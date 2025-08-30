Mua hàng online, nhiều nạn nhân bị chiếm đoạt tiền đặt cọc

Mới đây, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện, làm rõ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng Internet với số tiền hơn 100 triệu đồng.

Trước đó, đơn vị nhận được đơn tố cáo của anh N.V.D (trú tại thôn Bằng Ngang, xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên) về việc bản thân bị tài khoản Facebook "Hoa Lan Tím" lừa đảo dưới hình thức mua hàng online sau đó chiếm đoạt tiền đặt cọc.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nhanh chóng triển khai, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ tiến hành xác minh. Kết quả điều tra xác định, Đào Anh Dũng (SN 2007, trú tại khu phố Tây Bắc, xã Yên Thủy, tỉnh Phú Thọ - là chủ tài khoản Facebook trên) đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh N.V.D.

Ảnh minh họa

Tại cơ quan công an, Dũng khai nhận đã sử dụng tài khoản Facebook "Hoa Lan Tím" để đăng tải thông tin rao bán các mặt hàng như: nhộng ong, gậy đánh golf,… trong nhiều hội nhóm mua bán trên mạng xã hội. Trường hợp có người liên hệ đặt mua, Dũng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc trước và khi khách hàng chuyển tiền, đối tượng chặn liên lạc, chiếm đoạt tiền đặt cọc của khách.

Từ giữa năm 2024 đến nay, với thủ đoạn trên Dũng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh N.V.D và nhiều người với số tiền trên 100 triệu đồng.

Hiện Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã bàn giao đối tượng cùng hồ sơ vụ việc cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.