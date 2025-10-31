Hà Nội: TikToker có tiếng bị xử phạt vì đăng tin sai sự thật về vụ việc công an đang điều tra
GĐXH - Một TikToker có tiếng tại Hà Nội vừa bị Phòng An ninh mạng - Công an TP Hà Nội triệu tập làm việc và ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng do hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, liên quan đến một vụ án đang được cơ quan công an điều tra.
Thông tin từ Công an TP Hà Nội (CATP) cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 1 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng CATP Hà Nội đã phát hiện một bài viết từ tài khoản Facebook cá nhân đăng tải nội dung sai sự thật về một vụ án mà cơ quan công an đang điều tra. Bài viết này nhanh chóng thu hút nhiều lượt tương tác, bình luận, chia sẻ, gây hoang mang trong dư luận.
Ngay lập tức, Phòng An ninh mạng đã tiến hành xác minh và mời chủ tài khoản Facebook trên là T.Q.A (trú tại phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội) đến trụ sở làm việc.
Tại cơ quan công an, T.Q.A (được biết đến là một TikToker, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội) đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. T.Q.A cho biết đã đăng tải thông tin khi chưa kiểm chứng, thiếu căn cứ. Sau buổi làm việc, T.Q.A đã tự giác gỡ bỏ bài viết sai sự thật.
Căn cứ vào hành vi vi phạm, ngày 29/10/2025, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, CATP Hà Nội đã ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với T.Q.A.
Hành vi của T.Q.A bị xác định là “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”, theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 14/2022/NĐ-CP).
Qua vụ việc này, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân không chia sẻ, viết bài, bình luận các thông tin không chính xác, thông tin chưa được kiểm chứng, đặc biệt là các thông tin liên quan đến các vụ án đang trong quá trình điều tra. Việc này nhằm tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
