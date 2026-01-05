MC Đan Lê ở tuổi ngoài 40 vẫn đăng ký đi học diễn xuất
GĐXH - MC Đan Lê mới đây đã chia sẻ việc học về diễn xuất lẫn công nghệ làm phim ở học viện do ông xã - đạo diễn Khải Anh sáng lập. Khán giả bất ngờ vì ở độ tuổi trung niên nhưng cô vẫn giữ được tinh thần ham học hỏi.
MC Đan Lê nói về lý do đi học ở tuổi trung niên. Clip: Đỗ Quyên
Ảnh: FBNV
