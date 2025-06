Thức uống đặc biệt giúp dưỡng da và bổ máu: Làm cực dễ với hương vị khiến các cô gái "đổ gục"

Với bất kỳ chị em nào thì điều đáng lo ngại nhất vào mùa hè là muốn được thưởng thức đồ uống mát lạnh nhưng lại sợ nạp quá nhiều đường và tăng cân. Cho nên hôm nay chúng tôi gợi ý với bạn cách làm món đồ uống mà sau khi nhấp một ngụm, toàn bộ khoang miệng sẽ ngập tràn vị ngọt tươi mát của trái cây và hương hoa hồng thơm mát. Đặc biệt là thức uống này nếu bạn uống đều đặn với lượng phù hợp sẽ giúp nuôi dưỡng làm da, bổ huyết. Đây chỉ đơn giản là một loại đồ uống dễ làm với nguyên liệu trái cây theo mùa dành riêng cho những cô nàng sợ tăng cân nhưng muốn uống thứ gì đó ngọt ngào, ngon miệng!

Tại sao thức uống đặc biệt này lại gây nghiện đến vậy?

Trước tiên hãy nói về các nguyên liệu. Bạn biết đấy, vào cuối tháng 5, đầu tháng 6 là mùa của vải thiều. Những trái vải với sắc hồng xuất hiện khắp các khu chợ với hương thơm thoang thoảng, hấp dẫn vô cùng. Bất cứ ai khi thấy vải thiều cũng khó mà cưỡng lại được trước hương vị ngọt ngon, thơm mát của chúng. Hoa hồng là loại nguyên liệu luôn hấp dẫn chị em phụ nữ bởi mùi thơm tinh tế và quý phái. Chúng ta vẫn thường dùng hoa hồng để pha những ly trà thơm ngát để thưởng thức để giúp thư giãn tinh thần và cải thiện sắc đẹp. Khi bạn dùng 2 nguyên liệu này kết hợp với nhau: Thịt vải thiều màu trắng đục, xen lẫn cánh hoa hồng sặc sỡ, chỉ nhìn qua đã thấy hấp dẫn, đẹp đẽ. Ngoài ra, vị ngọt của vải thiều hoàn toàn trung hòa vị chát nhẹ của hoa hồng cùng mùi thơm đặc trưng, thêm vài viên đá mát lạnh sẽ khiến mọi mệt mỏi trong mùa hè được xoa dịu.

Điểm tuyệt vời nhất của thức uống này chính là "công dụng" ẩn giấu bên trong từng loại nguyên liệu. Vải thiều giàu vitamin C (hơn 70mg/100g) và sắt, hương thơm từ hoa hồng có thể làm dịu tâm trạng của bạn. Nhờ chứa các khoáng chất như đồng, mangan, magie và vitamin C, cũng như chất chống oxy hóa rutin mà vải thiều có thể hỗ trợ tăng cường lưu thông máu và bổ máu. Ngoài ra, vải thiều còn có thể giúp ngăn ngừa thiếu máu và tăng cường sức khỏe tim mạch. Bên cạnh đó, oligonol có trong vải thiều còn chống lại các tác nhân bên ngoài gây tổn thương da như tia UV hoặc các chất ô nhiễm. Hoa hồng cũng rất giàu các chất chống oxy hóa giúp bảo vệ da khỏi tác động của gốc tự do, ngăn ngừa lão hóa và giảm sự xuất hiện của nếp nhăn. Sự kết hợp của cả hai nguyên liệu đơn giản này là một vũ khí kỳ diệu giúp nuôi dưỡng làn da, đặc biệt nó cũng là "cứu cánh" cho những người thường xuyên phải làm thêm giờ và thức khuya.

3 bước đơn đơn giản để có thức uống "thần kỳ" giúp làn da đẹp, mịn hồng hào

Nguyên liệu để làm trà vải hoa hồng

10 quả vải thiều tươi, 5g hoa hồng khô (loại dùng để pha trà, làm bánh...), 15g đường phèn (nếu bạn cần kiểm soát lượng đường nạp vào cơ thể thì hãy thay thế bằng đường ăn kiêng), 500ml nước, một chút nước soda (tùy thích).

Cách làm trà vải hoa hồng

Bước 1: Đầu tiên bạn đun sôi nước, sau đó cho hoa hồng khô vào, đun nhỏ lửa trong khoảng 3-5 phút. Đến khi thấy nước chuyển sang màu hổ phách nhạt thì tắt bếp, thêm đường phèn rồi khuấy đều cho tan. Sau đó bạn lọc bỏ cánh hoa để được phần siro hoa hồng.

Mẹo: Sau khi đun nước siro hoa hồng, bạn để nguội rồi, đậy nắp cho vào trong ngăn mát tủ lạnh để khoảng 1 giờ. Làm như vậy sẽ giúp hương hoa hồng nồng thơm hơn.

Bước 2: Vải thiều bạn rửa sạch sau đó lột bỏ vỏ và hạt. Cắt đôi phần thịt vải, để lại vài quả nguyên dùng trang trí. Nếu bạn sợ thịt vải chuyển màu thâm vì oxy hóa, hãy ngâm chúng vào nước muối loãng trong vài phút.

Bước 3: Cuối cùng, bạn cho thịt vải thiều vào cốc, thêm nước trà hoa hồng và vài viên đá vào. Sau đó bạn có thể thêm một ít nước soda để tạo hiệu ứng nhiều lớp cho thức uống. Cuối cùng bạn có thể rắc vài cánh hoa hồng xé nhỏ lên trên, thêm 1 lát chanh thái mỏng rồi trang trí bằng quả vải đã được xiên vào que tre. Như vậy là thức uống vừa giải nhiệt, đẹp da và bổ huyết đã hoàn thành.

Thành phẩm trà vải hoa hồng

Trà vải hoa hồng là món đồ uống làm cực dễ với sự kết hợp giữa vị ngọt thanh mát của vải và hoa hồng thơm ngát. Ly nước này sẽ giúp bạn giải khát và thư giãn tuyệt đối trong mùa hè nóng nực.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với thức uống trà vải hoa hồng nhé!