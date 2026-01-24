Loại thực phẩm nhiều sắt gấp 3 lần thịt bò, cực tốt cho tim mạch, chế biến thành nhiều món ngon

Làm nóng chảo với hai muỗng dầu ăn, phi thơm hành tây băm nhỏ, sau đó đổ hỗn hợp sốt vào, đun nhỏ lửa, khuấy đều đến khi sệt lại thì tắt bếp. Để tránh cháy chảo, bạn có thể lót giấy bạc xung quanh. Làm nóng chảo với một muỗng bơ, xếp thịt bò vào trước để chín nhanh hơn. Tiếp theo, đặt hàu sữa vào một bên, phần còn lại xếp nấm kim châm và đậu bắp. Rưới đều nước sốt lên trên. Đập hai lòng đỏ trứng gà vào giữa, rắc một lớp phô mai phủ đều bề mặt. Đậy nắp, đun lửa vừa khoảng 10 phút cho hỗn hợp chín đều. Vậy là bạn đã hoàn thành món hàu sốt phô mai thơm béo hấp dẫn.