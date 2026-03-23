Một lái xe khách “ăn phạt”, bị trừ điểm giấy phép lái xe vì không nhường đường

Thứ hai, 07:11 23/03/2026 | Pháp luật
GĐXH - Không nhường đường cho xe ưu tiên, một tài xế xe khách trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai bị xử phạt 7 triệu đồng và trừ điểm giấy phép lái xe.

Theo thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an), dù lực lượng chức năng đã phát tín hiệu yêu cầu nhường đường cho xe ưu tiên, nhưng một tài xế xe khách trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai vẫn cố tình không chấp hành và nhanh chóng bị xử lý.

Lực lượng chức năng đã phát tín hiệu yêu cầu nhường đường cho xe ưu tiên, nhưng tài xế xe khách vẫn cố tình không chấp hành. Ảnh: Cục CSGT

Vào lúc 08h17 ngày 21/3/2026, tại Km64 cao tốc Nội Bài – Lào Cai, Tổ tuần tra của Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 (thuộc Phòng 6, Cục CSGT) đang thực hiện nhiệm vụ và đã phát tín hiệu ưu tiên. Tuy nhiên, tài xế N.V.D (SN 1986, trú tại xã Hiền Lương, tỉnh Phú Thọ) điều khiển xe khách vẫn "vờ như không nghe", không nhường đường theo quy định.

Căn cứ điểm b, khoản 6, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế N.V.D; mức phạt tiền từ 6.000.000 – 8.000.000 đồng; trừ 04 điểm giấy phép lái xe.

Lái xe khách bị xử phạt 7 triệu đồng và trừ điểm giấy phép lái xe. Ảnh: Cục CSGT

Lực lượng CSGT khuyến cáo không nhường đường cho xe ưu tiên không chỉ vi phạm pháp luật mà còn có thể gây cản trở hoạt động cứu nạn, cứu hộ, tiềm ẩn hậu quả nghiêm trọng. Người tham gia giao thông cần tuyệt đối chấp hành để góp phần bảo đảm an toàn giao thông.

Một lái xe khách “ăn phạt”, bị trừ điểm giấy phép lái xe vì không nhường đường - Ảnh 3.Hà Nội: Phạt 7 triệu đồng tài xế xe khách 'phớt lờ' tín hiệu của đoàn xe ưu tiên

GĐXH - Sáng ngày 12/3, Đội CSGT đường bộ số 11 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã lập biên bản xử phạt hành chính một tài xế xe khách về hành vi không nhường đường cho đoàn xe ưu tiên trên Đại lộ Thăng Long, bất chấp việc lực lượng chức năng liên tục phát tín hiệu và dùng loa yêu cầu phối hợp.

Một lái xe khách “ăn phạt”, bị trừ điểm giấy phép lái xe vì không nhường đường - Ảnh 4.Video: Khoảnh khắc CSGT kịp thời ngăn cản người phụ nữ lao vào đoàn xe ưu tiên

GĐXH - Người phụ nữ điều khiển xe máy điện bất ngờ lao qua ngã tư đúng lúc đoàn xe ưu tiên đi tới, may mắn, chiến sĩ CSGT làm nhiệm vụ phân luồng đã kịp lao ra ôm lấy người phụ nữ, tránh được tai nạn đáng tiếc.

