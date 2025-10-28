MS 1043: Xót thương hoàn cảnh bé gái mắc bệnh u não cần sự hỗ trợ từ cộng đồng

MS 1042: Xót xa hoàn cảnh người đàn ông đơn thân chăm mẹ già và con nhỏ gặp tai nạn nghiêm trọng cần tiền ghép sọ não GĐXH – Là trụ cột duy nhất trong gia đình nghèo, một mình anh Tuyến phải chăm mẹ già yếu và hai con nhỏ, trong đó con trai lại bị thiểu năng trí tuệ. Éo le, tai nạn giao thông đã khiến anh hiện nằm liệt một chỗ, cần phẫu thuật ghép sọ não nhưng không có tiền.

5 năm qua, bé Trần Như Ý ở khu phố 6, phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai đã phải rong ruổi khắp nơi để điều trị căn bệnh u sọ hầu. Bệnh tiến triển ngày một nặng khi khối u nằm sâu trong não, ngay gần tuyến yên. Tính mạng của con đang bị đe dọa.

Là con thứ 2 trong gia đình, từ tháng 7/2020, bệnh tật ập xuống Như Ý. Những cơn đau đầu dữ dội xuất hiện, mắt lệch, đi đứng loạng choạng, gia đình đưa con đến Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) mới phát hiện con bị u sọ hầu.

Bé Như Ý đang phải điều trị vì căn bệnh u sọ hầu ở não

Chị Nguyễn Thị Huyền Trân – mẹ của bé nghẹn ngào: "Những ngày đầu nhập viện, tôi hoang mang. Chứng kiến nhiều bệnh nhi mang căn bệnh của mình, chị càng sợ hãi vô cùng. Có lúc tuyệt vọng quá, tôi ôm con về nhà, tìm cách chạy chữa bằng thuốc nam, mong cứu vãn nhưng bệnh tình của con càng nặng thêm…".

Chỉ trong thời gian ngắn, Như Ý phải phẫu thuật nhiều lần. Vào tháng 10/2024, Như Ý phải cấp cứu vì tình trạng trở nặng, liên tục co giật, nôn ói và đặt ống dẫn lưu não thất. Tháng 1/2025, ống dẫn lưu bị tắc, bé phải mổ lần thứ hai và chỉ 8 tháng sau phải trải qua lần phẫu thuật thứ 3.

Ngày 17/9/2025, Như Ý được chuyển ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để phẫu thuật lấy khối u. Ca phẫu thuật lần này cực kỳ nguy hiểm vì khối u của Như Ý nằm gần tuyến yên. Dù ca mổ thành công một phần, nhưng bác sĩ cho biết không thể lấy hết khối u, việc điều trị của con sẽ còn phải kéo dài.

Căn bệnh khiến Như Ý chịu nhiều biến chứng thần kinh nghiêm trọng. Như Ý thường bị viêm phổi, la hét, có những lúc lại chỉ nằm li bì, không nhận thức được xung quanh.

Nhìn con vật vã trong cơn đau, chị Trân chỉ biết cầu nguyện. Bởi chị bảo, gia đình cũng đã kiệt sức rồi, chẳng còn đồng nào để tiếp tục chữa trị…

Suốt những năm qua đưa con đi nhiều bệnh viện, trải qua nhiều ca phẫu thuật, gia đình chị Trân đã kiệt quệ về kinh tế. Việc chạy chữa của Như Ý phải dùng thêm những thuốc ngoài danh mục bảo hiểm. Để có thể lo được cho con, gia đình đã vay mượn, cầm cố căn nhà nhỏ.

Khó khăn thêm chồng chất vì nguồn thu nhập chính chủ gia đình chỉ trông vào chồng chị Trần là anh Trần Đình Trung làm nghề chở nước thuê. Chị Trân từ ngày con bị bệnh đã phải nghỉ việc ở nhà chăm con, theo con đi viện. Vì hoàn cảnh, em của Như Ý sinh năm 2018 đến nay chưa được đi học.

Chị Trân giờ chỉ mong mỏi con gái tiếp tục được điều trị để duy trì sự sống. Người mẹ nghèo khẩn cầu sự trợ giúp của mọi người: "Chỉ cần con còn hơi thở, tôi sẽ không bỏ cuộc. Nhưng xin mọi người hãy giúp tôi, để con tôi còn cơ hội sống".

Gia đình con đang rất cần sự chung tay của cộng đồng

Theo xác nhận của Phòng Công tác Xã hội (Bệnh viện Việt Đức), Như Ý đã trải qua nhiều lần phẫu thuật và đặt ống dẫn lưu. Con hiện đang bị giảm thị lực và cần điều trị lâu dài với chi phí tốn kém.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Trân - Mã số 1043 xin gửi về: 1. Chị Nguyễn Thị Huyền Trân ở ở khu phố 6, phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai. 2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1043 3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ 138A Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1043 Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/0798652082. 4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282. 5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD) Đề gửi Mã Số 1043



