Vị đặc trưng của các loại mứt và cách chọn mứt phù hợp cho gia đình mùa Tết này
GĐXH - Trong tâm thức của người Việt, khay mứt Tết không đơn thuần là món ăn vặt, mà là "linh hồn" của những cuộc chuyện trò đầu năm. Mỗi viên mứt ngọt ngào hòa quyện cùng vị đắng của trà xanh tạo nên hương vị Tết trọn vẹn.
Mứt gừng: Ấm áp và gắn kết tình thân
Dù là mứt gừng lát truyền thống hay gừng nướng mật ong hiện đại, vị cay nồng đặc trưng luôn tượng trưng cho sự ấm áp và nồng hậu. Mứt gừng mang ý nghĩa chúc cho tình cảm gia đình luôn bền chặt, cùng nhau vượt qua mọi sóng gió.
Đặc biệt, dòng gừng nướng mật ong với sự kết hợp của mật ong rừng mang lại vị ngọt thanh, dịu bớt cái cay nồng, rất phù hợp để tiếp khách trong tiết trời se lạnh của mùa xuân.
Mứt sen: Sum vầy an yên
Mứt sen luôn chiếm vị trí trang trọng nhất trên khay mứt. Bạn có thể lựa chọn mứt sen trần truyền thống với lớp đường bao quanh tinh tế, mang vị ngọt bùi đặc trưng.
Nếu yêu thích sự phá cách, sen sấy giòn tan sẽ là lựa chọn tuyệt vời, giữ nguyên hình dáng và hương thơm tự nhiên của hạt sen. Mứt sen là biểu tượng của sự thanh cao, sum vầy và lời chúc con cháu đầy đàn, hiển vinh.
Mứt dừa: Ngọt ngào, viên mãn và hạnh phúc
Sợi mứt dừa non trắng muốt, mềm dai, được tuyển chọn từ những trái dừa bánh tẻ mềm dẻo, mang vị ngọt thanh và béo ngậy đặc trưng, rất phù hợp cho cả người già và trẻ nhỏ nhâm nhi ngày Tết.
Trong khi đó, dừa nướng mật ong lại gây ấn tượng mạnh bởi màu vàng ươm và độ giòn rụm khó cưỡng. Sợi dừa quấn quýt tượng trưng cho sự gắn kết, hạnh phúc gia đình viên mãn và tài lộc đầy nhà. Vị béo ngậy của dừa khi kết hợp cùng mật ong rừng tạo nên một hương vị thượng hạng, nâng tầm khay mứt Tết hiện đại.
Mứt lạc: Trường thọ và sức khỏe dẻo dai
Những viên mứt lạc (hay còn gọi là kẹo trứng chim) với lớp vỏ đường trắng mịn bao bọc hạt lạc bùi ngậy bên trong là món quà sức khỏe ý nghĩa.
Lạc được mệnh danh là "hạt trường sinh", tượng trưng cho lời chúc sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi để hưởng phúc cùng con cháu.
Gợi ý các mâm mứt Tết gia đình
Để khay mứt vừa đẹp mắt vừa chiều lòng được tất cả thành viên, bạn có thể tham khảo cách kết hợp sau:
Cho người lớn tuổi: Ưu tiên mứt sen trần và mứt gừng lát. Vị ngọt bùi của sen và ấm nồng của gừng rất hợp khi nhâm nhi cùng tách trà mạn nóng hổi.
Cho trẻ em: Mứt dừa non và mứt lạc là "chân ái" nhờ vị ngọt dịu, thơm béo và dễ ăn.
Cho giới trẻ và tiếp khách sang trọng: Hãy thử ngay combo dừa nướng mật ong, sen sấy và gừng nướng mật ong. Đây là những dòng sản phẩm hiện đại, giòn tan, lạ miệng và cực kỳ bắt mắt khi bày biện.
Bí quyết bảo quản mứt Tết luôn thơm ngon, không chảy nước
Để mứt giữ được chất lượng tốt nhất trong suốt những ngày Tết, bạn nên lưu ý:
Đậy kín nắp/khóa túi zip: Ngay sau khi sử dụng để tránh không khí và độ ẩm làm mứt bị ỉu hoặc chảy nước.
Bảo quản nơi khô ráo: Tránh ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ cao để giữ được màu sắc tự nhiên của mứt.
Tránh để chung: Không nên trộn lẫn các loại mứt có độ ẩm khác nhau vào cùng một ngăn nhỏ (ví dụ: không để mứt dừa non chung với dừa nướng mật ong).
