Mondelez Kinh Đô tung ra bộ sưu tập Trung thu đón đầu xu hướng
Chào đón mùa Trung thu 2025, Mondelez Kinh Đô ra mắt Bộ sưu tập mới đầy sáng tạo từ hương vị mới lạ đến thiết kế bao bì tinh xảo và các phiên bản giới hạn độc quyền, mang đến một mùa trăng nhiều cảm hứng và gắn kết mọi thế hệ.
Danh mục sản phẩm mới đón đầu xu hướng, gắn kết thế hệ trẻ
Nổi bật trong bộ sưu tập bánh trung thu hiện đại là sản phẩm bánh trung thu Tuyết với những hương vị "hot trend" của ẩm thực quốc tế như trà xanh, cam nhật, mè đen và đậu đỏ. Song song đó, sản phẩm bánh trung thu Lava Trứng Chảy kết hợp lớp bánh nướng vàng óng với phần nhân chảy mềm mịn bên trong cũng sẽ là một lựa chọn biếu tặng đầy mới mẻ. Tất cả được khoác lên diện mạo trẻ trung, phối màu rực rỡ và thiết kế bắt mắt, sẵn sàng trở thành món quà "check-in" được yêu thích trên mạng xã hội.
Sản phẩm bánh trung thu Lân Vàng hoàn toàn mới dành riêng cho đối tượng thiếu nhi mở ra một thế giới sắc màu tươi sáng, với tạo hình vui nhộn và phụ kiện lắp ghép thành chiếc trống gõ đồ chơi. Hơn cả một chiếc bánh trung thu, sản phẩm còn là một phần của trò chơi tuổi thơ, mang đến niềm vui khám phá và ký ức tuổi thơ ngọt ngào cho các bé trong đêm trăng rằm.
Đáp ứng xu hướng mua sắm trực tuyến, Kinh Đô giới thiệu phiên bản giới hạn độc quyền online, những sáng tạo chỉ có mặt trên các nền tảng Shopee, Lazada và TikTok Shop... Trong đó có những thiết kế nổi bật như Hộp quà Chuyến Tàu Ánh Trăng đưa người thưởng thức du hành qua từng chặng ký ức mùa trăng, gợi nhớ hương vị và cảm xúc của những mùa Trung Thu đã qua, hay Hộp bánh trung thu phiên bản túi đeo chéo lấy cảm hứng từ "haute couture", với đường nét tinh tế, sang trọng, vừa là hộp bánh vừa có thể biến hóa thành phụ kiện thời trang đầy phong cách.
Không bỏ quên những giá trị cốt lõi, Kinh Đô tiếp tục gìn giữ hương vị truyền thống quen thuộc, đồng thời cải tiến công thức, kết cấu và thiết kế bao bì đối với dòng sản phẩm bánh trung thu truyền thống để phù hợp với xu hướng thưởng thức hiện đại, mang đến trải nghiệm vừa thân thuộc vừa mới mẻ cho người tiêu dùng.
Nâng tầm nghệ thuật trao gửi yêu thương
Với người Việt, việc gửi trao những chiếc bánh Trung thu không đơn thuần là trao một món quà, mà là trao đi tình cảm, sự trân quý và lời chúc sum vầy. Báo cáo Xu hướng về ăn nhẹ của người tiêu dùng Việt Nam - State of Snacking Vietnam 2024 cho thấy 92% tin rằng ăn vặt mang lại niềm vui và sự kết nối, trong khi 81% coi "chia sẻ món ăn là ngôn ngữ yêu thương". Vì vậy, Kinh Đô không chỉ đổi mới sản phẩm mà còn nâng tầm nghệ thuật trao gửi, biến mỗi món quà thành cầu nối gắn kết giữa những trái tim.
Dòng Trăng Vàng được chế tác từ chất liệu cao cấp, với thiết kế lấy cảm hứng từ những yếu tố văn hóa truyền thống Việt Nam được dập nổi tinh xảo, mang đến diện mạo sang trọng, đẳng cấp, là lựa chọn lý tưởng cho những món quà tri ân hay bày tỏ tình cảm. Bộ sưu tập còn đa dạng về phong cách, đáp ứng nhiều đối tượng và nhu cầu tặng quà: từ hộp quà đoàn viên ấm áp dành cho gia đình, thiết kế trẻ trung dành cho giới trẻ yêu sự mới mẻ, đến những phiên bản truyền thống đậm nét dân tộc.
Ông Sameer Yadav, Giám Đốc Tiếp Thị Mondelez Kinh Đô Việt Nam, chia sẻ: "Với Kinh Đô, Trung thu không chỉ là một mùa lễ hội, mà còn là hành trình gìn giữ và thắp sáng những câu chuyện đêm trăng đã được kể qua nhiều thế hệ. Chúng tôi luôn đặt người tiêu dùng làm trung tâm, lắng nghe để thấu hiểu và chuyển hóa những mong đợi thành những sáng tạo mang tính đột phá, từ hương vị, thiết kế đến cách thức tiếp cận. Bộ sưu tập Trung thu 2025 là sự kết hợp giữa hương vị truyền thống được gìn giữ nguyên vẹn với những xu hướng ẩm thực mới được giới trẻ yêu thích, cùng thiết kế bao bì tinh tế và nghệ thuật quà tặng được nâng tầm. Chúng tôi mong muốn tiếp tục mang đến những khoảnh khắc gắn kết trọn vẹn, để mỗi mùa trăng tròn trở thành một ký ức đáng nhớ cho tất cả các thế hệ."
Trung thu không chỉ là dịp đoàn viên gia đình mà còn là cơ hội để doanh nghiệp gắn kết với khách hàng và đối tác một cách tinh tế, sâu sắc. Với giải pháp quà tặng doanh nghiệp (B2B) được cá nhân hóa từ bao bì, logo cho đến lời chúc, Kinh Đô biến mỗi hộp bánh thành dấu ấn thương hiệu riêng biệt. Từng chi tiết, từ chất liệu, màu sắc đến cấu trúc thiết kế, đều được chăm chút để không chỉ lưu giữ trọn hương vị mùa trăng, mà còn mở ra khoảnh khắc kết nối ấm áp từ giây phút mở hộp đến khi sẻ chia cùng nhau.
