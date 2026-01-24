Mới nhất
Loại thực phẩm nhiều sắt gấp 3 lần thịt bò, cực tốt cho tim mạch, chế biến thành nhiều món ngon

Thứ bảy, 07:00 24/01/2026 | Ăn
GĐXH - Loại thực phẩm này mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe như bổ tim mạch, não bộ, tăng cường hệ miễn dịch.

Hàu - thực phẩm giàu sắt, tốt cho tim mạch

Sắt là chất dinh dưỡng thiết yếu giúp duy trì mức năng lượng, vận chuyển oxy đến máu và điều chỉnh nhiệt độ cơ thể. Việc bổ sung sắt thông qua chế độ ăn uống, đặc biệt là các thực phẩm giàu chất sắt sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tổng thể. 
Thực phẩm giàu sắt hơn thịt bò giúp tim mạch khỏe mạnh và chế biến món ngon - Ảnh 1.

Một trong những thực phẩm nhiều sắt nhất chính là hàu, với 7-8 mg sắt/100g hàu, gấp 3 lần so với 2,6 mg sắt/100g thịt bò. Một khẩu phần hàu có thể đáp ứng 44% nhu cầu sắt cơ thể cần mỗi ngày. Khoáng chất này hỗ trợ chức năng tế bào bạch cầu và bảo vệ cơ thể chống lại nhiễm trùng. Ngoài ra hàu còn chứa selen và đồng, đều là những khoáng chất tốt cho hệ miễn dịch.

Thực phẩm giàu sắt hơn thịt bò giúp tim mạch khỏe mạnh và chế biến món ngon - Ảnh 2.

Kẽm và protein trong hàu kiểm soát lượng đường trong máu lúc đói, đường huyết sau bữa ăn và nồng độ hemoglobin A1C. Đánh giá của 18 nghiên cứu ở những người mắc bệnh tiểu đường loại 2 cho thấy chế độ ăn giàu protein làm giảm đáng kể nồng độ chất béo trung tính trong máu - một yếu tố nguy cơ chính gây ra bệnh tim.

Thực phẩm giàu sắt hơn thịt bò giúp tim mạch khỏe mạnh và chế biến món ngon - Ảnh 3.

Các nghiên cứu đã phát hiện ra việc thường xuyên ăn hàu có thể tăng cường mật độ xương, giảm nguy cơ mắc các bệnh về xương khớp. Trong hàu có chứa lượng axit béo omega 3 khá dồi dào, có lợi cho tim cũng như giảm viêm, giảm cholesterol, hạ huyết áp và ngăn ngừa sự tích tụ mảng bám gây xơ vữa động mạch. Hàu cũng chứa selen tự nhiên, một khoáng chất nếu thiếu hụt sẽ dẫn đến bệnh tim mạch, vô sinh và suy giảm nhận thức.

Món ngon với hàu

1. Cháo hàu nấm

Thực phẩm giàu sắt hơn thịt bò giúp tim mạch khỏe mạnh và chế biến món ngon - Ảnh 4.

Múc cháo ra tô, rắc thêm hành lá, ngò rí và tiêu xay cho thơm. Cho hàu tươi vào nồi cháo, đun sôi rồi tắt bếp, nêm nếm lại cho hợp khẩu vị trước khi thưởng thức. Đây là một trong các món chế biến từ hàu đã tách vỏ rất dễ thực hiện, lại thơm ngon, từ trẻ con đến người già đều ăn được.

2. Hàu nướng chén bạc

Thực phẩm giàu sắt hơn thịt bò giúp tim mạch khỏe mạnh và chế biến món ngon - Ảnh 5.

Xếp từng con hàu vào chén nhỏ, đập thêm trứng cút lên trên, sau đó đặt lần lượt vào nồi chiên không dầu, nướng lần đầu ở nhiệt độ 200 độ C trong 5 phút. Bạn lấy hàu ra, rưới mỡ hành lên, rắc thêm lạc rang và hành phi rồi tiếp tục nướng lần hai ở 160 độ C trong 5 phút. Tùy vào từng loại nồi, bạn có thể điều chỉnh nhiệt độ sao cho phù hợp để hàu chín thơm ngon nhất.

3. Hàu chiên trứng

Thực phẩm giàu sắt hơn thịt bò giúp tim mạch khỏe mạnh và chế biến món ngon - Ảnh 6.

