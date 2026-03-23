Một lái xe khách “ăn phạt”, bị trừ điểm giấy phép lái xe vì không nhường đường
GĐXH - Không nhường đường cho xe ưu tiên, một tài xế xe khách trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai bị xử phạt 7 triệu đồng và trừ điểm giấy phép lái xe.
Theo thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an), dù lực lượng chức năng đã phát tín hiệu yêu cầu nhường đường cho xe ưu tiên, nhưng một tài xế xe khách trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai vẫn cố tình không chấp hành và nhanh chóng bị xử lý.
Vào lúc 08h17 ngày 21/3/2026, tại Km64 cao tốc Nội Bài – Lào Cai, Tổ tuần tra của Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 (thuộc Phòng 6, Cục CSGT) đang thực hiện nhiệm vụ và đã phát tín hiệu ưu tiên. Tuy nhiên, tài xế N.V.D (SN 1986, trú tại xã Hiền Lương, tỉnh Phú Thọ) điều khiển xe khách vẫn "vờ như không nghe", không nhường đường theo quy định.
Căn cứ điểm b, khoản 6, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế N.V.D; mức phạt tiền từ 6.000.000 – 8.000.000 đồng; trừ 04 điểm giấy phép lái xe.
Lực lượng CSGT khuyến cáo không nhường đường cho xe ưu tiên không chỉ vi phạm pháp luật mà còn có thể gây cản trở hoạt động cứu nạn, cứu hộ, tiềm ẩn hậu quả nghiêm trọng. Người tham gia giao thông cần tuyệt đối chấp hành để góp phần bảo đảm an toàn giao thông.
