm ngày Tết của người Việt, bánh chưng, thịt kho hay gà luộc thường được đặt ở vị trí trung tâm. Thế nhưng, bên cạnh những món chính đó, dưa hành – một món rau tưởng chừng chỉ để ăn kèm lại giữ vai trò rất đặc biệt trong quan niệm dân gian. Người xưa coi dưa hành là món giúp "giữ vía", cân bằng sinh khí cho mâm cơm đầu năm.
Vì sao Tết xưa hiếm khi thiếu dưa hành?
Dù giàu hay nghèo, mâm cơm Tết xưa hầu như nhà nào cũng có một bát dưa hành. Không phải vì ngon hay sang, mà vì người xưa tin rằng Tết là thời điểm dễ "tụ khí nặng" do ăn nhiều món đậm đà, nhiều thịt cá. Dưa hành với vị chua nhẹ, cay dịu được xem là món giúp giải bớt sự trì trệ đó.
Trong quan niệm phong thủy đời sống, hành thuộc tính mộc, tượng trưng cho sự sinh trưởng và khai mở. Vị chua nhẹ của quá trình lên men còn được cho là giúp "đánh thức" khí mới, tránh cảm giác ì ạch trong những ngày đầu năm.
Nhiều người hiện nay chỉ coi dưa hành là món ăn kèm để đỡ ngán thịt mỡ, bánh chưng. Nhưng với người xưa, ý nghĩa của dưa hành sâu hơn thế. Ăn một miếng dưa hành đầu bữa được cho là giúp cơ thể dễ tiếp nhận thức ăn hơn, tinh thần cũng nhẹ nhõm hơn.
Dân gian có câu "Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ", không chỉ để miêu tả mâm cỗ Tết, mà còn là sự kết hợp mang tính cân bằng: mỡ – hành, nặng – nhẹ, tụ – giải.
Muối dưa hành cũng có "thời điểm"
Người xưa thường muối dưa hành vừa đủ ăn trong mấy ngày Tết, không làm quá sớm cũng không để quá muộn. Dưa hành ngon nhất khi vừa lên men, còn độ giòn, mùi thơm nhẹ. Dưa để quá lâu bị chua gắt, theo quan niệm dân gian là "quá khí", ăn vào dễ tạo cảm giác bứt rứt, không thoải mái.
Chính vì vậy, dưa hành thường được muối trước Tết khoảng 7–10 ngày, để đến giao thừa hoặc mùng Một là vừa độ ăn nhất.
Ngày nay, không ít gia đình bỏ hẳn dưa hành khỏi mâm cơm Tết. Một phần vì ngại muối, phần khác vì cho rằng không cần thiết. Thay vào đó là mâm cỗ đầy ắp thịt cá, đồ chiên rán, bánh chưng rán.
Hệ quả dễ thấy là sau vài ngày Tết, nhiều người cảm thấy nặng người, đầy bụng, ăn không ngon dù mâm cơm rất phong phú. Trên góc nhìn dân gian, đó là dấu hiệu mâm cơm thiếu yếu tố cân bằng, sinh khí khó lưu thông.
Giữ Tết nhẹ từ món nhỏ nhất
Người xưa không cầu kỳ trong ăn uống ngày Tết, nhưng rất tinh tế. Chỉ một bát dưa hành nhỏ cũng đủ để mâm cơm trở nên hài hòa hơn. Không cần mê tín, chỉ cần giữ lại những thói quen hợp lý đã được đúc kết qua nhiều thế hệ.
Trong nhịp sống hiện đại, nếu không có thời gian muối dưa hành, chỉ cần bổ sung một món rau chua nhẹ, thanh mát trong bữa ăn Tết cũng là cách giúp cơ thể và tinh thần dễ chịu hơn.
Có lẽ vì thế mà dưa hành – món rau tưởng chỉ để ăn kèm lại được người xưa coi là thứ giữ vía âm thầm, góp phần để Tết trọn vẹn, nhẹ nhàng và hanh thông hơn.
