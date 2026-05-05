Tranh thếp lá kim loại đa sắc thu hút đông đảo bạn trẻ trải nghiệm trong không gian sáng tạo ở Bảo tàng Hà Nội

Thứ ba, 19:00 05/05/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ

GĐXH - Workshop lan tỏa giá trị hội họa Việt Nam qua trải nghiệm tranh thếp lá kim loại thu hút nhiều bạn trẻ đến trải nghiệm.

Trong không gian sáng tạo tại Bảo tàng Hà Nội, workshop trải nghiệm tranh thếp lá kim loại (foil art) do Latoa Heritage tổ chức đang trở thành điểm đến thu hút nhiều người dân và du khách. Không còn là những tác phẩm chỉ để chiêm ngưỡng, hội họa truyền thống được "mở" theo cách gần gũi hơn, khi người tham gia có thể trực tiếp hoàn thiện các bức tranh mang dấu ấn cá nhân.

Trải nghiệm tranh truyền thống trên chất liệu mới thu hút các bạn trẻ. Ảnh: Thảo Ninh

Tại đây, mỗi người được lựa chọn những nền tranh đã được nghệ nhân và họa sĩ phác thảo sẵn với đa dạng chủ đề như: tranh phong cảnh Việt Nam, những khu di tích nổi tiếng như: cột cờ Hà Nội, Văn Miếu Quốc Tử Giám,... chữ nghệ thuật "Hà Nội", "Việt Nam". Những hình ảnh vốn vô cùng quen thuộc trong di sản văn hóa Việt Nam được tái hiện màu sắc rực rỡ và mới lạ, phù hợp với thị hiếu của giới trẻ. Trên những đường nét định hình đó, người tham gia sử dụng các lá kim loại mỏng với nhiều màu sắc như vàng, bạc, đỏ, xanh, tím… để dán, thếp và tạo hiệu ứng ánh kim cho tác phẩm. Dưới ánh sáng, các mảng màu phản chiếu linh hoạt, mang lại diện mạo mới mẻ cho những hình ảnh vốn quen thuộc trong đời sống văn hóa Việt Nam.

Phôi tranh được vẽ sẵn những hình ảnh quen thuộc trong văn hóa Việt Nam. Ảnh: Thảo Ninh

Anh Nguyễn Nam Sơn, đại diện Latoa Heritage cho biết, tranh thếp lá kim loại được xây dựng dựa trên cảm hứng từ kỹ thuật thếp vàng, thếp bạc trong tranh sơn mài khắc truyền thống. "Chúng tôi mong muốn đưa những giá trị thủ công đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là người trẻ, bằng cách đơn giản hóa quy trình nhưng vẫn giữ được tinh thần cốt lõi của nghệ thuật. Đồng thời, đây cũng là cách để người tham gia có cơ hội tìm hiểu về văn hóa Việt Nam, từ các giá trị truyền thống đến hình ảnh danh thắng, địa điểm trên khắp cả nước", anh Sơn chia sẻ.

Quy trình thực hiện tranh tương đối đơn giản nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ. Trên nền tranh đã được tạo hình sẵn, người làm sẽ bóc lớp giấy bảo vệ để lộ phần keo, sau đó đặt các lá kim loại mỏng lên bề mặt và dùng tay miết nhẹ để kim loại bám chặt theo từng khối hình. Dưới tác động của ánh sáng, lớp kim loại phản chiếu đa sắc độ, tạo nên chiều sâu và hiệu ứng sinh động cho tác phẩm.

Các bức tranh sau khi hoàn thiện đều mang đậm dấu ấn cá nhân của người làm tranh. Ảnh: Thảo Ninh

Điểm đáng chú ý là loại hình này không đòi hỏi người tham gia phải có nền tảng hội họa chuyên sâu. Chỉ cần sự kiên nhẫn, bất kỳ ai cũng có thể hoàn thiện một sản phẩm mang dấu ấn cá nhân. Từ trẻ nhỏ đến người lớn, mỗi người đều tìm thấy niềm vui trong quá trình sáng tạo, khi từng mảng màu ánh kim dần hiện lên theo ý tưởng của chính mình.

