Một hoa hậu quê Hải Phòng lấy chồng tỷ phú kín tiếng, sang Mỹ định, giờ cuộc sống 'đổi đời' ra sao?

Sau đó, người đẹp quê Hải Phòng trở về Việt Nam trong sự chào đón của người hâm mộ. Thời điểm trước khi sang Mỹ, cô từng làm MC, giám khảo, huấn luyện viên chương trình truyền hình thực tế ở Việt Nam như The Face Vietnam với phiên bản Gương mặt thương hiệu 2016, The Look Vietnam: Vẻ đẹp thương hiệu 2017, Tôi là Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017.