Loại thực phẩm nhiều sắt gấp 3 lần thịt bò, cực tốt cho tim mạch, chế biến thành nhiều món ngon
GĐXH - Loại thực phẩm này mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe như bổ tim mạch, não bộ, tăng cường hệ miễn dịch.
Hàu - thực phẩm giàu sắt, tốt cho tim mạch
Món ngon với hàu
1. Cháo hàu nấm
2. Hàu nướng chén bạc
3. Hàu chiên trứng
4. Canh chua hàu
5. Hàu chiên bột
6. Hàu sốt phô mai chấm bánh mì
Món người xưa coi là 'giữ vía' cho mâm cơm Tết mà nhiều nhà nay đang xem nhẹĂn - 9 phút trước
Dân gian có câu "Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ", không chỉ để miêu tả mâm cỗ Tết, mà còn là sự kết hợp mang tính cân bằng: mỡ – hành, nặng – nhẹ, tụ – giải.
Cách làm khô bò nguyên miếng ăn Tết siêu đơn giảnĂn - 16 giờ trước
Không cần mua ngoài tiệm, bạn có thể làm khô bò nguyên miếng tại nhà để ăn chơi ngày Tết, vừa ngon vừa an toàn, công thức đơn giản, không làm tốn thời gian của bạn.
Những món ăn ngon truyền thống ngày Tết nhưng ít caloĂn - 16 giờ trước
GĐXH - Để lựa chọn những món ăn ngon miệng, vừa truyền thống, vừa giữ được dáng đẹp, bạn có thể tham khảo các món gợi ý có trong bài viết sau.
Vị đặc trưng của các loại mứt và cách chọn mứt phù hợp cho gia đình mùa Tết nàyĂn - 19 giờ trước
GĐXH - Trong tâm thức của người Việt, khay mứt Tết không đơn thuần là món ăn vặt, mà là "linh hồn" của những cuộc chuyện trò đầu năm. Mỗi viên mứt ngọt ngào hòa quyện cùng vị đắng của trà xanh tạo nên hương vị Tết trọn vẹn.
Rễ của loại cây phổ biến ở nước ta là “nhân sâm của người nghèo”, tốt cho xương khớp, Tết đem làm mứt vừa lạ miệng vừa bổ dưỡngĂn - 20 giờ trước
GĐXH – Với hương thơm thoang thoảng như sâm, vị ngọt mát tự nhiên, rễ cây thường được gọi là “nhân sâm của người nghèo” này không chỉ là vị thuốc dân gian quen thuộc mà còn được biến tấu thành món mứt Tết độc đáo, tốt cho sức khỏe khi dùng đúng cách.
Loại rau giàu canxi gấp 7 lần nước hầm xương, phòng ngừa ung thư, bán đầy chợ ViệtĂn - 23 giờ trước
GĐXH - Loại rau này sẵn có ở Việt Nam, không chỉ nhiều canxi mà còn giàu các loại vitamin, chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe tim mạch, ngăn ngừa ung thư.
Những thời điểm trong ngày không nên uống cà phê, đặc biệt dịp TếtĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Cà phê, trong đó cà phê hòa tan là một trong những thức uống được lựa chọn hàng đầu để gia đình tiếp khách ngày Tết.
Các loại nước uống thải độc gan không thể thiếu trong nhà, nhất là dịp TếtĂn - 1 ngày trước
GĐXH – Do chế độ ăn uống có tác động trực tiếp đến chức năng gan, nên việc ăn gì và uống gì tốt cho gan luôn là mối quan tâm của nhiều người. Đặc biệt vào dịp Tết chúng ta ăn uống nhiều hơn thường ngày, khiến gan phải làm việc nhiều hơn.
Có nên rửa thịt trước khi cho vào tủ lạnh không?Ăn - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều người nghĩ thói quen rửa thịt trước khi cất vào tủ lạnh giúp thịt sạch hơn nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm nếu thực hiện không đúng cách.
Bộ phận bổ nhất của con lợn được cho là bảo vệ nguồn sống mà ai cũng nên ăn, rất sẵn ở chợ ViệtĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Dù cho bạn có tiền sử bệnh tim hay bạn chỉ muốn đảm bảo rằng bạn đang chuẩn bị cho cơ thể một cuộc sống lâu dài và khỏe mạnh, việc bổ sung các thực phẩm có lợi cho tim trong chế độ ăn uống là một trong những điều tốt nhất để hỗ trợ sức khỏe tổng thể.
Loại gạo ít calo nhưng lại nhiều protein bạn nên ăn trong ngày TếtĂn
GĐXH - Cơm ngày Tết là một nét văn hoá truyền thống của Việt Nam. Mâm cơm là nơi mà mỗi gia đình sum họp quây quần trong năm mới. Tuy nhiên, nhiều người thắc mắc là lượng protein trong cơm bao nhiêu? Loại gạo nào ít calo?