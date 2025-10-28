MS 1043: Xót thương hoàn cảnh bé gái mắc bệnh u não cần sự hỗ trợ từ cộng đồng
GĐXH – 10 tuổi, bé Trần Như Ý đã phải trải qua nhiều ca phẫu thuật não phức tạp để giành sự sống. Hiện từng ngày, con đau đớn vì căn bệnh quái ác, trong khi bố mẹ ở cảnh khó, không còn khả năng tiếp tục chạy chữa.
5 năm qua, bé Trần Như Ý ở khu phố 6, phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai đã phải rong ruổi khắp nơi để điều trị căn bệnh u sọ hầu. Bệnh tiến triển ngày một nặng khi khối u nằm sâu trong não, ngay gần tuyến yên. Tính mạng của con đang bị đe dọa.
Là con thứ 2 trong gia đình, từ tháng 7/2020, bệnh tật ập xuống Như Ý. Những cơn đau đầu dữ dội xuất hiện, mắt lệch, đi đứng loạng choạng, gia đình đưa con đến Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) mới phát hiện con bị u sọ hầu.
Chị Nguyễn Thị Huyền Trân – mẹ của bé nghẹn ngào: "Những ngày đầu nhập viện, tôi hoang mang. Chứng kiến nhiều bệnh nhi mang căn bệnh của mình, chị càng sợ hãi vô cùng. Có lúc tuyệt vọng quá, tôi ôm con về nhà, tìm cách chạy chữa bằng thuốc nam, mong cứu vãn nhưng bệnh tình của con càng nặng thêm…".
Chỉ trong thời gian ngắn, Như Ý phải phẫu thuật nhiều lần. Vào tháng 10/2024, Như Ý phải cấp cứu vì tình trạng trở nặng, liên tục co giật, nôn ói và đặt ống dẫn lưu não thất. Tháng 1/2025, ống dẫn lưu bị tắc, bé phải mổ lần thứ hai và chỉ 8 tháng sau phải trải qua lần phẫu thuật thứ 3.
Ngày 17/9/2025, Như Ý được chuyển ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để phẫu thuật lấy khối u. Ca phẫu thuật lần này cực kỳ nguy hiểm vì khối u của Như Ý nằm gần tuyến yên. Dù ca mổ thành công một phần, nhưng bác sĩ cho biết không thể lấy hết khối u, việc điều trị của con sẽ còn phải kéo dài.
Căn bệnh khiến Như Ý chịu nhiều biến chứng thần kinh nghiêm trọng. Như Ý thường bị viêm phổi, la hét, có những lúc lại chỉ nằm li bì, không nhận thức được xung quanh.
Nhìn con vật vã trong cơn đau, chị Trân chỉ biết cầu nguyện. Bởi chị bảo, gia đình cũng đã kiệt sức rồi, chẳng còn đồng nào để tiếp tục chữa trị…
Suốt những năm qua đưa con đi nhiều bệnh viện, trải qua nhiều ca phẫu thuật, gia đình chị Trân đã kiệt quệ về kinh tế. Việc chạy chữa của Như Ý phải dùng thêm những thuốc ngoài danh mục bảo hiểm. Để có thể lo được cho con, gia đình đã vay mượn, cầm cố căn nhà nhỏ.
Khó khăn thêm chồng chất vì nguồn thu nhập chính chủ gia đình chỉ trông vào chồng chị Trần là anh Trần Đình Trung làm nghề chở nước thuê. Chị Trân từ ngày con bị bệnh đã phải nghỉ việc ở nhà chăm con, theo con đi viện. Vì hoàn cảnh, em của Như Ý sinh năm 2018 đến nay chưa được đi học.
Chị Trân giờ chỉ mong mỏi con gái tiếp tục được điều trị để duy trì sự sống. Người mẹ nghèo khẩn cầu sự trợ giúp của mọi người: "Chỉ cần con còn hơi thở, tôi sẽ không bỏ cuộc. Nhưng xin mọi người hãy giúp tôi, để con tôi còn cơ hội sống".