Trước tiên, bạn rửa sạch ruột hàu với nước, để ráo. Bạn đập trứng vào bát, đánh tan cùng với gia vị và hành lá cắt nhỏ. Băm nhuyễn hành tím, cho vào chảo phi thơm với dầu ăn. Khi hành dậy mùi, thêm bơ vào rồi cho hàu vào chiên sơ. Sau đó, đổ trứng vào chảo, chiên đến khi hai mặt chín vàng đều. Cuối cùng, rắc một chút tiêu xay lên trên để tăng hương vị. Món ăn sẽ ngon hơn khi thưởng thức cùng nước tương pha ớt.

4. Canh chua hàu

Thực phẩm giàu sắt hơn thịt bò giúp tim mạch khỏe mạnh và chế biến món ngon - Ảnh 7.

Khi nước sôi khoảng 10 phút, bạn cho sấu xanh vào nấu tiếp. Đợi đến khi sấu chín và nổi lên mặt nước, thả hàu vào nấu đến khi hàu vừa chín tới. Dùng thìa dầm sấu để tạo vị chua, nêm nếm lại cho hợp khẩu vị rồi rắc hành lá thái nhỏ vào, tắt bếp. Trong số các món chế biến từ hàu đã tách vỏ thì món canh chua hàu được nhiều bà nội trợ yêu thích nhờ hương vị thanh mát, chua ngọt hài hòa.

5. Hàu chiên bột

Thực phẩm giàu sắt hơn thịt bò giúp tim mạch khỏe mạnh và chế biến món ngon - Ảnh 8.

Lăn hàu qua lớp bột khô, tiếp tục nhúng vào trứng, rồi lăn thêm một lớp bột khô nữa. Đun nóng dầu trong chảo, thả hàu vào chiên ngập dầu. Khi lớp bột bên ngoài bắt đầu phồng lên, hạ lửa vừa và tiếp tục chiên cho đến khi vỏ bột chuyển sang màu vàng nâu đẹp mắt thì vớt ra, để ráo dầu. Hàu chiên là một trong các món chế biến từ hàu đã tách vỏ được trẻ em thích mê, ăn kèm với tương ớt hoặc sốt mayonnaise sẽ càng thêm hấp dẫn.

6. Hàu sốt phô mai chấm bánh mì

Thực phẩm giàu sắt hơn thịt bò giúp tim mạch khỏe mạnh và chế biến món ngon - Ảnh 9.

Làm nóng chảo với hai muỗng dầu ăn, phi thơm hành tây băm nhỏ, sau đó đổ hỗn hợp sốt vào, đun nhỏ lửa, khuấy đều đến khi sệt lại thì tắt bếp. Để tránh cháy chảo, bạn có thể lót giấy bạc xung quanh. Làm nóng chảo với một muỗng bơ, xếp thịt bò vào trước để chín nhanh hơn. Tiếp theo, đặt hàu sữa vào một bên, phần còn lại xếp nấm kim châm và đậu bắp. Rưới đều nước sốt lên trên. Đập hai lòng đỏ trứng gà vào giữa, rắc một lớp phô mai phủ đều bề mặt. Đậy nắp, đun lửa vừa khoảng 10 phút cho hỗn hợp chín đều. Vậy là bạn đã hoàn thành món hàu sốt phô mai thơm béo hấp dẫn.

Thực phẩm giàu sắt hơn thịt bò giúp tim mạch khỏe mạnh và chế biến món ngon - Ảnh 10.Bộ phận bổ nhất của con lợn được cho là bảo vệ nguồn sống mà ai cũng nên ăn, rất sẵn ở chợ Việt

GĐXH - Dù cho bạn có tiền sử bệnh tim hay bạn chỉ muốn đảm bảo rằng bạn đang chuẩn bị cho cơ thể một cuộc sống lâu dài và khỏe mạnh, việc bổ sung các thực phẩm có lợi cho tim trong chế độ ăn uống là một trong những điều tốt nhất để hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Thực phẩm giàu sắt hơn thịt bò giúp tim mạch khỏe mạnh và chế biến món ngon - Ảnh 11.Loại rau ví như 'vàng' giúp ruột khỏe, giải độc, kháng viêm, đang vào mùa ngon nhất năm

GĐXH - Loại rau mùa đông giàu chất xơ, vitamin và hoạt chất kháng viêm này, được xem là “rau vàng” giúp ruột khỏe, tăng đề kháng, rất đáng bổ sung vào bữa cơm gia đình.


