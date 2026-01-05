MC Đan Lê ở tuổi ngoài 40 vẫn đăng ký đi học diễn xuất

Điều này được Đan Lê khẳng định trên trang cá nhân của mình. Có thời gian, nữ MC chấp nhận làm việc không lương bởi lúc đó cô được học hỏi làm nghề. MC Đan Lê chia sẻ: "Mình chấp nhận, vì lúc đó mình đang học nhiều hơn là tạo ra giá trị. Nó là lựa chọn trong một hoàn cảnh cụ thể, không phải một chuẩn mực để lặp mãi về sau".