Một phụ nữ từ nước ngoài về, vừa xuống sân bay Tân Sơn Nhất bị công an bắt

11 giờ trước

GĐXH - Vì tin tưởng lời 2 người trú cùng xã, người phụ nữ trẻ đã bị lừa bán sang nước ngoài làm vợ, sống cảnh tủi nhục và đau khổ nơi xứ người. May mắn sau thời gian bị lừa bán làm vợ, người phụ nữ trên đã được Công an Nghệ An phối hợp các đơn vị liên quan giải cứu thành công.