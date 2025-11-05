Mới nhất
Mùa đông ăn gì để da mặt sáng mịn? Bí kíp giữ da căng bóng mà không cần đến spa

Thứ tư, 08:52 05/11/2025 | Sống khỏe
GĐXH - Trời lạnh làm da khô, xỉn màu, thiếu sức sống – nhưng bạn biết không, chỉ cần điều chỉnh nhẹ trong bữa ăn mỗi ngày, làn da có thể “hồi sinh” mịn màng trở lại. Cùng khám phá bí kíp ăn uống mùa đông giúp da mặt sáng mịn mà chuyên gia da liễu khuyên ai cũng nên biết!

Mùa đông ăn gì để dưỡng da mặt sáng mịn và khỏe mạnh từ bên trong?

Khi mùa đông tràn về, hơi lạnh len lỏi vào từng ngóc ngách cũng là lúc làn da bắt đầu "kêu cứu" — khô hơn, xỉn màu hơn, và thiếu sức sống đến lạ. Nhiều người loay hoay tìm cách chăm da từ bên ngoài, nhưng quên mất rằng để dưỡng da sáng mịn thật sự lại đến từ bên trong cơ thể. Vậy mùa đông ăn gì giúp da mặt sáng mịn, để gương mặt luôn tươi tắn dù trời có hanh hao đến mấy?

Câu trả lời không nằm trong những hũ kem đắt tiền, mà ở những điều rất giản dị — đôi khi chỉ là thói quen nhỏ trong bữa ăn mỗi ngày. Hãy cùng khám phá bí mật ấy, để thấy rằng, chỉ cần thay đổi một chút, bạn hoàn toàn có thể giữ lại vẻ rạng rỡ cho làn da ngay giữa mùa đông lạnh giá.

(Theo Sức khoẻ & Đời sống)

Mặt nạ dưỡng da tại nhà dễ làm từ nguyên liệu sẵn có trong bếp, giúp da đẹp tự nhiên Mặt nạ dưỡng da tại nhà dễ làm từ nguyên liệu sẵn có trong bếp, giúp da đẹp tự nhiên

GĐXH - Xu hướng mỹ phẩm thiên nhiên đang là mốt khi người tiêu dùng ngày càng phát hiện ra những nguyên liệu nguy hiểm trong mỹ phẩm kém chất lượng. Mặt nạ thiên nhiên là món mỹ phẩm thiên nhiên hiệu quả nhất.

Thức uống đặc biệt giúp dưỡng da và bổ máu: Làm cực dễ với hương vị khiến các cô gái 'đổ gục'Thức uống đặc biệt giúp dưỡng da và bổ máu: Làm cực dễ với hương vị khiến các cô gái "đổ gục"

Sự kết hợp của cả hai nguyên liệu đơn giản này là một vũ khí kỳ diệu giúp nuôi dưỡng làn da, đặc biệt nó cũng là "cứu cánh" cho những người thường xuyên phải làm thêm giờ và thức khuya.

