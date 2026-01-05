Mới nhất
MC Đan Lê ở tuổi ngoài 40 vẫn đăng ký đi học diễn xuất

Thứ hai, 11:28 05/01/2026
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - MC Đan Lê mới đây đã chia sẻ việc học về diễn xuất lẫn công nghệ làm phim ở học viện do ông xã - đạo diễn Khải Anh sáng lập. Khán giả bất ngờ vì ở độ tuổi trung niên nhưng cô vẫn giữ được tinh thần ham học hỏi.

Đạo diễn Khải Anh nói gì về công việc mới sau khi rời VTV?Đạo diễn Khải Anh nói gì về công việc mới sau khi rời VTV?

GĐXH - Đạo diễn Khải Anh trước khi bắt tay cùng diễn viên Mai Thu Huyền mở học viện đào tạo về điện ảnh và công nghệ đã có một quyết định bước ngoặt. Đó là anh rời khỏi vị trí Phó Giám đốc Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam (VFC) và có hướng đi mới.

MC Đan Lê ở tuổi ngoài 40 vẫn đi đăng ký đi học diễn xuất - Ảnh 2.

MC Đan Lê mới đây đã xuất hiện tại một sự kiện ra mắt học viện đào tạo điện ảnh và công nghệ của đạo diễn Khải Anh và diễn viên Mai Thu Huyền. Điều khiến khán giả bất ngờ là nữ MC đã đăng ký trở thành học viên đầu tiên của học viện.

MC Đan Lê ở tuổi ngoài 40 vẫn đi đăng ký đi học diễn xuất - Ảnh 3.

Đan Lê cho biết dù đã gắn bó với diễn xuất gần 20 năm, cô luôn sẵn tinh thần cầu thị, học hỏi. Khi biết học viện có các chuyên gia từ Hàn Quốc sang dạy, cô xung phong ghi danh và cảm thấy được mở mang nhiều kiến thức nhờ khóa học.

MC Đan Lê ở tuổi ngoài 40 vẫn đi đăng ký đi học diễn xuất - Ảnh 4.

Khi phóng viên hỏi đạo diễn Khải Anh về việc "có hay không chuyện vợ ủng hộ chồng khi đăng ký học?", anh cho biết MC Đan Lê là người ham học hỏi và cô tự thấy việc học là rất cần thiết trong thời điểm hiện tại.

MC Đan Lê ở tuổi ngoài 40 vẫn đi đăng ký đi học diễn xuất - Ảnh 5.

Mặc dù MC Đan Lê đã quen mặt với khán giả truyền hình qua rất nhiều phim của VFC, thậm chí, cô còn đạt giải "Cánh diều vàng" năm 2023 nhưng với Đan Lê việc học luôn cần thiết.

MC Đan Lê ở tuổi ngoài 40 vẫn đi đăng ký đi học diễn xuất - Ảnh 6.

Điều này được Đan Lê khẳng định trên trang cá nhân của mình. Có thời gian, nữ MC chấp nhận làm việc không lương bởi lúc đó cô được học hỏi làm nghề. MC Đan Lê chia sẻ: "Mình chấp nhận, vì lúc đó mình đang học nhiều hơn là tạo ra giá trị. Nó là lựa chọn trong một hoàn cảnh cụ thể, không phải một chuẩn mực để lặp mãi về sau".

MC Đan Lê ở tuổi ngoài 40 vẫn đi đăng ký đi học diễn xuất - Ảnh 7.

Ở tuổi trung niên, MC Đan Lê chấp nhận thử thách bản thân để thích nghi với sự thay đổi của thời cuộc. Cô cũng là người đồng hành, đứng sau những quyết định quan trọng của chồng.

MC Đan Lê ở tuổi ngoài 40 vẫn đi đăng ký đi học diễn xuất - Ảnh 8.

Khi chồng - đạo diễn Khải Anh quyết định mạo hiểm bước ra "vùng an toàn", MC Đan Lê đã đồng hành và cổ vũ cho chồng. Như đạo diễn Khải Anh chia sẻ, anh bàn bạc cùng bố và vợ về con đường mới của mình. Và chính sự ủng hộ của người thân đã khiến anh kiên định với kế hoạch đã chọn và nghiêm túc với nó.

MC Đan Lê ở tuổi ngoài 40 vẫn đi đăng ký đi học diễn xuất - Ảnh 9.

Sau hơn 2 thập kỷ gắn bó, Khải Anh - Đan Lê có sự thấu hiểu và yêu thương nên hiện tại, họ có tổ ấm hạnh phúc và viên mãn.

MC Đan Lê nói về lý do đi học ở tuổi trung niên. Clip: Đỗ Quyên

Ảnh: FBNV

Ngọt ngào như hôn nhân của đạo diễn Khải Anh - MC Đan LêNgọt ngào như hôn nhân của đạo diễn Khải Anh - MC Đan Lê

GĐXH - Khải Anh trong ngày sinh nhật vợ MC Đan Lê đã viết những dòng dí dỏm cho vợ. Anh chia sẻ hình ảnh ngọt ngào bên vợ kèm dòng viết gây ấn tượng.

Top