Theo xác nhận của Phòng Công tác Xã hội (Bệnh viện Việt Đức), Như Ý đã trải qua nhiều lần phẫu thuật và đặt ống dẫn lưu. Con hiện đang bị giảm thị lực và cần điều trị lâu dài với chi phí tốn kém.
Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Trân - Mã số 1043 xin gửi về:
1. Chị Nguyễn Thị Huyền Trân ở ở khu phố 6, phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai.
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1043
3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ 138A Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1043
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/0798652082.
4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.
5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD)
Đề gửi Mã Số 1043
GĐXH – Là trụ cột duy nhất trong gia đình nghèo, một mình anh Tuyến phải chăm mẹ già yếu và hai con nhỏ, trong đó con trai lại bị thiểu năng trí tuệ. Éo le, tai nạn giao thông đã khiến anh hiện nằm liệt một chỗ, cần phẫu thuật ghép sọ não nhưng không có tiền.
GĐXH - Hơn 8 năm nay, chị Hoa gồng mình chăm chồng bị liệt toàn thân. Nay con trai 18 tuổi của chị lại mắc bệnh nặng, khiến cuộc sống gia đình chị vốn kiệt quệ càng trở nên bế tắc hơn.
GĐXH – Anh Hờ A Vong, 19 tuổi, người H’Mông ở Tà Chi Nừ, xã Pù Luông (Lào Cai) bị chấn thương nặng vùng niệu đạo sau tai nạn sinh hoạt. Anh đang cần lắm sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng để có kinh phí phẫu thuật bởi gia cảnh quá nghèo, trong khi vợ lại đang mang bầu.
GĐXH – Giữa những ngày thu Hà Nội, trong căn phòng trọ chật chội sát Bệnh viện K3 Tân Triều, một người mẹ trẻ mới 30 tuổi đang từng ngày gồng mình chống chọi với bệnh ung thư. Cơ thể gầy gò chỉ còn 30kg của chị khiến ai nấy đều xót xa.
GĐXH – Giấc mơ giảng đường đại học của Phạm Duy Khánh (19 tuổi, dân tộc Mường, ở thôn Xuốm Chỏng, xã Đồng Lương, tỉnh Thanh Hóa) vừa mới bắt đầu thì em bị tai nạn giao thông trên đường đi làm thuê để phụ giúp gia đình trang trải học phí. Nhà nghèo, nợ nần chồng chất, hiện gia đình em Khánh đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.
GĐXH – Người đàn ông dân tộc Dao này vốn là trụ cột gia đình, có mẹ già, em bệnh tật và hai con nhỏ. Tai nạn bất ngờ trong chuyến đi rừng khiến anh phải nằm một chỗ. Gia đình vốn khó khăn, nay rơi vào bế tắc, anh rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng.
GĐXH - Ngày ngày bên giường bệnh, chị Liên tận tụy chăm chồng là anh Nguyễn Văn Lự chống chọi căn bệnh tim. Hoàn cảnh khó khăn, chi phí phẫu thuật quá lớn ngoài khả năng, gia đình mong nhận được sự giúp đỡ để anh Lự có cơ hội sống.
GĐXH - Trong khi bạn bè cùng trang lứa đang được vui đến trường cùng các bạn, thầy cô, em Nguyễn Mai Linh ở phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh phải nằm trên giường bệnh gắn với ống truyền, kim tiêm và những lần thay băng đau nhói.
GĐXH - Hoàn cảnh của em Nguyễn Văn Hiệu (sinh năm 2004), trú tại xóm Lạc Phú, xã Nghĩa Lâm, tỉnh Ninh Bình đang rất cần sự chung tay của cộng đồng. Hiệu sớm phải nghỉ học vì nhà nghèo, lại phải bươn chải lo cho người cha bệnh nặng trong cảnh thiếu thốn trăm bề.
GĐXH - Trong lúc đi làm thuê, anh Trần Đại Phú (27 tuổi, trú phường Dương Nỗ, TP Huế) không may bị điện giật, nguy cơ mất đi đôi tay. Con đầu lòng của anh mới 7 tháng tuổi, điều kiện kinh tế khó khăn khiến gia đình rơi vào cảnh bế tắc.