Với thao tác đơn giản, từ trẻ nhỏ đến người lớn đều có thể tự hoàn thành bức tranh cho riêng mình. Ảnh: Thảo Ninh

Bạn Thanh Mai (22 tuổi, Hà Nội), một người tham gia workshop, cho biết: "Ban đầu mình chỉ tò mò vì thấy tranh thếp lá khá đẹp trên mạng. Nhưng khi trực tiếp làm mới thấy công đoạn rất tỉ mỉ, đòi hỏi sự kiên nhẫn. Mình không có nền tảng hội họa, nhưng vẫn có thể hoàn thành một bức tranh của riêng mình. Cảm giác nhìn từng mảng màu ánh kim hiện lên rất thú vị, vừa thư giãn vừa có thêm hiểu biết về nghệ thuật truyền thống."

Bạn trẻ thích thú và hào hứng khi được trải nghiệm hoạt động. Ảnh: Thảo Ninh

Không chỉ mang tính giải trí, tranh thếp lá kim loại còn góp phần tạo ra cầu nối giữa giá trị truyền thống và tinh thần đổi mới. Sự hòa quyện giữa kỹ thuật thủ công và vật liệu hiện đại mở ra một hướng tiếp cận mới cho nghệ thuật, trong đó người tham gia không chỉ là người thưởng thức mà còn trực tiếp tham gia vào quá trình sáng tạo.

Không gian trải nghiệm được thiết kế yên tĩnh, mang đậm yếu tố nghệ thuật, giúp người tham gia tập trung và thư giãn. Bên cạnh đó, các chi tiết trưng bày trong khu vực cũng gợi mở về những giá trị hội họa truyền thống, tạo nên sự kết nối giữa trải nghiệm thực hành và bối cảnh văn hóa.

Khách tham quan có thể đến trải nghiệm và ngắm tranh, tìm hiểu hội họa văn hóa Việt Nam và mua sắm những món đồ lưu niệm đầy tính nghệ thuật. Ảnh: Thảo Ninh

Đáng chú ý, nhiều dòng tranh cổ Việt Nam như Đông Hồ, Hàng Trống, Kim Hoàng cũng được tái hiện trong không gian này, phần nào giúp người tham gia có thêm góc nhìn về lịch sử và sự phát triển của mỹ thuật dân gian. Việc kết hợp các yếu tố truyền thống với hình thức trải nghiệm hiện đại không chỉ làm mới cách tiếp cận mà còn góp phần đưa di sản đến gần hơn với công chúng.

Tại không gian sáng tạo trong Bảo tàng Hà Nội, nhiều dòng tranh cổ Việt Nam như tranh Đông Hồ, Kim Hoàng được tái hiện trên chất liệu tranh sơn mài. Ảnh: Thảo Ninh

Trong bối cảnh công nghiệp văn hóa đang được chú trọng phát triển, những sản phẩm như tranh thếp lá kim loại có thể xem là một lát cắt tiêu biểu. Mỗi tác phẩm hoàn thiện không chỉ phản ánh cá tính người làm mà còn góp phần làm phong phú thêm đời sống nghệ thuật đô thị, nơi sáng tạo trở thành yếu tố thúc đẩy sự phát triển bền vững.

Thảo Ninh

Người dân Hà Nội phấn khởi với trải nghiệm giao thông công cộng miễn phí trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội tiếp tục chính sách miễn phí giao thông công cộng có trợ giá nhằm khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng, góp phần giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường. Chính sách đã thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia trải nghiệm.

Tranh thếp lá kim loại đa sắc thu hút đông đảo bạn trẻ trải nghiệm - Ảnh 11.Giới trẻ 'đánh thức' di sản qua trải nghiệm làm tranh mộc bản dân gian giữa lòng cố đô

GĐXH - Giữa nhịp sống hiện đại ngập tràn công nghệ số, một góc nhỏ tại số 25 Lê Lợi, TP. Huế vẫn âm thầm lưu giữ câu chuyện về những bản khắc gỗ hàng trăm năm tuổi. Tại đây, các bạn trẻ không chỉ dừng lại ở việc tham quan, chiêm ngưỡng mà còn được trực tiếp chạm tay, thử in mộc bản, qua đó cảm nhận rõ hơn sức sống bền bỉ của dòng chảy văn hóa truyền thống Việt Nam giữa đời sống đương đại.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