Loại thực phẩm nhiều sắt gấp 3 lần thịt bò, cực tốt cho tim mạch, chế biến thành nhiều món ngonĂn - 8 phút trước
GĐXH - Loại thực phẩm này mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe như bổ tim mạch, não bộ, tăng cường hệ miễn dịch.
Cách làm khô bò nguyên miếng ăn Tết siêu đơn giảnĂn - 16 giờ trước
Không cần mua ngoài tiệm, bạn có thể làm khô bò nguyên miếng tại nhà để ăn chơi ngày Tết, vừa ngon vừa an toàn, công thức đơn giản, không làm tốn thời gian của bạn.
Những món ăn ngon truyền thống ngày Tết nhưng ít caloĂn - 16 giờ trước
GĐXH - Để lựa chọn những món ăn ngon miệng, vừa truyền thống, vừa giữ được dáng đẹp, bạn có thể tham khảo các món gợi ý có trong bài viết sau.
Vị đặc trưng của các loại mứt và cách chọn mứt phù hợp cho gia đình mùa Tết nàyĂn - 19 giờ trước
GĐXH - Trong tâm thức của người Việt, khay mứt Tết không đơn thuần là món ăn vặt, mà là "linh hồn" của những cuộc chuyện trò đầu năm. Mỗi viên mứt ngọt ngào hòa quyện cùng vị đắng của trà xanh tạo nên hương vị Tết trọn vẹn.
Rễ của loại cây phổ biến ở nước ta là “nhân sâm của người nghèo”, tốt cho xương khớp, Tết đem làm mứt vừa lạ miệng vừa bổ dưỡngĂn - 20 giờ trước
GĐXH – Với hương thơm thoang thoảng như sâm, vị ngọt mát tự nhiên, rễ cây thường được gọi là “nhân sâm của người nghèo” này không chỉ là vị thuốc dân gian quen thuộc mà còn được biến tấu thành món mứt Tết độc đáo, tốt cho sức khỏe khi dùng đúng cách.
Loại rau giàu canxi gấp 7 lần nước hầm xương, phòng ngừa ung thư, bán đầy chợ ViệtĂn - 23 giờ trước
GĐXH - Loại rau này sẵn có ở Việt Nam, không chỉ nhiều canxi mà còn giàu các loại vitamin, chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe tim mạch, ngăn ngừa ung thư.
Những thời điểm trong ngày không nên uống cà phê, đặc biệt dịp TếtĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Cà phê, trong đó cà phê hòa tan là một trong những thức uống được lựa chọn hàng đầu để gia đình tiếp khách ngày Tết.
Các loại nước uống thải độc gan không thể thiếu trong nhà, nhất là dịp TếtĂn - 1 ngày trước
GĐXH – Do chế độ ăn uống có tác động trực tiếp đến chức năng gan, nên việc ăn gì và uống gì tốt cho gan luôn là mối quan tâm của nhiều người. Đặc biệt vào dịp Tết chúng ta ăn uống nhiều hơn thường ngày, khiến gan phải làm việc nhiều hơn.
Có nên rửa thịt trước khi cho vào tủ lạnh không?Ăn - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều người nghĩ thói quen rửa thịt trước khi cất vào tủ lạnh giúp thịt sạch hơn nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm nếu thực hiện không đúng cách.
Bộ phận bổ nhất của con lợn được cho là bảo vệ nguồn sống mà ai cũng nên ăn, rất sẵn ở chợ ViệtĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Dù cho bạn có tiền sử bệnh tim hay bạn chỉ muốn đảm bảo rằng bạn đang chuẩn bị cho cơ thể một cuộc sống lâu dài và khỏe mạnh, việc bổ sung các thực phẩm có lợi cho tim trong chế độ ăn uống là một trong những điều tốt nhất để hỗ trợ sức khỏe tổng thể.
Loại gạo ít calo nhưng lại nhiều protein bạn nên ăn trong ngày TếtĂn
GĐXH - Cơm ngày Tết là một nét văn hoá truyền thống của Việt Nam. Mâm cơm là nơi mà mỗi gia đình sum họp quây quần trong năm mới. Tuy nhiên, nhiều người thắc mắc là lượng protein trong cơm bao nhiêu? Loại gạo nào ít calo?