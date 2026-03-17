MS 1069: Mồ côi bố, nữ sinh 19 tuổi bị ung thư cần 100 triệu đồng để giữ lại chân
GĐXH - Khi giấc mơ giảng đường vừa mở ra, nữ sinh 19 tuổi Đinh Yến Như ở Ninh Bình đang phải đối diện với căn bệnh ung thư xương quái ác và nguy cơ mất đi chân trái. Số tiền điều trị lớn là rào cản khiến gia đình em rơi vào bế tắc cần sự trợ giúp từ cộng đồng.
Ước mong giữ được đôi chân
Mồ côi bố từ khi mới lên 2 tuổi, Như lớn lên trong sự tần tảo của mẹ. Mẹ con của Như nương tựa vào nhau, chắt chiu từng đồng để nuôi dưỡng ước mơ học tập. Chị Đinh Thị Trang ở thôn Khuyến Công, phường Tam Chúc, tỉnh Ninh Bình - mẹ Như hiện làm công nhân gần nhà, thu nhập mỗi tháng chỉ khoảng 6-7 triệu đồng, vừa đủ trang trải cuộc sống của 2 mẹ con.
Năm 2025, Như trúng tuyển vào Đại học Thái Nguyên – cánh cửa tương lai vừa mở ra cũng là lúc biến cố ập đến. Ước mơ và hoài bão của nữ sinh ấy đang dần xa khi giờ đây từng ngày phải chống chọi với bệnh hiểm nghèo.
Theo chia sẻ của chị Trang, cuối tháng 9/2025, những cơn đau nhói ở chân trái của Như xuất hiện. Ban đầu chỉ nghĩ là đau cơ thông thường, Như cố gắng chịu đựng để tiếp tục học tập. Nhưng cơn đau ngày càng dữ dội, buộc gia đình phải đưa em đi khám. Kết quả phát hiện khối u xương và sau khi chuyển đến Bệnh viện K, kết luận cuối cùng khiến hai mẹ con chết lặng khi biết Như bị ung thư xương.
Tháng 10/2025, Như nhập viện và bắt đầu hành trình chống chọi lại căn bệnh quái ác. Như đã trải qua 7 đợt hóa trị liên tiếp. Những ngày tháng trong bệnh viện không chỉ là cuộc chiến với bệnh tật mà còn là thử thách về ý chí của cô nữ sinh ấy.
Dù bị các cơn đau bệnh hành hạ, cô sinh viên trẻ vẫn kiên cường, luôn nở nụ cười để động viên mẹ. Ước mơ giản dị của Như lúc này là được giữ lại đôi chân để tự mình bước đi, trở lại giảng đường và tiếp tục hành trình học tập còn dang dở.
Nỗi bất lực trước số tiền quá lớn
Theo các bác sĩ, để điều trị, Như cần thực hiện phẫu thuật ghép xương bằng phương pháp thay khớp gối. Đây là cơ hội quan trọng để có thể giữ đôi chân. Tuy vậy, chi phí cho ca mổ lên tới khoảng 170 triệu đồng, chưa kể các khoản phát sinh.
Với mức thu nhập ít ỏi từ làm công nhân, chỉ đủ trang trải cuộc sống tối thiểu của hai mẹ con nên mọi chi phí điều trị của Như gần như phải vay mượn. Khoản nợ gần 100 điều trị cho con vẫn chưa có khả năng chi trả.
Nhìn con gái dần gầy đi sau mỗi lần điều trị hóa trị, chị Trang lại nén quay đi lau nước mắt. Chị chỉ mong con được sống, được đi học như bao người. Nhưng giờ số tiền cho ca mổ quá lớn khiến người mẹ nghèo ấy giờ bất lực.
"Như là tất cả của tôi. Giờ tôi đã vay gần 100 triệu đồng, thật sự không biết xoay sở đâu ra thêm tiền để lo ca mổ cho con…" – chị Trang nghẹn ngào.
Dù phải chịu đựng những cơn đau sau hóa trị, Như vẫn nuôi hy vọng. Em chia sẻ trong xúc động: "Cháu muốn tự đi trên đôi chân của mình, chứ không phải ngồi xe lăn. Cháu mong được quay lại trường, tiếp tục được đi học ngành mình yêu thích". Những lời nói giản dị nhưng chứa đựng khát khao mãnh liệt của một cô gái trẻ 19 tuổi ấy khiến ai cũng xót xa.
Theo xác nhận của địa phương, ông Đinh Công Chiến - Trưởng thôn Khuyến Công cho biết, gia đình cháu Như có hoàn cảnh đặc biệt khi bố mất sớm, cuộc sống của hai mẹ con Như vất vả, cháu lại không may mắc bệnh hiểm nghèo, thường xuyên phải điều trị với chi phí rất tốn kém. Ông cũng mong qua sự kết nối của báo chí, mẹ con Như có thêm điều kiện để chạy chữa bệnh.
Giữa ranh giới mong manh của việc giữ hay mất đi một phần cơ thể, Yến Như vẫn đang kiên cường chiến đấu mỗi ngày. Nhưng hành trình ấy có được tiếp tục hay không cần một điểm tựa lúc này, đó chính là sự chung tay của cộng đồng.
Mọi sự giúp đỡ gia đình em Như - Mã số 1069 xin gửi về:
1. Em Đinh Yến Như ở thôn Khuyến Công, phường Tam Chúc, tỉnh Ninh Bình.
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1069
3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1069
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/337155084
4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.
5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD)
Đề gửi Mã Số 1069
