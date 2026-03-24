SUV hạng B giá 255 triệu đồng thiết kế sang chảnh, động cơ 1.0L tăng áp, nội thất xịn ngang xe sang, rẻ hơn xe hạng A Kia Morning và Hyundai Grand i10

SUV hạng B thiết kế sang chảnh, động cơ 1.0L tăng áp, nội thất xịn ngang xe sang

Renault Duster 2026 sở hữu thiết kế đẹp với giá bán quy đổi chỉ từ 255 triệu đồng tại Ấn Độ.

Renault Duster 2026 vừa được Renault chính thức ra mắt, được xem là mẫu xe chiến lược quan trọng nhất của hãng trong nhiều năm trở lại đây.

Về kích thước, Duster mới dài 4.343 mm, rộng 1.813 mm, cao 1.659 mm và chiều dài cơ sở đạt 2.657 mm. Khoảng sáng gầm xe ở mức 212 mm, trong khi dung tích khoang hành lý đạt 518 lít và có thể mở rộng lên 1.789 lít khi gập hàng ghế sau.

Tại thị trường Ấn Độ, mẫu SUV này được phát triển trên nền tảng Renault Global Modular Platform, gần như khác biệt hoàn toàn so với phiên bản quốc tế.

Ngoại thất nổi bật với cụm đèn pha thiết kế lại, dòng chữ “Duster” thay thế logo Renault ở đầu xe, mâm hợp kim 18 inch và dải đèn hậu LED nối liền dạng mũi tên.

Mẫu SUV này sẽ là "kình địch" của Hyundai Creta, Kia Seltos,... Liệu rằng, trong thời gian tới có bán tại thị trường Việt Nam không?

Không gian nội thất cũng được nâng cấp đáng kể với màn hình cảm ứng trung tâm 10,1 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch (7 inch ở bản tiêu chuẩn), điều hòa tự động hai vùng, ghế trước chỉnh điện có thông gió, hệ thống âm thanh Arkamys, cửa sổ trời toàn cảnh và cốp điện. Xe còn tích hợp nền tảng Google Gemini thông qua các bản cập nhật phần mềm trong tương lai.

Khách hàng có thể lựa chọn 5 phiên bản gồm Authentic, Evolution, Techno, Techno+ và Iconic.

Về vận hành, Duster 2026 cung cấp hai tùy chọn động cơ xăng tăng áp: máy 1.0L 3 xi-lanh cho công suất 99 mã lực, mô-men xoắn 160 Nm, đi kèm hộp số sàn 6 cấp; và máy 1.3L 4 xi-lanh mạnh hơn, cho công suất 158 mã lực, mô-men xoắn 280 Nm, tùy chọn hộp số sàn hoặc tự động ly hợp kép 6 cấp.

Đáng chú ý, phiên bản hybrid Duster ETech dự kiến ra mắt vào cuối năm sẽ sử dụng động cơ xăng 1.8L chu trình Atkinson kết hợp pin 1,4 kWh và hai mô-tơ điện, cho tổng công suất 158 mã lực.

Giá SUV hạng B Renault Duster 2026

Xe có giá khởi điểm từ 10,29 lakh Rs (khoảng 255 triệu đồng) cho phiên bản động cơ xăng tăng áp 1.0L đối với các đơn đặt trước ngày 31/3/2026. Sau mốc thời gian này, giá bán sẽ tăng lên 10,49 lakh Rs (tương đương 260 triệu đồng).

Ở cấu hình cao hơn, Duster 2026 được trang bị động cơ xăng tăng áp 1.3L, với giá dao động từ 12,69 đến 18,09 lakh Rs (giá xuất xưởng). Hãng xe Pháp cũng cho biết mức giá có thể tăng thêm tối đa 50.000 Rs đối với các đơn đặt hàng từ ngày 1/4/2026.

Dự kiến, những chiếc xe đầu tiên sẽ được bàn giao tới khách hàng từ giữa tháng 4, trong khi phiên bản hybrid Duster E-Tech phải chờ tới dịp Diwali cuối năm nay mới ra mắt.

Gia nhập phân khúc SUV cỡ B đầy cạnh tranh, Renault Duster 2026 sẽ phải đối đầu trực tiếp với hàng loạt đối thủ như Hyundai Creta, Kia Seltos, Tata Sierra, Maruti Suzuki Grand Vitara và Toyota Urban Cruiser Hyryder.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.