Tạm giữ hình sự hai Admin trang 'Beat 36 Thanh Hóa' do đăng tin sai sự thật
Đối tượng đã thực hiện loạt bài đăng nhằm mục đích lợi dụng vụ việc đang thu hút sự chú ý của dư luận để tăng tương tác, tăng giá trị của trang fanpage khi nhận viết bài quảng cáo.
Theo Cổng thông tin Công an tỉnh Thanh Hóa, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Đăng Đức (SN 1992, trú tại xã Thiệu Giao, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Khánh (SN 2001, trú tại xã Yên Xuân, tỉnh Nghệ An) để điều tra làm rõ hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên các trang mạng xã hội có tên "Beat 36 Thanh Hóa", "Beat Thanh Hóa" và "Hóng 36 Thanh Hóa".
Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 11/10, một thành viên Đoàn cứu trợ vùng lũ của tỉnh Đắk Lắk đã livestream trên mạng xã hội, phản ánh chủ xe ôtô biển kiểm soát 36A - 349.20 đòi Đoàn từ thiện bồi thường 100 triệu đồng sau va chạm giao thông để sửa chữa xe. Clip này nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận.
Từ nguồn clip trên, Lê Đăng Đức và Nguyễn Văn Khánh với vai trò là người quản lý các trang fanpage "Beat 36 Thanh Hóa", "Beat Thanh Hóa" và "Hóng 36 Thanh Hóa" đã không kiểm chứng thông tin mà liên tục đăng tải các bài viết, cho rằng chủ xe đã ép Đoàn từ thiện, nâng khống chi phí sửa xe để chiếm đoạt số tiền 100 triệu đồng. Khi chủ xe phản hồi là thông tin chưa chính xác, đối tượng Khánh còn có lời lẽ thách thức, xúc phạm danh dự, uy tín của chủ xe.
Làm việc tại cơ quan Công an, Lê Đăng Đức và Nguyễn Văn Khánh thừa nhận đã thực hiện loạt bài đăng nhằm mục đích lợi dụng vụ việc đang thu hút sự chú ý của dư luận để tăng tương tác, tăng giá trị của trang fanpage khi nhận viết bài quảng cáo.
Xét thấy hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, thiếu kiểm chứng của các đối tượng đã gây hậu quả nghiêm trọng, hạ thấp uy tín của những tổ chức, cá nhân có liên quan trực tiếp đến vụ việc và ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của người dân Thanh Hóa, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 2 đối tượng để điều tra hành vi "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân". Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.
